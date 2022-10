Journalisten stilte gutten et spørsmål – svaret var hjerteskjærende

Økonomien i Afghanistan kollapset da Taliban tok over. Antall barnearbeidere skyter i været.

LAGER MURSTEIN: Kampen for å overleve sender mange barn ut for å jobbe. Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Nabila (12) jobber mer enn ti timer hver dag. Arbeidet består av å støpe murstein av gjørme, og frakte dem bort i trillebår.

12-åringen er kjapp og erfaren. Hun har jobbet med dette halve livet.

Antall barnearbeidere i Afghanistan er på full fart opp. Økonomien i landet kollapset da Taliban tok over styringen i fjor, og det internasjonale samfunn brøt alle bånd til regimets bankvesen.

SLITER: Den ni år gamle jenta jobber lange dager i mursteinfabrikken utenfor Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB HARDT ARBEID: Barna som jobber her kommer ofte til jobb sammen med sine foreldre. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

En undersøkelse utført for Redd Barna viser at halvparten av alle familier i landet har satt barn i arbeid for å skaffe mat på bordet.

Mursteinproduksjon er en av industriene som sysselsetter mange barn. Her finner nyhetsbyrået AP barn ned i fireårsalder. De jobber sammen med andre familiemedlemmer fra tidlig om morgenen til mørket faller på. Ofte i brennende solsteik.

Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Barna er del av alle stegene i produksjonen. Det er mange tunge løft.

De fleste av barna som jobber her, kjenner ikke til noe annet. Få av dem har gått på skole. Når reporterteamet fra AP spør om de leker, trekker de på skuldrene og smiler.

Nadila fikk gå på skole for noen år siden. Hun har lyst til å lære mer, men hun skjønner at hun må jobbe.

– Vi kan ikke tenke på noe annet enn å jobbe, sier hun med et mykt smil.

Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Mohabbat (9) stopper opp et øyeblikk. Han har vondt i ryggen. Fotojournalisten fra AP spør ham hva han ønsker seg.

Svaret er hjerteskjærende:

– Hva er et ønske?

Etter en forklaring sier han at han har lyst til å gå på skole og spise god mat. Men legger til:

– Jeg vil jobbe bra sånn at vi kan ha et sted å bo.

VERRE NÅ: Afghanske familier er i en mye verre situasjon nå, enn før Taliban tok over styringen av landet. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

MURSTEINFABRIKK: Antall barn som må jobbe har vokst helt siden den økonomiske kollapsen etter Talibans overtakelse. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

I dette området bor folk i jordhus. De har en ovn der de lager mursteinene sine av gjørme. Vanligvis spiser de kun brød typpet i te i løpet av dagen.

Rahim har tre av barna sine med seg på jobb. De er mellom fem og 12 år. Han sier han ventet i det lengste før han tok dem ut av skole for å jobbe, men krig og elendig økonomi gjorde at han til slutt ikke hadde noe valg.

MURSTEIN: I området er de fleste husene laget av murstein laget av gjørme.. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB I ARBEID: Denne ni år gamle jenta er ett av barna som arbeider på mursteinfabrikken. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

– Det er ingen andre muligheter. Hvordan kan de gå på skole hvis vi ikke har noe å spise? Det er viktigere å overleve, sier han.

Arbeiderne får tilsvarende 40 norske kroner for 1000 murstein. Hvis en voksen og barn jobber sammen kan de klare å lage 1500 murstein i løpet av en dag.

Redd Barna anslår at én million afghanske barn er i jobb. Enda flere jobber i familiebedrifter eller på gårder.