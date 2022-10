Jolie hevder Pitt slo og tok kvelertak på ett av barna

Ekteskapet mellom stjerneparet er over, men nå lekker det ut nye detaljer om hvordan det endte i brudd. I en pågående rettstvist mellom de to, har skuespiller Angelina Jolie fortalt om hendelser som førte til bruddet.

Jolie ville ikke signere

Rettstvisten handler om en fransk vingård de to eide sammen. Grunnen til at anklagene om misbruk kommer for dagen, er at Brad Pitt ville at Angelina Jolie skulle signere en avtale for å få solgt sin andel i vingården. Avtalen skal ha vært formulert slik at Jolie ikke lenger kunne uttalt seg offentlig om «Pitts fysiske og emosjonelle misbruk av henne og barna», skriver nyhetsbyrået Reuters.

Jolie ville ikke signere avtalen, og i rettsdokumentet forteller hun om det signeringen skulle hindre henne i å snakke om. Dokumentet ble levert til en domstol i Los Angeles tirsdag.

Hun beskriver Pitts adferd mot henne og barna på et privatfly i 2016.

– Pitt tok kvelertak

Jolie beskriver et fysisk og verbalt utbrudd Pitt hadde i september 2016. Pitt, Jolie og deres seks barn befant seg på et fly fra Frankrike til California da det oppsto en krangel.

Ifølge Jolie dreide krangelen seg om oppdragelsen av barna. Jolie var ifølge Pitt for hensynsfull mot barna. Krangelen eskalerte og ble høylytt mens de var inne på badet. Der skal Pitt ha tatt tak i hodet til Jolie og ristet henne, og så skal han ha tatt tak i skuldrene og ristet henne igjen, før han dyttet henne inn i veggen på badet. Deretter skal han ha slått i taket flere ganger, og Jolie flyktet ut av badet.

Da ett av barna ville gå imellom og forsvare Holie, står det i rettsdokumentet at Pitt kastet seg mot barnet.

– Pitt tok kvelertak på ett av barna og slo et annet i ansiktet under konfrontasjonen, står det i dokumentet som er gjengitt i The New York Times.

Han skal også ha helt øl på henne. Han skal også ha helt øl og rødvin på barna.

Hendelsen ble etterforsket. I dokumentene hun leverte til retten står det at FBI-agenten som etterforsket anklagene etter flyturen «konkluderte med at myndighetene hadde rimelig grunn til å anklage Pitt for en kriminell handling etter adferden hans den dagen».

Etterforskningen førte ikke til påtaleavgjørelse av flere årsaker, ifølge en rapport fra den amerikanske påtalemyndigheten. En del av rapporten beskriver at Jolie var i tvil om hun skulle samarbeide med påtalemyndighetene i saken.

Har tidligere nektet for hendelsene

Advokatene til Brad Pitt har ikke umiddelbart svart på en rekke telefoner og eposter fra pressen tirsdag denne uken. I 2016 benektet flere personer som står Pitt nær offentlig for at han har utført noen form for mishandling av barna.

Skilsmissen mellom Jolie og Pitt har strukket ut i flere år. Først møttes de i retten for å avgjøre hvem som skulle ha omsorg for barna.

Tidligere i år saksøkte Pitt Jolie om eierskapet til den franske vingården Château Miraval. Han anklaget Jolie for å ha brutt kontraktretten da hun solgte sin halvdel av selskapet uten hans godkjenning.

Ifølge Jolie solgte hun andelen sin til andre etter at samtalene dem imellom brøt sammen fordi han ville at hun skulle signere en avtale som innebar taushet om forholdet deres.



Pitt hevder på sin side at Jolie trakk seg fra forhandlingene om vingården i fjor, etter at en dommer som håndterte barnefordelingssaken fattet en avgjørelse i Pitts favør. Ifølge Pitt var det derfor Jolie solgte sin andel av vingården til Stoli-gruppen.

Møttes i rollen som morder-ektepar

Angelina Jolie og Brad Pitt møtte hverandre på settet til Mr. og Mrs Smith i 2005. De spilte et ektepar som jobbet som leiemordere.

I 2008 kjøpte de en eierandel i vingården. Den skulle være et familiehjem og en forretningsdrift. Flere år senere giftet de seg på den samme vingården.

Jolie og Pitt har seks barn mellom 14 og 21 år.