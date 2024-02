Joe Bidens sex-uttalelse vekker oppmerksomhet

En ny bok om USAs førstedame vekker oppmerksomhet allerede før den er gitt ut.

Boken som skal hete «American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, From Hillary Clinton to Jill Biden» er skrevet av New York Times-journalist Katie Rogers.

Den skal ta for seg rollen som USAs førstedame i det 21. århundre. Hillary Clinton, Michelle Obama og Melania Trump har alle vært USAs førstedame i hver sin periode.

I følge Washington Post omhandler store deler av boka om kvinnen som er gift med USAs nåværende president, Jill Biden.

LANGT EKTESKAP: Joe og Jill Biden har vært gift i 47 år. Foto: Manuel Balce Ceneta/ AP

«Bra sex»

Men det er noe annet enn skriverier om førstedamene som har fått flere til å reagere.

Den 81 år gamle presidenten skal like å snakke om at nøkkelen til et godt ekteskap er «bra sex», står det i boka, i følge The New York Post.

– Jeg vil heller være hjemme å elske med min kone mens barna sover, skal Biden ha sagt til en gruppe supportere i 2006 i følge avisen.

Joe Biden har vært i politikken i mange år. Før han ble president var Biden blant annet senator for delstaten Delaware og visepresident under Barack Obama.

Da han vant valgkampen i 2020 skal han ha trappet ned på uttalelser om sitt eget sexliv, melder avisen som siterer boka.

Men det hender han fortsatt sier til ansatte i Det Hvite Hus hvor viktig «bra sex» er for å ha et bra ekteskap.

Flere tabloidaviser har skrevet om boka og Bidens uttalelser om sitt eget sexliv.

Fall, forveksling og alder

Det er ikke lenge siden Biden fikk oppmerksomhet for andre uttalelser, men da av en helt annen art.



Presidenten i USA forvekslet nemlig en død statsleder med en levende to ganger på én uke.

Først forvekslet han Frankrikes president Emmanuel Macron med François Mitterrand, som var Frankrikes president fra 1981 til 1995. Mitterand døde i 1996, 79 år gammel.

Noen dager senere hevdet han at han hadde hatt en samtale med «Tysklands Helmut Kohl» på G7-møtet i 2021. Kohl var statsminister i Tyskland fra 1982 til 1998, og døde i 2017.

I tillegg har flere videoer gått viralt hvor Biden faller opp trapper eller på vei til talerstolen.

Nylig kom det en rapport som konstaterer president Joe Bidens dårlige hukommelse.

Politisk kommentator og tidligere diplomat Eirik Bergesen kalte blemmene de første ordentlige eksemplene på kognitiv svikt i et avgjørende øyeblikk.

Og Bergesen var klar på én ting:

– Alderen er hans største problem.