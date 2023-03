Kampen mot Londongrad

London har lenge hatt rykte på seg for å være oligarkenes lekegrind. I den britiske hovedstaden eier styrtrike russere enorme eiendommer til svimlende priser. For et år siden lovet den britiske regjeringen å rydde opp, men skitne penger er fortsatt synlig i London.

Vi er på sightseeing i Londongrad. Kallenavnet har byen fått fordi det er nettopp her styrtrike russere velger å kjøpe luksusboliger.

Noen ligger bak høye gjerder, andre på gateplan. Noen i vest, andre i nord London, men det de alle har til felles er at eieren ikke bor her.

GUIDE: Oliver Bullough, journalist og forfatter av Pengeland og Butler for verden. Foto: Andrew Blake

Forfatter og journalist, Oliver Bullough, er en av guidene som tar oss med for å se på noen Londons dyreste og største eiendommer.

Flere av eierne har blitt rammet av sanksjoner etter at Russland startet sin krig mot Ukraina, men ikke alle.

Rullet ut den røde løperen for kleptokrater

Han mener London ikke på langt nær har så dårlig rykte som byen fortjener.

ETTERLYST: Denne eiendommen tilhører den ukrainske oligarken Dmytro Firtash, med tette bånd til Gazprom og pro-russiske politikere. Han er etterlyst av FBI, men ikke sanksjonert av Storbritannia. Foto: Andrew Blake

– Denne byen er det største vaskeriet i verden. Det er her verdens kleptokrater og kriminelle kommer med pengene sine for å hvitvaske de, investere de og bruke de. Dette er en gigantisk skandale på geopolitisk nivå og alt for få vet om det, sier han.

Bullough legger til at man må fokusere på alle oligarker i London, uansett nasjonalitet, fordi de undergraver demokratiet.

Tok dem imot med åpne armer

Anti-korrupsjons-aktivist Roman Borisovich mener London har tatt imot kriminelle med åpne armer.

AKTIVIST: Anti-korrupsjons-aktivist Roman Borisovich forteller om Londons eiendommer kjøpt med skitne penger på en guidet busstur gjennom Londongrad. Foto: Tonje Iversen

– London rullet ut den røde løperen og oligarker ble omfavnet. Ikke bare solgte de eiendommer til dem, men lot de investere i fotballklubber og sponse kultur eventer. Det var en demonstrasjon av myk makt, sier Borisovich.

Han er med i organisasjonen ClampK (The Committee Against Moneylaundring in Properties by Kleptocrats), som har arrangert guidede turer gjennom Londongrad i seks år.

Slutt på gullvisum

Men for et år siden annonserte daværende statsminister Boris Johnson at oligarker i London ikke ville ha noen plass å gjemme seg.

Siden da har over 1200 oligarker og selskaper blitt møtt med sanksjoner og det er slutt på såkalte gullvisum for utenlandske investorer.

– De har tatt et stort skritt slik en sofasliter tar et stort skritt ved å komme seg ut av sofaen. At det har blitt innført sanksjoner mot mange oligarker og ny lovgivning om åpenhet rundt eierskap av selskaper og eiendommer er vel og bra, men det er nå det harde arbeidet begynner.

Vi må straffeforfølge og etterforske de. Så langt har jeg ikke sett noen tegn til at regjeringen er villig til å gjøre det, sier Borisovich.

Hvorfor ikke?

– Man kan være konspiratorisk og si at det antageligvis er fordi de liker penger og det er sikkert sant, men er man realistisk så er det hardt arbeid. Det er ikke lett å etterforske slike pengesummer, du må gå opp mot noen av verdens beste advokater betalt av noen av verdens rikeste menn. Det vil ta flere år så det er mange grunner til det, fortsetter han.

Patetisk håndtering av skitne penger

Parlamentsmedlem for Labour, Margaret Hodge, sier at dette er et problem politikere på begge sider av Underhuset erkjenner.

PARLAMENTSMEDLEM: Parlamentsmedlem Margaret Hodge, Labour, representerer Barking/Dagenham. Foto: Tonje Iversen

– Skitne penger i London koster vår økonomi omtrent 300 milliarder pund i året, det er dobbelt så mye som det vi bruker på helsetjenesten her i landet, sier Hodge.

Hodge sier Storbritannias håndtering av kleptokrater har vært patetisk.

– Noe av grunnen til at det skjer her er delvis på grunn av historie, delvis på grunn av vårt eget forhold til skatteparadis og fordi vi har en hel hær av revisorer, rådgivere og bankfolk som står klar til å tilrettelegge for dem, fortsetter hun.

Tall fra den britiske regjeringen viser at russiske eiendeler verdt 18,39 milliarder pund har blitt fryst og rapportert. Men Hodge kan fortelle om personer som har blitt sanksjonert, men likevel får lov til å bruke så mye som 600 000 pund i året på såkalte essensielle ting.

– Det er mer enn det folk tjener i løpet av hele sitt liv i den valgkretsen jeg representerer, sier Hodge.

– Ingen har gjort noe for å stoppe dette

Bullough sier politikere fra alle parti har hatt liten kampvilje når det gjelder Londongrad.

– Siden slutten av det britiske imperiet, siden 1950-tallet, har vi hatt Labour-regjeringer, konservative regjeringer og koalisjonsregjeringer og ingen av dem har gjort noe for å stoppe dette, forteller han.

KAMPVILJE: Bullough mener politikerne har hatt liten kampvilje. Foto: Tonje Iversen

Ikke frys, men konfisker

– Det neste året må handle om å undersøke hvor rikdommen kommer fra og hvis det viser seg å være korrupsjon må vi konfiskere verdien på samme måte som du ville ha gjort med en hvilken som helst annen stjålen verdi. Dette er penger som kan brukes på å bygge opp Ukraina, sier han.

Men Bullough legger til at det ikke bare er russiske oligarker som er et problem i London.

– Vi har oligarker fra Malaysia, Venezuela, Nigeria, Sør-Afrika, Kenya og Kasakhstan, hvis det er et sted de kommer så er det hit, avslutter han.