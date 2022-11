Joe Biden gjør det betydelig bedre enn Obama og Trump

Mellomvalget i USA gikk ikke så dårlig som mange demokrater hadde fryktet. USA-ekspert tror det er en tendens til at Biden blir undervurdert.

Demokratene ser ikke ut til å ikke gjøre det så dårlig som de begynte å frykte da valgkampen gikk mot slutten.

På forhånd spådde mange eksperter at Demokratene ville tape flertallet både i Representantenes hus og i Senatet.

– Konklusjonen er en bedre kveld enn fryktet for demokratene. De jevneste delstatene i Senatet har foreløpig gått i Demokratenes favør, sier kommentator i Amerikanskpolitikk.no, Are Tågvold Flaten, til TV 2.

– Gode nyheter

TV 2s prognoser viser foreløpig dødt løp i Senatet, med 48 seter hver til Republikanerne og Demokratene. Det gjenstår fremdeles 4 seter.

USA-kommentator Are Tågvold Flaten sier nattens valg er gode nyheter hvis du er demokrat eller heter Joe Biden. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Tågvold Flaten sier det foreløpig også ser ut til at de klarer å ta de gjenstående setene i Senatet også.

– Det er gode nyheter hvis man er demokrat eller Joe Biden, sier han, og legger til:

– Det ble spekulert en del om et ventet nederlag ville være dårlig nytt for Biden, og hans agenda og mulighet til å påvirke noe som helst de neste årene.

Kommentatoren forteller at dersom Demokratene klarer å holde Senatet har de i alle fall litt mer kontroll.

– Foreløpig ser det ut til at de taper huset. Så sånn sett får republikanerne mer mulighet til å sette agendaen og gjøre det vanskelig for demokratene.

PUSTE UT: President Joe Biden har ikke mistet betydelig færre seter i kamrene enn forgjengerne hans. Foto: Nathan Howard / AFP / NTB

Kan puste lettet ut

Det ligger det an til å bli republikansk flertall i Representantenes hus, mens det er fortsatt for tidlig å si noe om utfallet i Senatet.

Selv om Demokratene skulle miste kontrollen i begge kamrene, skriver BBCs korrespondent i USA, Sarah Smith, at partiet kan puste lettet ut.

Det er nemlig vanlig at partiet som sitter med presidenten mister seter i mellomvalget. Det gjør også Joe Biden, men ikke i så stor grad som forgjengerne sine.

Ifølge TV 2s prognoser ligger han an til å miste syv seter i Representantenes hus og ingen i Senatet.

Likevel ser det ut til at han mister færre seter i mellomvalget enn både det Barack Obama og Donald Trump gjorde på dette stadiet i presidentperioden.

Trump mistet til sammen 38 seter i begge kamrene da han var president. Mens Obama mistet henholdsvis 69 seter i 2010 og 20 seter i 2014.

Biden blir undervurdert

Hilmar Mjelde er seniorforsker ved Norce og USA-ekspert. Han sier til TV 2 at dette trolig skyldes at Republikanerne er blitt for ekstreme.

– De har nominert mange valgfornektere og radikale abortmotstandere godt utenfor den politiske «mainstreamen» i USA. Dessuten har Republikanerne gjort mange gode kongressvalg siden 2010.

Hilmar Mjelde sier Trump ikke er den supervinneren han påstår å være. Foto: Privat

Han sier de ikke lå like langt bak i år som i 1994 og 2010, og vant derfor heller ikke så mange nye seter.

– Det er også en tendens at Biden blir undervurdert. Han har fått bemerkelsesverdig mye gjort de siste to årene, og har nå gjort det sterkt i to nasjonale valg på rad.

– Styrker eller svekker dette Bidens mulighet til å stille og eventuelt vinne valget i 2024?

– Det styrker ham, uten tvil. Men det største problemet for Biden er fortsatt alderen, sier Mjelde.

Han tror Republikanerne vil gå hardt etter ham med kongresshøringer.

– En politisk presset 82-årig president er uansett risikabelt for både partiet og USA i 2024.

SVEKKET: Hilmar Mjelde mener tidligere president Donald Trump er svekket etter nattens mellomvalg. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Trump er svekket

Trump har antydet at han kan komme til å stille til valg for republikanerne i 2024, men han har ennå ikke kunngjort det.

Mjelde mener nattens mellomvalg svekker 76-åringens mulighet for å et gjenvalg som presidentkandidat om to år.

– Han er svekket, fordi han har nå gjort flere dårlige valg siden 2018. Dette viser at Trump er et netto minus for partiet, han trekker ned partiet nasjonalt.

– Trump er ikke den supervinneren han påstår å være, han taper valg etter valg, legger Mjelde til.

Forskeren tror dette betyr at han vil få flere utfordrere i 2024-valget, og at han ikke vil skremme på samme måte som tidligere.

– Ron DeSantis’ aksje stiger raskt i kurs, men Trump har enn så lenge fortsatt solid grep om grasroten i partiet. Det viste jo nominasjonsvalgene på republikansk side.