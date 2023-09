Kan bane vei for ny behandling

Amerikanske forskere har gjennomført en studie som viser at MDMA-assistert behandling har så god effekt på posttraumatiske stresslidelser (PTSD) at de nå er klare til å søke om godkjennelse.

Symptomene kan redusere livskvaliteten drastisk. Påtrengende minner, mareritt, stress, nervøsitet og uro er blant en lang liste plager.

Man anslår at 1-2 prosent av den norske befolkningen lider av posttraumatiske stresslidelser (PTSD).

To tredjedeler ble friske

Amerikanske forskere publiserte torsdag en studie hvor de benytter MDMA medisinsk mot PTSD.

Studien viser at to tredjedeler av de som er med i studien blir friske fra sin PTSD-diagnose etter tre behandlinger.

OVERLEGE: Tor-Morten Kvam jobber Nordre Østfold DPS. Der forskes det på bruk av MDMA mot posttraumatiske stresslidelser Foto: Nico Sollie / TV 2

Studien ble publisert i tidsskriftet Nature Medicine.

– Dette er en rykende fersk studie vi har ventet på. Det som er spennende her er at dette er fase III studie nummer to. Da er neste skritt søknad om å få den godkjent til medisinsk bruk i det amerikanske legemiddelverket, sier overlege og psykiater Tor-Morten Kvam til TV 2.

Kvam jobber ved Nordre Østfold DPS i Moss som er det eneste offentlige sykehuset i Norge som har startet ketamin-behandling mot depresjon, og som forsker på MDMA-assistert terapi mot depresjon.

– Blir MDMA godkjent er det første gang et psykedelisk stoff som i dag er på narkotikalisten godkjennes som bruk i psykiatrisk behandling, sier han.

Vil søke i år

Kvam viser til at både denne siste fase III-studien, og den forrige, viste at rundt 71 prosent av de som fikk MDMA i forskningsprosjektet ble kvitt så mange symptomer, at de ikke lenger kvalifiserer til en PTSD-diagnose.

Selskapet bak forskningen planlegger å søke om å få legemiddelet godkjent i løpet av året. Da er målet å få gitt kontrollerte doser MDMA til pasienter som samtidig gjennomfører samtaleterapi.

EMA i Europa vil gjøre selvstendige vurdering av MDMA som legemiddel, og Norge følger som regel etter den europeiske beslutningen. Det vil altså ta minst to, tre år før man potensielt kan forvente et slikt legemiddel tilgjengelig for en bred pasientgruppe i Norge.

– Gode resultater

Forskerne har hatt 104 pasienter med PTSD med i forskningsprosjektet sitt. De fikk enten MDMA eller en placebo-pille en gang i måneden samtidig som de hadde samtaleterapi.

Gruppen som fikk MDMA rapporterte om bivirkninger som stive muskler, kvalme, dårlig appetitt og svette, men kun én av deltakerne ble så dårlig at vedkommende trakk seg fra studien.

Etter tre behandlinger meldte 86 prosent av de som hadde fått MDMA om bedring av PTSD-symptomene, mot bare 69 prosent i placebo-gruppen.

De innrapporterte symptomene som ble målt var mareritt, flashbacks og søvnløshet.

Da studien var ferdig, ble hele gruppen sjekket opp mot diagnosekriteriene.

71 prosent av pasientene som hadde fått MDMA var ikke lenger innfor kriteriene som definerer en PTSD-diagnose.

48 prosent i placebo-gruppen opplevde samme bedring.

– Starter en psykoterapeutisk effekt

– Dette er en signifikant forskjell mellom MDMA-gruppen og placebo-gruppen, forklarer Kvam.

Ifølge Kvam ser man vanligvis en rask effekt av slik behandling, og effekten kan være lenge.

– Effekten starter etter første økt, og fortsetter etter andre og tredje, sier han.

– MDMA-øktene er ikke den eneste behandlingen, men gjøres sammen med samtaleterapi. MDMA-en starter en psykoterapeutisk effekt, som hjelper pasienten til å nærme seg følelser og traumer som det har vært for vondt og vanskelig å ta tak i tidligere, forklarer han.

Kvam sier at alt tyder på at effekten av behandlingen fortsetter lenge etter MDMA-assisterte behandlingen er over.

– Vi ser behandlingseffekten fortsetter i minst ett år, sier han.

PTSD

Både akutte kriser som eksempelvis ulykker, katastrofer eller terrorhandlinger, og langvarige belastninger som krig, overgrep eller en vanskelig barndom, kan føre til PTSD.

Samtaleterapi kan hjelpe, men traumene kan være så dype og fortrengte at det kan være vanskelig å komme til bunns i det som ligger til grunn for de plagene man har.

Symptomer på PTSD: Gjenopplevelse av den utløsende traumatiske hendelsen

Påtrengende minner (flashbacks)

Mareritt

Unnvikende atferder og tanker

Unnvikelse av personer, steder, tanker som kan assosieres med hendelsen

Begrensede emosjonelle responser

Nedsatt konsentrasjonsevne

Opphøyet stress/spennings nivå og uro

Hypervigilanse (på vakt, i alarmberedskap)

Overdreven skvettenhetsreaksjon

Irritasjon

Sinneutbrudd Kilde: Landsforeningen for PTSD

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan ketamin, som vanligvis brukes ved smertelindring og narkose, også tilbys mot alvorlig depresjon og selvmordstanker på flere private klinikker og ett offentlig sykehus i Norge.