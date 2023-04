John forfalsket sin egen død – dette fotografiet ødela alt for ham

Den britiske fengselsbetjenten John Darwin var nedtynget i gjeld og sto overfor konkurs i starten av 2002.

Mye var hans egen skyld. 51-åringen fra Hartlepool i Nord-England, brukte mer penger enn han tjente. Han eide 12 utleieboliger som ikke ble gullgruven han forventet – tvert imot, utleieboligene var en økonomisk hodepine for ham. I tillegg hadde han kredittkortgjeld.

Å slå seg selv konkurs var den eneste utveien for John, inntil han klekket ut – hva han trodde var – en god idé:

Han skulle forfalske sin egen død ved å «drukne» i en kajakkulykke og la kona heve livsforsikringspengene.

Kona Anne Darwin var den eneste han delte planen med. Hun var alt annet enn begeistret, og forsøkte å overtale ektemannen til ikke å gjøre noe så dumt.

Men John hadde bestemt seg. Anne gikk motvillig med på det.

GJELDSTUNGET: John Darwin var teknisk sett konkurs da han bestemte seg for å forfalske sin egen død for å innkassere forsikringspengene. Foto: Reuters / HO / NTB Scanpix

«Døde» på kajakktur

Tidlig om morgenen torsdag 21. mars 2002 – dagen før påskeferiestart – la John ut på kajakktur og rodde til et forhåndsbestemt sted langs kysten.

Vel fremme skjøv han kajakken utover havet slik at den ble tatt av strømmen.

Like ved satt kona i en bil og ventet på ham. Hun kjørte ham til togstasjonen, hvor en utkledd John tok toget til Lake District. Fullastet med blant annet telt, primus, lommekniv og oppblåsbar madrass, gikk han inn i Lake District-nasjonalparken for å gjemme seg.

Anne fulgte sin del av planen. Hun kontaktet politiet for å melde at ektemannen hadde lagt ut på kajakktur og ikke kommet tilbake.

Parets to voksne sønner, Mark og Anthony, ble ikke informert om svindelplanen til foreldrene. De var overbevist om at moren snakket sant. Sønnene var jevnlig på besøk for å hjelpe henne gjennom den vanskelige tiden, samtidig som de taklet sin egen sorg etter å ha mistet faren.

HER STARTET DET: Stranden i Seaton Carew hvor John Darwin la ut på padletur i kajakk og «forsvant». Foto: Paul Ellis / AFP / NTB Scanpix

Det verken Anne eller John var forberedt på, var hvor stor interesse saken fikk i media. Avisleserne ble aldri mette på informasjon om familiefaren som la ut på padletur og aldri kom tilbake.

John var heller ikke forberedt på hvor kjedelig det var å bo i skogen. Han ringte flere ganger til Anne fra en telefonkiosk og ba om å få komme hjem. Anne sa at det ikke var trygt på grunn av alle journalistene som ofte sto utenfor huset deres.

Flyttet inn i nabohuset

Etter å ha bodd i nasjonalparken i tre uker, vendte John hjemover for å flytte inn i nabohuset til familiehjemmet. Nabohuset – som var et av Johns utleiehus – bestod av 15 hybler.

Han kom seg ut av skogen og inn i en ubebodd hybel uten at noen oppdaget ham. Det var en dør mellom de to boligene, slik at ekteparet kunne besøke hverandre når det var trygt.

GJEMTE SEG I FEM ÅR: Huset til venstre var familiehjemmet til Darwin-familien. Til høyre ligger huset med 15 hybler – som John Darwin eide – hvor han gjemte seg i fem år etter å ha forfalsket sin egen død. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB Scanpix

Anne ble imidlertid mer og mer bekymret for at noen skulle oppdage svindelen, og tryglet ham om å melde seg til politiet – for hennes og for sønnenes skyld. Men John vurderte det ikke engang. Han beroliget henne med at alt kom til å roe seg snart.

Så kom øyeblikket de ventet på: Politiet troppet opp på døra til Anne for å fortelle den forferdelige nyheten om at kajakken var funnet i Nordsjøen.

Forsvinningssaken ble dermed avsluttet, siden politiet var sikre på at John hadde omkommet på havet.

Fikk millioner av kroner

Da Anne tok kontakt med forsikringsselskapet for å få utbetalt livsforsikringen, nølte de med å betale. Grunnen var at Anne hadde svart «rart» på flere av spørsmålene de hadde stilt. Og siden Johns lik ikke ble funnet, mistenkte de at det kunne være svindel på ferde.

Men etter at Anne fikk myndighetene til å skrive en offisiell dødsattest, begynte pengene å strømme inn fra forsikringsselskapet og pensjonskontoer.

Totalt fikk Anne mer enn 235.000 pund – nærmere 2,5 millioner kroner – utbetalt etter «Johns død».

John lyktes med å skaffe seg nytt pass ved å stjele identiteten til et barn, John Jones, som døde i Sunderland i 1950.

Med økonomisk trygghet og Johns falske pass, begynte John og Anne å reise rundt i verden for å finne et nytt land å bo i.

Etter noen bomturer, foreslo John Panama i Mellom-Amerika. Han la ut om at Panama ga muligheter for anonyme bankkontoer, at de ikke er så opptatt av lover og regler, og at det er et tropisk paradis – noe som ikke kan sies om England.

Planen var å kjøpe en bolig til Anne og seg selv, samt en tomt ved havet hvor de kunne bygge utleiehytter som ville gi dem en stabil inntekt.

Anne var skeptisk, men ble allikevel med John til Panama for å sjekke det ut.

Fotografitabben i Panama

I Panama tok de kontakt med en eiendomsmegler. Mens de var på eiendomsmeglerkontoret for å høre hvilke tomter som var til salgs, tok en av de ansatte et bilde av dem med megleren.

John og Anne visste det ikke da, men fotografiet skulle vise seg å bli deres største blunder.

TABBE: John og Anne Howard poserte villig for fotografen mens de besøkte et eiendomsmeglerkontor i Panama. Fotografiet, datert 14. juli 2006, skulle vise seg å bli et avgjørende bevis. Foto: Rex / NTB Scanpix

De neste dagene reiste ekteparet rundt med megleren for å se naturskjønne tomter, og Anne ble gradvis overbevist om at Panama var stedet de hadde lett etter.

De kjøpte til slutt en leilighet i hovedstaden Panama City, samt en tomt til hytteutvikling.

Sønnene Mark og Anthony ble veldig overrasket da Anne fortalte dem at hun trengte en ny start i livet, og at Panama virket som et bra sted å flytte til.

Etter å ha solgt alle uteleieboligene og privathjemmet, flyttet Anne permanent til Panama i juli 2007.

Nye oppholdstillatelseregler

John oppførte seg imidlertid rart da Anne kom tilbake til Panama – ikke uten grunn. Det viste seg at det var nylige regelendringer som stakk kjepper i hjulene for dem.

For å få oppholdstillatelse i Panama, måtte man levere en attest fra politiet i hjemlandet som sa at de gikk «gode» for personen. Og det var vanskelig, siden John hadde stjålet identiteten til et barn som døde i 1950.

Dette var en vrient nøtt å knekke, men – som vanlig – hadde John en plan. Han fortalte Anne at han skulle fly tilbake til England for å melde seg for politiet og si at han hadde hukommelsestap. Han var lei av å være «død». Forsikringspengene kunne han tilbakebetale i avdrag med pengene de kom til å tjene fra hytteutleie i Panama.

John skrev en detaljert – dog falsk – bakgrunnshistorie om hukommelsestapet. Den måtte Anne pugge ord for ord, slik at historiene deres stemte overens med hverandre.

Latet som han hadde hukommelsestap

I desember 2007 reiste John til England.

Han vandret rundt i Londons julepyntede gater og spilte veldig forvirret. Han fisket etter oppmerksomhet. En bekymret dame bet på agnet og endte med å eskortere John til en politistasjon.

John fortalte til politiet at han hadde hukommelsestap. Det siste han husket var en norgesferie i juni 2000.

Politiet ble umiddelbart skeptiske til hukommelsestapshistorien, siden John virket å være i god form, solbrun, velfødd og velkledd.

Sønnene Mark og Anthony hadde i fem år vært overbevist om at faren var død, så de trodde knapt hva de hørte da politiet ringte dem for å fortelle at deres far satt på politistasjonen. Begge ble overveldet av lykke da de møtte ham igjen.

De ringte moren Anne i Panama for å fortelle den ufattelige nyheten om at faren deres var i live. Det flere stusset over – inkludert sønnene – var at Anne ikke bestilte flybillett til England umiddelbart. Hun forsvarte det med at det var noen juridiske ting hun måtte rydde opp i før hun kunne forlate Panama.

Ett døgn senere fikk avisene nyss om saken og publiserte en artikkel om den «døde» mannen som hadde kommet tilbake. Ikke overraskende ble det en stor nyhetssak.

PANAMA-HJEMMET: Dette var leilighetsbygningen i Panama City hvor John og Anne Darwin hadde bosatt seg. Foto: Arnulfo Franco / AP / NTB Scanpix

Arrestert etter Panama-bildet

Den britiske journalisten David Leigh fra The Mirror befant seg på det tidspunktet i Miami, og fikk beskjed av redaktøren sin om å fly ned til Panama for å skaffe et intervju med Anne. David klarte å spore ned leiligheten hennes, og etter litt frem og tilbake, slapp Anne journalisten inn.

David fortalte henne at journalister fra hele verden snart kom til å omringe leilighetsbygget. Han fikk overtalt Anne til å bli med på et hotell for å snakke i fred og ro. I intervjuet med David, fortalte Anne den usanne historien som John hadde skrevet til henne.

Samtidig satt en kvinne i England og leste nyhetssakene om at John var i live, og at Anne hadde flyttet til Panama. Kvinnen googlet da frasen «John Anne Panama». Blant søkeresultatene var fotografiet av John og Anne på eiendomsmeglerkontoret i Panama. Eiendomsmeglerselskapet hadde nemlig publisert bildet på nettsiden sin. Kvinnen sendte bildet til The Mirror.

Bildet var datert 14. juli 2006, halvannet år før John dukket opp politistasjonen og hevdet at han hadde hukommelsestap.

Bildeoppdagelsen førte til at John ble arrestert for svindel.

TATT I LØGN: Bildet fra Panama gjorde at Anne Darwin la alle kortene på bordet og innrømte svindelen. Foto: Andrew Yates / AFP Photo / NTB Scanpix

Journalisten David fikk Panama-bildet tilsendt mens han var med Anne på hotellet.

David skjønte da at Anne hadde løyet for ham. Han viste henne bildet og sa: «Spillet er over, jeg vet at du lyver».

Anne begynte da å gråte. Hun innså at hun var avslørt, og ga etter hvert en detaljert beskrivelse av hele svindelen. Dagen etter havnet historien på førstesiden av The Mirror.

Da Anne omsider reiste tilbake til England, ventet politiet på flyplassen og arresterte henne for svindel.

I London satt varetektsfengslede John i politiavhør. Han forsøkte å bortforklare både Panama-bildet og Annes intervju med The Mirror med nye løgner, men til ingen nytte.

Fikk strengere straff enn ektemannen

John og Anne ble stilt for retten samtidig. John hadde gått vekk fra alle løgnene, og erkjente sine feil ved å erklære seg skyldig.

Anne hevdet hun var manipulert av ektemannen og erklærte seg ikke skyldig.

Blant vitnene var sønnene Mark og Anthony. De var ikke nådige mot foreldrene, og fortalte at handlingene deres gjorde at de følte seg sinte, forrådte og dumme.

SØNNENE: John og Anne Darwins sønner Mark (bak til venstre) og Anthony (høyre) fikk ikke vite sannheten om farens «dødsfall» før det ble avslørt i offentligheten. I fem år var de overbevist om at han var død, og reagerte med sinne da forstod at de var ført bak lyset. Foto: Owen Humphreys / PA Photos / NTB Scanpix

23. juli 2009 kom dommene: John fikk seks år og tre måneder i fengsel. Anne fikk seks år og seks måneder – tre måneder mer enn ektemannen.

Grunnen til at Anne fikk strengere straff enn John, var fordi hun hadde erklært seg ikke skyldig i starten av rettssaken.

Ekteparet holdt kontakten en stund mens de var fengslet, men kontakten ble brutt da Anne ba om skilsmisse etter 36 års ekteskap.

John ble prøveløslatt i januar 2011. Tre måneder senere ble Anne prøveløslatt.

I 2015 giftet John seg med en langt yngre kvinne, og flyttet til Filippinene. Anne bor i dag i Yorkshire i Nord-England – og hun forsøker fremdeles å bygge et forhold med sønnene sine.

Historien om John og Anne Darwin ble nylig dramatisert i miniserien «The Thief, His Wife and a Canoe» som er tilgjengelig på TV 2 Play.