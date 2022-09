Johnson: – Stafettpinnen leveres videre

Johnson tok over som statsminister etter Teresa May uten at det ble holdt parlamentsvalg, og nå blir han selv erstattet uten at det er blitt holdt parlamentsvalg. Det var dette Johnson etter alt å dømme viste til med uttalelsen om at regjeringsperioden er blitt til en stafett.

– Reglene ble endret underveis, men det har ikke lenger noe å si, sa Johnson.

– Jeg er som en bærerakett som har gjort jobben sin.

– På tide å samles

Han benyttet anledningen til å skryte av gjennomføringen av brexit, utrullingen av koronavaksine og våpenhjelp til Ukraina, samt at han sa regjeringen har fått fart på økonomien igjen etter koronakrisen.

– Vi har og vil fortsatt ha økonomisk styrke til å gi folk de pengene de trenger for å komme seg gjennom energikrisen som er skapt av Vladimir Putins ondskapsfulle krig. Men dersom han tror han kan presse og herje med det britiske folket, lider han av vrangforestillinger, sa Johnson.

FORLATER JOBBEN: Boris Johnson og kona Carrie Johnson flytter nå ut av Downing Street. Foto: Frank Augstein / AP Photo / NTB

– Jeg vet at Liz Truss og regjeringen vil gjøre alt den kan for å få folk gjennom krisen. Dette er en krevende tid for økonomien og for familier i hele landet. Nå er det på tide å legge politikken til side og samle oss bak Liz Truss, fortsatte han.

Møter dronningen

Mandag ble Truss kunngjort som ny leder for De konservative etter en intern valgkamp mot tidligere finansminister Rishi Sunak.

Tirsdag reiser Johnson til Skottland, der han formelt skal søke avskjed fra dronning Elizabeth, etter at valget av Liz Truss som ny partileder ble kunngjort mandag.

Der skal Johnson først søke avskjed før Truss skal i audiens med dronningen, der hun formelt får oppdraget med å danne regjering som ny statsminister. Truss blir den femtende regjeringssjefen i løpet av dronningens 70 år på tronen.