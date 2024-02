Julia Navalnaja: – Jeg må fortsette arbeidet hans

Den russiske opposisjonslederen, Alexej Navalnyj og hans kone, Julia, under en høring i retten i Moskva 23. april 2015. Foto: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Det plutselige dødsfallet til Russlands viktigste opposisjonsleder, Aleksej Navalnyj, har etterlatt seg et åpent sår i Russlands sårbare politiske opposisjon.

47-åringen var verdens mest kjente Kreml-kritiker. Selv under soning av i straffekolonier, var han en sterk stemme gjennom sine samarbeidspartnere, og ikke minst sin kone Julia Navalnaja.

– Putin drepte ham

Mandag møter Navalnaja på EUs utenriksministermøte i Brussel.

I en videomelding mandag formiddag, raser hun mot Putin, og sier Putin drepte mannen hennes fordi han ikke lot seg knekke.

Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. pic.twitter.com/aBOIvcYHHk — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 19, 2024

– For tre dager siden, drepte Vladimir Putin min mann, Alexej Navalnyj. Putin drepte faren til mine barn. Putin tok fra meg det mest verdifulle jeg hadde, min nærmeste og høyt elskede mann.

– Men Putin tok også Navalnyj fra dere (...) og Putin vil også drepe håpet, friheten og framtiden vår, sier hun i videomeldingen.

Hun sier også at de vil komme med flere detaljer om dødsårsaken, og sier at de vil sjekke for spor etter nervegift.

– Vi kommer til å dele alle detaljer, og vi kommer til å navngi alle som var involvert i drapet på ham med navn og bilde, sier hun.

– Mitt hjerte og sjel sier at jeg ikke kan gi opp. Jeg må fortsette hans arbeid, sier hun, og gjentar ektemannens oppfordring:

– Ikke gi opp!

Mange peker på enken som den eneste som kan videreføre sin manns stemme.

– Skjebnen til FBK (Navalnys antikorrupsjonsorganisasjon som ble erklært forbudt i Russland) avhenger av om Julia Navalnaja ønsker å ta over den politiske kampen i framtiden, mener den russiske statsviteren, Jekaterina Schulmann, til AFP tidligere mandag. Schulmann lever i eksil i Berlin.

Navalnaja har tidligere hevdet at hun primært er mor og kone, og ikke så interessert i politikk, men hennes ektemann har uttalt at hun faktisk var mer engasjert enn ham selv.

Sto sammen

Navalnaja hadde ikke sett sin ektemann på to år da hun fredag fikk melding om sin ektemanns død. Kort tid etter talte hun under sikkerhetskonferansen i München.

FAMILIEN: Alexej Navalnyj, hans kone Julia, datter Daria og sønn, Zakhar, poserer utenfor et valglokale i Moskva 8. september 2019. Foto: REUTERS/Tatyana Makeyeva

– Hvis dette er sant, så vil jeg at Putin og hele hans krets, Putins venner og hans regjering skal vite at de vil stilles til ansvar for hva de gjorde mot vårt land, min familie min mann. Og denne dagen kommer veldig snart, sa hun sterkt preget.

Navalnaja sto ved siden av sin fryktløse mann mens han trakk folk til massedemonstrasjoner i Moskva, da han ble forgiftet med nervegass, da han risikerte sitt eget liv ved å reise tilbake til Moskva, og gjennom årene i russiske straffekolonier.

Hele tiden beholdt hun håpet om å se ektemannen fri igjen. Kjærligheten mellom dem var sterk. I motsetning til president Vladimir Putin, som ikke deler noe om sitt privatliv, har Navalnyj-familien vært aktive i sosiale medier.

Navalnyjs siste beskjed til verden utenfor var en hilsen til kona hvor det sto: «Jeg føler at du er med meg hvert sekund.» I hennes første innlegg på Instagram etter mannens død delte hun et bilde av de to, med teksten: «Jeg elsker deg».

Dette bildet har i skrivende stund over en halv million likes.

– Gjemmer liket

Liket til Navalnyj befinner seg på Salekhard-sykehuset, men familien har ennå ikke fått se den avdøde.

– De gjemmer liket, sier Navalnaja mandag.

I russisk kultur er det svært viktig å si farvel til en kjær i et likskue. Navalnyjs mor er på stedet, men slipper ikke til for å ta farvel.

Ifølge uavhengige medier nekter russiske myndigheter å overlevere liket til familien fordi det er behov for ytterligere undersøkelser.

Selv om dødsårsaken ikke er offentliggjort, holdes russiske myndigheter ansvarlig for dødsfallet av både vestlige statsledere, og Russland-eksperter uansett om det er snakk om drap, eller om det er snakk om svekket helse etter lang tid i svært dårlige soningsforhold.

Om en måned skal det avholdes «presidentvalg» i Russland. Putin som allerede har styrt landet i nesten 25 år, har ingen reelle motkandidater.

– Alt tyder på at dette er et politisk drap, og godt timet fram mot valget, sier Jekaterina Schulmann.

– Skjebnen til antikrigsarbeidet både blant russere utenfor Russland, og i Russland, avhenger av hvordan folk håndterer denne sorgen - om den demotiverer dem, eller motiverer dem, sier hun.

Under utenriksministermøtet kommer EUs utenriksministre til å sende en sterk støtteerklæring til frihetsforkjempere i Russland, samtidig som de hedrer Aleksej Navalnyjs minne.