Kampene på Gazastripen fortsetter for andre dag på rad

Etter sju dager med midlertidig våpenhvile, forsendelser av humanitær hjelp og utveksling av gisler og fanger, gjenopptok partene fredag morgen kampene på Gazastripen.



Israel opplyste fredag kveld at landets bakke-, luft- og sjøforsvar gjennom dagen hadde angrepet over 200 terrormål på Gazastripen. Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen opplyste at 184 personer ble drept gjennom dagen, at minst 589 ble såret og at over 20 boliger ble angrepet. Tallene er ikke verifisert av andre.

Tidlig lørdag morgen uttalte det israelske forsvarets (IDF) talsmann Jonathan Conricus at militærmål på hele Gazastripen tilhørende Hamas er under angrep.

Skylder på hverandre

Partene skylder på hverandre for årsaken til at våpenhvilen brøt sammen. Israel anklager Hamas for å ha nektet å løslate alle de kvinnelige gislene som Hamas holder på Gazastripen. En palestinsk tjenesteperson sier at kollapsen av avtalen skjedde over uenighet om løslatelse av kvinnelige israelske soldater.

Israel har sverget å utrydde Hamas etter at islamistbevegelsen angrep Israel 7. oktober. Israel har opplyst at 1200 personer ble drept og 240 tatt som gisler.

Hamas, som har kontrollert Gazastripen siden 2007, hevder at over 15000 personer er drept der siden 7. oktober som følge av israelske angrep.

Qatar, som sammen med Egypt og USA mekler mellom partene, sier det fortsatt pågår forhandlinger mellom Israel og Hamas om gjenopptakelse av våpenhvilen, men at angrepene som startet opp igjen fredag, har komplisert samtalene.

RØYK: Palestinere ser røyken etter et israelsk luftangrep i Khan Younis i Gaza fredag 1. desember. Foto: AP Photo/Fatima Shbair

Forhandle og krige samtidig

En israelsk embetsperson i Washington sier at det er av «svært høy prioritet» for landet å få løslatt så mange gisler som mulig.

– Og for å få det til, under inngåtte betingelser, er Israel villig til å gå med på ytterligere pauser i kampene, sier embetspersonen, og legger til:

– Vi kan forhandle mens vi fortsatt kriger.

USA har lagt skylden på Hamas for at kampene startet opp igjen fredag. Hamas var ikke i stand til å legge fram en ny liste med gisler som kunne løslates, hevder USA.

Forsvarsminister Lloyd Austin sier at Washington arbeider diplomatisk for å gjenopprette våpenhvilen.

– Vi skal fortsette å samarbeide med Israel, Egypt og Qatar om gjeninnføring av kamppausen, sa han fredag.

Skyte- og rakettangrep

Den midlertidige våpenhvilen skulle opprinnelig vare i fire døgn. Den ble senere forlenget med to døgn, til torsdag morgen.

Natt til torsdag uttalte IDF at krigen kom til å bli gjenopptatt hvis forhandlingene ikke førte fram. Senere samme natt ga Hamas' væpnede fløy Qassam-brigadene sine krigere ordre om å være i kampberedskap dersom våpenhvilen ikke kom til å bli forlenget.

Et kvarter før fristens utløp ble avtalen utvidet med ett ekstra døgn, til fredag morgen.

Torsdag morgen ble Jerusalem rammet av et skyteangrep. To menn skjøt mot folk som ventet på bussen i den vestlige utkanten av Jerusalem. En 24 år gammel kvinne ble drept på stedet. En 73 år gammel rabbiner og en 67 år gammel kvinne døde senere av skadene de fikk. Seks personer ble såret.

Gjerningspersonene ble skutt på stedet. Hamas påtok seg ansvar for angrepet.

Forhandlingene mellom partene om en mulig forlengelse av våpenhvilen fortsatte likevel. Men da våpenhvilen var inne i sin siste time fredag morgen ble den bekreftet avbrutt.

Det skjedde etter at flyalarmen gikk i Israel. Israelsk luftvern skjøt ned en rakett som ble skutt mot landet fra Gazastripen. Kort tid etter gjenopptok Israel kampene