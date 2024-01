Journalist avkledd og bakbundet: – Jeg ble slått og hånet

ARRESTERT: Journalisten Diyaa Al-Kahlout viser hvordan hendene ble bundet under den israelske arrestasjonen. Foto: Reuters

I desember i fjor ble bilder og videoer som viser titalls palestinske menn som sitter eller kneler foran israelske soldater i gatene nord på Gazastripen publisert på sosiale medier.

Mennene ble beordret til å kle av seg og var i bare undertøyet da de ble bakbundet og satt på bakken under bevoktning av israelske styrker.

En av dem som ble arrestert, er journalisten Diyaa Al-Kahlout. Han jobber for den London-baserte avisen The New Arab.

– Jeg hadde aldri sett for meg dette. Jeg ble fengslet i 33 dager. Det var veldig tunge og vanskelige dager, sier Al-Kahlout til Reuters.



BAKBUNDET: Bildet viser flere palestinske menn som er avkledd og bakbundet Foto: Sosiale medier

Forteller hva som skjedde

Den Gaza-baserte journalisten forteller at han hadde søkt tilflukt for bombingen hos sine foreldre i Beit Lahiya på Gaza, sammen med sin kone og fem barn.

– Området var ikke betegnet som en faresone av den israelske hæren. Vi dro dit for å komme oss i trygghet, men så ble det verre enn noe sted, forteller han.

Journalisten sier han ble overrasket da de israelske soldatene dukket opp.

– Plutselig var de israelske soldatene og kjøretøyene i området. De ba oss overgi oss, og kommanderte oss ut nesten naken på gata, forteller Al-Kahlout.



Han hadde aldri forestilt seg at han ville havne i en slik situasjon.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Journalisten forteller at han ble dratt ut på gata ganske lettkledd, men at han og de andre mennene ble ytterligere strippet av de israelske soldatene.

På telefonen viser Al-Kahlout bildene som sirkulerte på sosiale medier. På bildet kan man se ham markert med en blå sirkel.

– Rundt meg satt min bror og svoger, sier han.



AVKLEDD: Journalisten ble gjenkjent av flere på videoene som sirkulerte på sosiale medier. Foto: Reuters

– Ble mishandlet



Sammen med andre familiemedlemmer ble journalisten ført bort fra Gaza. Bildene av ham og de andre palestinske mennene sjokkerte mange.

Flere internasjonale organisasjoner og presseorganisasjoner ba om umiddelbar løslatelse.

Men Al-Kahlout var 33 dager i varetekt hos israelerne.

– Jeg ble slått og hånet av de israelske soldatene, forteller journalisten.

Al-Kahlout forteller at han ble overført til Zikim militærbase som ligger tett ved Gazastripen.

Under avhørene informerte han flere ganger om at han var journalist.



– Da jeg identifiserte meg som journalist, ble jeg avhørt om mitt arbeid som journalist. Så ble jeg og flere andre overført til interneringssentre som jeg ikke aner hvor er, forteller han.



Under transporten forteller Al-Kahlout at han ble overfalt flere ganger.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– De teipet munnen min. Flere soldater hånet meg og sa «journalist» flere ganger med påfølgende slag. Det var fysiske angrep, men ikke alvorlige, sier han.



Flere mener arrestasjonene ble gjort på en ydmykende og dehumaniserende måte.

Israel på sin side hevder de arresterte alle for å så sile ut de som har tilknytning til Hamas.

– Jeg ble anklaget for å være leder i en Hamas-fraksjon. Noe jeg måtte le av. Jeg forsikret de flere ganger om at jeg ikke hadde noe tilknytning til Hamas, forteller han.

Tilbake på Gaza

Al-Kahlout forteller at han ble returnert til Gaza via Kerem Shalom-grensen, og har søkt tilflukt i Rafah på Gaza.

Mye har skjedd på Gaza siden han ble arrestert, og journalisten har ikke sett familien sin siden han ble varetektsfengslet i desember.

– Jeg bor nå i et telt i et område langt hjemmefra. Det var hit de israelske soldatene brakte meg. Min kone, barn og familie en helt annen plass på Gaza. Jeg ikke om vi noen gang vil gjenforenes, sier han.



Situasjonen på Gazastripen er kritisk. De få sykehusene som fortsatt opererer klarer ikke å ta unna alle de sårede og skadde.

PÅ FLUKT; Sammen med en rekke andre internt fordrevne bor journalisten nå i et telt. Herfra prøver han å dekke det som skjer på Gaza. Foto: Reuters

– Jeg har ikke tilgang på helsehjelp. Jeg har noen helseproblemer som følge av arrestasjonen, som tretthet og nummenhet i føttene. Jeg har også hatt mareritt om at jeg blir arrestert, forteller han.



Ifølge lokale helsemyndigheter har over 24.000 mennesker blitt drept på Gazastripen siden 7. oktober. De fleste kvinner og barn.

Over 60.000 er skadet.

Nyhetsbyrået Reuters som har gjort intervjuet med Al-Kahlout kan ikke uavhengig bekrefte forholdene som journalisten beskriver. Men flere av de Reuters har snakket med forteller om vold og mishandling i israelsk varetekt.

Den israelske hæren skriver til Reuters at fengslingen av folk fra Gazastripen gjøres i lys av mistanke om involvering i terroraktivitet, og at fengslingen skjer i samsvar med straffeloven.

PÅ JOBB: Journalisten prøver å dekke det som skjer på Gaza fra området han er på. Men forholdene er vanskelige. Foto: Reuters

Det har vært en rekke internasjonale reaksjoner på forholdene til journalister på Gaza.

Minst 82 journalister og medieansatte har blitt drept på Gaza siden krigen startet, ifølge CPJ.

De lokale journalistene er de eneste som kan rapportere om det som skjer inne på Gazastripen. Ingen internasjonale journalister kommer inn.

Spesielt hardt rammet er Al Jazeeras korrespondent Wael Dahdouh som mistet konen, to barn og et barnebarn da Israel angrep boligen hans i oktober.

I januar mistet han sønnen, Hamza Dahdouh, som også jobbet som journalist. Hamza ble drept i et israelsk angrep mot bilen han satt i.