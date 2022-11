Kalles USAs mest korrupte narkotika-agent

– Vi hadde fri tilgang til alt vi ønsket. Vi kunne avtale pengehentingen hvor vi ville. Når vi kom dit, handlet det bare om drikke og kvinner, sier José Irizarry til Associated Press.

Han møter nyhetsbyrået i San Juan i Puerto Rico, bare noen timer før han sier farvel til friheten.

«Team America»

I intervjuet forteller han om sitt liv som agent for narkotikabyrået Drug Enforcement Agency (DEA), og hvor pulverisert livet hans ble da han var undercover i jakten på colombianske narkokarteller.

PARTYLIV: José Irizarry under en fest i Cartagena i Colombia i 2017. Foto: AP / NTB

Når Irizarry og kumpanene skulle plukke opp penger for å hvitvaske dem, avtalte de ofte å møtes der hvor Real Madrid eller Rafael Nadal spilte kamp.

Underveis stakk de innom VIP-rommene i karibiske strippeklubber, Amsterdams Red Light-distrikt eller om bord en colombiansk yacht full av sprit og prostituerte.

Irizarry forteller at andre agenter, politiadvokater, informanter og innimellom også kartellenes smuglere var med på «Team America», som festet og herjet over tre kontinenter.

Årsaken til at det skled helt ut av kontroll, bunner i at agentene innså at de var sjanseløse til å vinne narkotikakrigen, mener han.

– Du kan ikke vinne en krig det er umulig å vinne. DEA vet dette. Agentene vet dette. Det er så mye narkotika som kommer ut av Colombia. Og så mye penger. Vi vet at vi ikke utgjør noen forskjell. Narkotikakrigen er en lek. Det var en veldig morsom lek vi holdt på med, sier Irizarry.

Samarbeidet med colombianske narkotikakartell gjorde ham til «en annen person», erkjenner Irizarry.

Han stjal penger fra beslag som ble gjort og brukte dem på luksusbiler, dyre smykker og vill festing.

Så kom krasjlandingen.

VIL SE FLERE I FENGSEL: José Irizarry opplever det som urettferdig at han er den eneste som straffes. Foto: Carlos Giusti / AP

Ble ikke trodd

I 2019 tilsto han 19 tilfeller av korrupsjon, inkludert hvitvasking og banksvindel. Den tidligere DEA-agenten ble dømt til drøyt tolv års fengsel.

– Det er et blått øye for DEA at en av deres egne var involvert i korrupsjon på så høyt nivå, sa byråets daværende leder for internasjonale operasjoner, Mike Vigil, i 2020.

Men Irizarry er ikke interessert i å ta all skyld alene.

Tidligere kolleger av Irizarry hevder ifølge Associated Press at han dikter opp historier for å få en mildere straff.

Påstandene fra Irizarry styrkes imidlertid av at en rapport i 2015 kritiserte DEA-agenter for å delta i sexfester med prostituerte i regi av colombianske karteller.

BESLAG: Mer enn hundre millioner dollar og over et tonn kokain ble beslaglagt under en stor aksjon i 2016. Foto: DEA via AP / NTB

DEA forsøkte innledningsvis å tegne et bilde av Irizarry som et enkelttilfelle, men de siste månedene skal Justisdepartementet ha fulgt opp vitnemålene hans.

– Det var for uvirkelig for dem å tro at dette faktisk skjedde. Tiltalen maler et bilde av meg som den korrupte agenten som gjorde alt dette, men sier ingenting om resten av DEA. Jeg var ikke mesterhjernen, sier Irizarry.

Støttes av dommer

Dommeren i Tampa, som ga ham fengselsstraffen, virker å være enig. Charlene Honeywell konkluderte med at flere agenter bør etterforskes.

«Irizarry ble tatt, men det er åpenbart for denne domstolen at det er flere her», sa Honeywell til aktoratet.

I FENGSEL: José Irizarry skulle ta kriminelle, men endte opp med å bli en selv. Foto: Carlos Giusti / AP

Etterforskningen kikker nå blant annet på Irizarrys tidligere makker og flere andre DEA-agenter. Minst tre nåværende eller tidligere påtaleadvokater er blitt avhørt.

En av dem som etterforskes, skal være en tidligere aktor i Ohio som lå an til å bli statsadvokat der før han brått og uventet trakk seg.

Irizarry påstår blant annet at tidligere kolleger ved DEAs Miami-kontor stjal penger og forfalsket dokumenter i nesten et tiår. Han hevder også at en tollagent tok imot en bestikkelse på 20.000 dollar.

I et tilsvar til Associated Press sier en talsperson fra DEA at byrået jobber intenst for å styrke «disiplinen og ansettelseskriteriene for å sikre integriteten og effektiviteten i vårt arbeid».

– José Irizarry er en kriminell som brøt eden sin som føderal agent og misbrukte tilliten fra det amerikanske folk, sier talspersonen.