Justin (5) ble drept – far og stemor siktet 34 år senere

DREPT: Justin Lee Turner ble drept i 1989. Nå er to personer siktet i saken. Foto: Berkeley County Sheriffs Office

Der var den 3. mars i 1989 at femåringen ble meldt savnet fra Sør-Carolina i USA.

Det var Justin sin far og stemor som sendte inn savnetmeldingen til politiet på ettermiddagen den samme dagen. Ifølge dem hadde femåringen satt seg om bord på en skolebuss på morgenen, men aldri kommet tilbake.

Mistenker TV-stunt

Politi og letemannskaper lette etter fem år gamle Justin i to dager.

Den 5. mars 1989 ble parets hus gjennomsøkt. Også Justin sin far bistod i søket. På ettermiddagen ble gutten funnet kvelt og drept inne i en campingvogn på parets eiendom.

KAN BLI OPPKLART: 34 år etter at Justin Lee Turner ble funnet drept ved sitt eget hjem, mener politiet å være nær en løsning i saken. Her fra en pressekonferanse 10. januar ved Moncks Corner i Sør-Carolina. Foto: Kailey Cora / AP

Ifølge avisen The New York Times, var det fotografer tilstede mens søket pågikk.

TV-stasjonen WCBD-TV i Charleston var blant dem som var på stedet. De fanget opp øyeblikket da Justin sin far fortalte letemannskapene om at han nettopp hadde funnet sønnen sin.

– Sønnen min er der inne, sier faren i opptakene som ble gjort på stedet den 5. mars 1989.

I den neste delen av videosnutten, som er publisert på WCBD News 2 sine plattformer, ser man faren trekke seg fortvilet til siden mens politibetjenter strømmer mot campingvognen.

Sheriff i Berkeley i USA Duane Lewis mener at det hele var en bløff. Lewis påpeker blant annet at faren aldri er borti gutten i det han finner ham, og at han ikke kjenner etter livstegn fysisk.

– Justin satt seg aldri på den bussen, og han ankom aldri skolen, sier sheriffen under en pressekonferanse tidligere i januar.

– Han ble drept, og drapet ble begått av stemor og sin egen far, for så å bli forlatt i campingvognen bak huset, fortsetter Lewis under pressekonferansen.

Tatt ut siktelse

Justin sin far og stemor er nå siktet i saken. De skal ennå ikke ha fått oppnevnt forsvarere.

Stemoren til femåringen har vært siktet i den samme drapssaken tidligere, men på grunn av bevismangel har siktelsen falt bort.

Ifølge sheriff Lewis, skal mistanken mot paret ha startet tidlig.

– Jeg ble aldri ringt av verken faren eller stemoren, sier Lewis.

Han reagerer på at paret aldri tok kontakt for å vite mer om hvordan det gikk med etterforskningen av drapet, skriver NCB News.

– De lurte ikke en eneste gang. Hva forteller det deg, fortsetter han.

NBC News opplyser at de nye siktelsene baserer på seg på parets forklaringer, samt DNA-spor som er funnet på gutten.

Justin sin stemor har tidligere forklart i avhør at hun hadde en krangel med gutten før han ifølge henne gikk om bord i skolebussen den 3. mars 1989. Stemoren skal også ha løyet om hvor hun befant seg i timene etter at gutten ble drept.

Kusine holdt liv i saken

Drapssaken om fem år gamle Justin ble gjenopptatt i 2021 av en såkalt cold case-gruppe.

Justin sin kusine Amy Parsons, som bare var åtte år gammel da fetteren hennes ble funnet drept, har vært en pådriver for at drapssaken skulle bli oppklart.

Under en pressekonferanse den 10. januar takket hun politiet for at de nå har kommet ett skritt nærmere en løsning.

Hun var likevel tydelig på at faren og stemoren til Justin aldri burde fått gå fri i 34 år.

– De fortjener ikke en dag til, sa Parsons under pressekonferansen.