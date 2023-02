Joe Biden besøkte Kyiv

Etter en morgen med rykter og spekulasjoner, ble det offisielt: Den amerikanske presidenten var på plass i Kyiv.

Biden skulle etter planen til Polen for å møte president Andrzej Duda og andre østeuropeiske allierte denne uken.

Biden is in Kyiv. A historic visit. pic.twitter.com/Ap5S8J885j — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) February 20, 2023

Det uannonserte besøket skjer i forbindelse med at det 24. februar er ett år siden Russland invaderte Ukraina.

– Ett år senere, står Kyiv fremdeles. Ukraina står fremdeles. Demokratiet står fremdeles, sa Biden under besøket ifølge Associated Press.

KLEM: Joe Biden og Ukrainas president Volodomyr Zelenskyh ga hverandre en klem foran kameraene i Kyiv. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP / NTB

Biden blir dermed den første amerikanske presidenten som besøker Ukraina siden 2008.

– Mens verden forbereder seg på å markere ettårsdagen for Russlands brutale invasjon av Ukraina, besøker jeg Kyiv for å møte president Zelenskyj og for å understreke vår urokkelige støtte til Ukrainas demokrati, suverenitet og territorielle uavhengighet, sier Biden i en uttalelse.

Etter mer enn fem timer i Kyiv, forlot Biden hovedstaden.

Flyalarm

Biden skal ifølge Financial Times ha reist natt til mandag, og ankom Kyiv via tog i morgentimene. Bilder fra hovedstaden viser Biden besøke St. Mikael-klosteret sammen med sin ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj.

Det gikk rykter mandag morgen om at Joe Biden var i Ukraina. Flere ting tydet også på at noe var på gang i Kyiv:

Internasjonal presse fikk begrenset mulighet til å bruke mobil i et tidsvindu, og fikk forbud mot å filme og ta bilder i et område av Kyiv. En av hovedgatene var sperret, opplyste TV 2s journalist i Ukraina.

Mandag formiddag gikk luftvernsirenene i hele Ukraina, inkludert Kyiv. Det er uklart hva som utløste disse. Biden og Zelenskyj var på St. Mikael-klosteret under åpen himmel da flyalarmen gikk.

Lover mer hjelp

Biden har i forbindelse med besøket lovet en ny pakke med militærhjelp til Ukraina. Det skal inkludere blant annet artilleriammunisjon og luftovervåkningsradarer. Hjelpepakken vil ha en verdi på 500 millioner dollar, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Zelenskyj sier de to statslederne også diskuterte langtrekkende våpen under møtene dem i mellom.

I en uttalelse varsler også Biden en ny sanksjonspakke mot selskaper som hjelper Russland med sin krigføring i Ukraina.

Etter nye våpenlovnader sa Zelenskyj at Russland ikke har sjans til å vinne denne krigen, ifølge AFP.