John gjorde makabert funn – rådyr sprengt med rumperakett

Vi advarer mot sterke bilder i denne saken.

For John Carlsson startet 2024 på brutalt vis. 61-åringen holder til i Lammhult, sør i Sverige, hvor han er grunneier av et større viltområde. 1. nyttårsdag fikk han en telefon fra en bekjent, som rapporterte at de hadde observert et rådyr i veikanten av et vanligvis trafikert område.

Grunneieren satt seg i bilen og fant frem til det døde dyret, som ved første øyenkast virket å ha blitt angrepet av et stort rovdyr. Men det var noe ved det døde rådyret som fikk Carlsson til å reagere.

– Det så ikke ut som det hadde vært noen direkte kamp, jeg synes det så litt rart ut. Så jeg løftet kadaveret og så det hadde en rakett i anus. Både fyrverkeri, tarmene og magen hadde eksplodert, sier 61-åringen til Aftonbladet.

RAKETT: En rakett var presset inn i endetarmsåpningen til rådyret. Foto: Privat

Håper dyret var dødt

Carlsson tok flere bilder fra stedet, som viser en rekke raketthylster i nærheten av kadaveret. I tillegg ser man hvordan en rakett er presset opp i endetarmsåpningen på det sprengte dyret. Kadaveret mangler også hode.

– Jeg vet ikke hvordan de fikk hodet av, det så ikke ut som det var skåret av. Det så ut som det var revet av. Så kanskje noen puttet fyrverkeri i munnen på det også, sier Carlsson til avisen.

Ettersom rådyret ble funnet like ved en vei, antar grunneieren at rådyret ble skadd eller drept i trafikken før ugjerningen ble begått.

– Det er nok trafikkskadd. Man får bare håpe det ikke var i live da de gjorde dette, sier Carlsson.

SPRENGT: Det var flere raketthylser rundt kadaveret. Foto: Privat

Etterforskes ikke

61-åringen tok umiddelbart kontakt med politiet, som sendte etterforskere til åstedet. Rådyret ble raskt fjernet.

Politiet sier det er for tidlig å si noe om det nøyaktige hendelsesforløpet, men saken behandles som en viltulykke. Den vil derfor ikke etterforskes videre.

– Det er en makaber og dum handling. Men faktum er at det var et kadaver etter en viltulykke der noen hadde gjort dette. Hjorten var så å si ødelagt allerede, så det som har skjedd er ikke en forbrytelse. Det er et dumt påfunn, sier pressesjef Robert Loeffel i Politiet Region Sør til Aftonbladet.

– Aldri sett noe liknende

Magnus Rydholm i det Svenske Jegerforbundet er rystet over funnet, og har aldri sett noe liknende.

– Det er noe makabert man har gjort med dette dyret. Man kan ikke holde på sånn, man skal vise døde dyr respekt. Jeg har aldri hørt om noe liknende, og jeg har drevet med jakt store deler av mitt liv, sier Rydholm til Sveriges Radio.

Han ønsker ikke å spekulere i årsaken til det groteske påfunnet.

– Det går ikke an å spekulere i det, for det blir bare gjetning man ikke har noe belegg for. Men om jeg skulle gjette fremstår det som noen ungdommer som ikke er klar over hvor kraftig fyrverkeri kan være, avslutter Rydholm.

HODELØST: Rådyret manglet også hode. Foto: Privat

Gjorde nytt sjokkfunn

Dette var oppsiktsvekkende nok ikke det eneste tilfellet av dyremishandling i Lammhult på nyttårsaften. Senere 1. nyttårsdag ble nemlig et villsvinhode funnet på toppen av en bensinstasjon i det lille tettstedet.

– En politipatrulje kjørte forbi og fjernet den fra stedet, men det ble ikke opprettet en sak, sier Loeffel.

Politiet kan ikke si om det er noen sammenheng mellom de to hendelsene.

Grunneier John Carlsson sliter på sin side med å forstå hvordan noen kan velge å feire nyttårsaften med å sprenge døde dyr.

– Man blir fortvilet over at folk oppfører seg slik. Man håper jo at folk er empatiske. Det er trist at det er slik, at det finnes folk som gjør dette, avslutter Carlsson.