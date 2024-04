Joacim trodde han hadde fått slag – var lakrisforgiftet

At lakris kan gi høyere blodtrykk har lenge vært velkjent, men hvor potent det faktisk kan være, var helt ukjent for den svenske sykepleieren Joacim Österstam.

For noen uker siden holdt det på å gå skikkelig galt for den lakrisglade 56-åringen. Da hadde han i en periode på tre til fire uker spist diverse lakris-godteri. Han anslår at han fikk i seg en pose lakrisgodt hver dag.

Synsforstyrrelser og smerter

– Det begynte fredag 8. mars med synsforstyrrelser. Jeg klarte ikke fokusere helt, men tenkte det var på tide å bytte briller, og tenkte ikke så mye over det, sier Österstam til TV 2.

– Etter et par dager ble jeg rar i kroppen. Venstrebeinet begynte å sovne helt uten grunn. Venstre hånd var også svak. Så fikk jeg muskelkramper og store smerter. Så spredte det seg til høyrebeinet, forteller han.

I løpet av helgen ble han verre og verre. Han måtte til slutt støtte seg langs vegger, stoler og bord når han gikk. Han klarte ikke gå tur med hunden.

– Jeg gikk som en gammel gubbe. Jeg er 56 år, men følte meg som 96, sier han.

Saken har vært omtalt i de fleste svenske medier, blant annet TV 4.

Fryktet hjerneslag

Mandag ba kjæresten ham om å kontakte legevakten, og etter en telefon dit, skjedde ting fort.

– Legevakten syntes symptomene hørtes skumle ut og ba meg dra direkte til akutten på sykehuset. Jeg ringte etter en drosje, men måtte nesten krype inn i bilen, sier han.

Han ble umiddelbart innlagt. Legene fryktet hjerneslag ut fra symptomene som ble beskrevet. Skanninger viste imidlertid ingen blodpropp eller hjerneblødning. Blodtrykket var også fint.

Legene klødde seg i hodet, men kunne se at kaliumnivået til Österstam var svært lavt. Derfor ble han satt på drypp og ekstra kaliumtilskudd.

– Det var først dagen etterpå en lege på avdelingen kom og spurte om jeg hadde spist mye lakris. Jeg ble litt forvirret, for jeg lurte på hvordan legen kunne vite det, forteller Österstam.

Lakrisforgiftning

Elektrolyttene i kroppen var ute av balanse, og kaliumnivået var så lavt at det i verste fall kunne være livstruende. En tilstand som kalles hypokalemi.

Legen forklarte at lakrisforgiftning kunne gi slike symptomer.

– Det som var litt rart var at det pleier å henge sammen med høyt blodtrykk, men det hadde ikke jeg, forteller den svenske 56-åringen.

Han var innlagt på sykehuset i sju dager, under konstant telemetri for å sjekke at ikke hjertet tok skade av hypokalemien. Etter hvert ble kaliumnivåene normale, og Österstam ble skrevet ut selv om han fremdeles var dårlig.

Mens han var hjemme, ble han kontaktet av en mann som hadde opplevd det samme som han. Han advarte om at kaliumtilskuddet kunne slå for kraftig ut, så Österstam dro tilbake til sykehuset for å få målt nivåene igjen. Og ganske riktig. Kaliumlivåene lå da langt over det som er normalt – noe som også kan være skadelig for hjertet.

HYPOKALEMI: Slik var kaliumnivåene til Österstam etter han startet behandling. 18. mars ble han skrevet ut fra sykehus fordi nivåene var normale, men de neste dagene fortsatte det oppover og ble farlig høyt. Foto: Privat

Derfor måtte han igjen få drypp uten kalium, for å balansere ut nivåene.

Tre gram daglig utgjør risiko

Omtrent samtidig som Österstam lå innlagt på sykehus med hypokalemi, fikk svenske forskere ved Universitetet i Linköping publisert en forskningsartikkel som fastslo at selv en mye mindre dose lakris enn man tidligere har trodd, kan gi helseskadelig reaksjon.

Tidligere var tommelfingerregelen at 50 gram hver dag i to uker kan gi helseproblemer, men faktisk kan bare tre gram lakris om dagen i to uker gi friske personer høyere blodtrykk, ifølge studien som er publisert i American Journal of Clinical Nutrition.

Det er søtstoffet glycyrrhizinsyre, som finnes naturlig i lakris, som kan være skadelig i store mengder. Stoffet påvirker hormoner i kroppen, som igjen påvirker blodtrykket.

– Med en slik stigning over lengre tid kan man øke risikoen for hjerteinfarkt og slag. Særlig om blodtrykket i utgangspunktet er noe høyt, sier Peder af Geijerstam, som ledet studien.

Han mener de svenske helsemyndighetene burde revurdere rådet om å ikke spise mer enn 50 gram lakrisgodteri, skriver SVT.

– Bør opplyses

Österstam har selv vært i kontakt med de svenske Livsmedelsverket, tilsvarende det norske Mattilsynet, og etterlyst informasjon om glycyrrhizinsyrenivåer i matvarer.

– Det er ingen merking eller advarsler på lakrispakkene, sier Österstam.

– Jeg tenker på alle de som har høyt blodtrykk og som får blodtrykksmedisin av legen. Kanskje de bare kunne kuttet ut lakrisen, sier han.

Livsmedelverket oppfordret ham til å kontakte produsenten Nordisk lakriskjøkken, for å få opplysningene han ønsket, men han har ikke hørt noe fra dem ennå.

I bedring

Nå går det fint med 56-åringen, men han sier at han fremdeles er ganske slapp.

– Det gikk jo bra til slutt. Det hadde vært absurd om det var lakrisen som skulle ta livet av meg. Det hadde vært skikkelig lak-trist, ler Österstam.