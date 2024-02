Joe Biden kritiseres etter stunt på sosiale medier

Søndag satt millioner av amerikanere benket foran TV-en for å få med seg en av årets største begivenheter innen sportsverdenen.

Super Bowl ble sett av hele 124 millioner mennesker i 2024. Fjorårets seertall slo alle tidligere rekorder, og i år var det forventet at den skulle slås atter en gang.

Og rekord ble det, med rundt 10 millioner flere seere enn året før. Det fullstendige seertallet for Super Bowl 2024 er enda ikke offentliggjort.

Med høye seertall kommer så klart svindyre reklamepauser. Sportsbegivenheten tiltrekker seg de største kjedene i USA, som punger ut rundt 70 millioner kroner for 30 sekunder med sendetid.



USAs president Joe Biden ser ut til å ha latt seg inspirere. Til tross for oppmerksomheten, slapp lommeboken billig unna.

Han er nemlig én av mange som i år har forsøkt å dra nytte av den enorme begivenheten. Midt i beste sendetid kom det nemlig en uventet oppdatering på presidentens offisielle konto på X.

Nå kommer reaksjonene fra flere hold, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

Koker i kommentarfeltet

Bidens stunt skal ha vært et forsøk på å nå ut til yngre velgere, skriver avisen The Guardian. I tillegg til det fantasifulle bildet, kunne presidenten gledelig meddele at han nå er på plass på TikTok.

Men tar man en kjapp titt i Bidens kommentarfelt, er det tydelig at stuntet ikke har falt i god jord. Med første øyekast er det nemlig den yngre garde som reagerer hardest.

Bildet av presidenten, som for anledningen hadde fått på seg et sett med laserøyne, tolkes i alle veier.

«Joe, hva faen».



«Jeg trodde dette var en tullekonto, men nei, det er presidenten vår».



«Vilt å poste dette samtidig som Israel utfører en massakre».



«Eh, Joe? Det foregår et folkemord på Gaza. Kanskje du skal lese rommet?».



Like etter at innlegget var delt, dukket presidenten opp på TikTok. Profilen går under navnet «BidenHQ». Profilen er versifisert av blant annet BBC.

«LOL hei folkens», står det i deleteksten til en av profilens videoer. Det hvite hus opplyser at Biden ikke skal styre TikTok-kontoen selv, men at det er et team som står bak.



– Et feil signal

TikTok eies av det kinesiske teknologiselskapet ByteDance. Selskapet har lenge vært under vurdering i USA på grunn av sikkerhetshensyn.

I 2023 beordret Biden-administrasjonen at ansatte i offentlige etater skulle fjerne TikTok fra alle telefoner og enheter.

Demokratisk senator Mark Warner er bekymret over Biden-administrasjonens valg.

– Jeg tror vi fortsatt må følge India, som har forbudt TikTok. jeg er bekymret for et feil signal, sier Warner, ifølge Reuters.

REAGERER: Senator Mark Warner er uenig med Biden. Han mener deltakelse på TikTok sender et feil signal. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

Det kinesiske eierselskapet har ennå ikke kommentert nyheten, ifølge Reuters. Eierne har tidligere uttalt at de ikke ønsker å dele amerikanernes brukerdata med den kinesiske regjeringen. Selv påstår de at det har blitt gjort tiltak for å beskytte personvernet.

Rundt 170 millioner amerikanere er registrert på videoplattformen.