Julia Navalnaja i kø for å avgi sin stemme – møtt med jubel og blomster

Denne helgen går russerne til valg. Det er liten tvil om at president Vladimir Putin blir gjenvalgt, men likevel velger flere russere å stemme i protest.

Ved den russiske ambassaden i Berlin, strekker køen seg inn til valglokalet over flere kilometer.

Midt i folkehavet står også konen til Putins nylig avdøde kritiker, Aleksej Navalnyj.

– Folk flokker seg rundt henne. De tar bilder og gir henne blomster. Hun ble også møtt med full applaus.



Det forteller TV2s reporter Johannes Morland, som er på stedet.

Kom med oppfordring

Med plakater som «Russland uten Putin», «Putin er en morder» og «#nowar», viser stemmeklare russere sin støtte til Navalnyjs kone.

– Det er stort oppmøtet her i dag. Det er mye engasjement og det er tydelig at Julia Navalnaja er et stort forbilde for disse demonstrantene. Hun kjemper virkelig saken til sin avdøde mann videre, sier Morland.



Julia Navalnaja kom i forkant av valget med en oppfordring til alle russere. Oppfordringen var å protestere mot president Vladimir Putin på valgdagen 17. mars.

Da uttalte hun at Putin ikke vil være en legitim president for verken russere eller verden.

Det er foreløpig ikke kjent hva Julia Navanyja kommer å skrive på sin stemmeseddel, men det er ventet at hun kommer med en uttalelse etter hun har vært inne i stemmelokalet.

– Det er mye media på stedet, så hun kommer nok til å bli møtt med mange spørsmål når hun kommer ut. Da er det også ventet at hun skal komme med en uttalelse, sier Morland.



Navalnyjs siste ønske

Den profilerte russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj døde 47 år gammel, i midten av februar 2024.

Han ble meldt død av fengselet der han var innsatt.

PUTIN-KRITIKER: Aleksej Navalnyj var en av Putins fremste kritikere. I Februar døde han i fengsel. Foto: Pavel Golovkin

De siste årene har Navalnyj sonet under tøffe forhold i flere ulike straffekolonier i Russland. Kritikken mot Vladimir Putin har likevel ikke stilnet.

I februar i år lanserte Navalnyj en kampanje i protest mot Putin og det kommende valget i Russland 17. mars. Han oppfordret alle innbyggere til å gå til valgurnene på et bestemt tidspunkt på valgdagen.

– Det vil gi en mektig demonstrasjon av stemningen i landet. Det kan bli til en ordentlig, nasjonal protesthandling i alle bydeler i alle byer, sa Navalnyj den gang.

Opposisjonspolitikerens ønske var at det russiske folket skulle stille seg i lange køer for å stemme mot landets sittende president Vladimir Putin.

Navalnyjs talsmann Leonid Volkov kommenterte oppfordringen fra Putin-kritikeren, og sier ønsket om store demonstrasjoner i Russland på valgdagen «vil være Navalnyjs siste vilje», ifølge nyhetsbyrået Reuters.