– Jo mer desperat han blir, jo verre blir det

To aldrende presidentkandidater har en rekordlang oppløpsside fram mot det amerikanske presidentvalget i november. Allerede dannes et bekymringsfullt mønster.

– Mer og mer desperat

Samtidig som Trump må forsere en rekke juridiske hindre, skrape sammen penger til gigantbøter og kjempe mot konkurs, strever han med å formidle tydelige politiske budskap om saker som velferd og abortrettigheter.

Da tyr han heller til det han vet virker. Knallhard retorikk som treffer kjernevelgerne sine.

– Voldsretorikken hans blir mer og mer ekstrem. Jo mer desperat han blir, jo verre blir retorikken. Dette er farlig, for det er mange nok av tilhengerne hans som er villige til å gå langt for å kjempe for sin overbevisning, sier TV 2s USA-ekspert, Eirik Bergesen.

Han advarer mot å ikke ta denne trusselen alvorlig nok.

– 6. januar-stormingen kan i verste fall vise seg å bare være en generalprøve, sier Bergesen.

Den siste tiden har Trump langet ut mot flere grupper.

STORMET CAPITOL: Den 6. januar 2021 stormet Trump-supportere Capitol mens kongressen debatterte valgresultatet. Ifølge Bergesen kan det i verste fall bli seende ut som en generalprøve Foto: Saul Loeb / AFP / NTB

Jøde-uttalelse vekker harme

«Enhver jøde som stemmer på Demokratene hater religionen sin, hater alt som har med Israel å gjøre, og bør skamme seg», uttalte Trump i et intervju med sin tidligere medarbeider Sebastian Gorka, mandag denne uken.

Uttalelsen har vakt protester både hos jødiske organisasjoner, Demokratene og borgerrettighetsorganisasjoner.



Rundt 70 prosent av amerikanske jøder stemmer vanligvis på Demokratenes kandidat i presidentvalg, og de reagerer sterkt på en slik karakterisering i en tid hvor det er økende antisemittisme i USA.

– Forgifter nasjonens blod

Også andre grupper får gjennomgå. Lørdag omtalte han innvandrere som «ikke-mennesker» under en tale i Ohio.

Tidligere har han flere ganger hevdet at ulovlig innvandring «forgifter nasjonens blod».

– Ulovlig innvandring forgifter blodet til nasjonen vår. De kommer fra fengsler, fra psykiatriske institusjoner – fra hele verden, skrev Trump i et innlegg på Truth Social før jul.

Det ble raskt trukket paralleller til Adolf Hitlers utsagn om jøder i mellomkrigstiden.

Også før valget i 2020 stemplet Trump immigranter som tok seg ulovlig over grensen som voldtektsmenn og kriminelle.

STERK KOST: Donald Trumps retorikk har fått flere av hans kritikere til å reagere. Foto: BidenHQ / X

I Ohio sa Trump også at det kommer til å bli et «blodbad i hele landet» hvis han ikke vinner valget. Konteksten var at importbiler fra Mexico truet bilindustrien i USA, men det kom ikke så tydelig fram at det la reaksjonene død.

Det er gode grunner til at mange reagerte så sterkt.

– Grunn til uro

– Han kan godt si at han bare snakket om bilindustrien, men han har nylig oppfordret til et voldelig politisk opprør, så det er absolutt grunn til å bli urolig når han snakker med lignende språk nå, sier professor i statsvitenskap, Brendan Nyhan, til Reuters.

Trump har også uttalt at han ønsker å være diktator for én dag, og at demokratiet vil være over hvis Biden vinner.

– Dette er mannen som kaller Viktor Orban en fantastisk leder. Han skryter av å ha kalt Xi Jinping for konge. Han ringer Vladimir Putin og sier han kan gjøre hva han vil med våre allierte. Når han sier han vil være diktator, så tror jeg på ham, uttalte Biden om sin motstander.

TILHENGERE: Donald Trump har dedikerte tilhengere. Foto: Sam Wolfe

– Pro-autoritær retorikk

– Det er lett for Trump å hevde at han bare vil provosere når han sier slikt, men det har elementer av pro-autoritær retorikk, og støtter opp under den autoritære tilnærmingen Trump har vist at han har flere ganger, sier Nyhan.

Trump vet godt hvordan tilhengerne hans tolker budskapet han kommer med.

– Når millioner av mennesker lytter til alt han sier, trengs det ikke mange menneskene for å forårsake vold, kaos og det som verre er, sier Nyhan.

– Trumps metode

Bergesen er enig og mener Trump vet hva han gjør når han snakker slik. Trump har erfart at det nytter å spre redsel og tvil.

– Dette er Trumps metode. Han pakker helt ekstreme uttalelser inn i uttalelser som gjør at man spør seg om det er en spøk. Er det bare retorikk? Er det alvor? Samtidig kan han stemple Demokratene som humørløse når de reagerer på det ekstreme innholdet i uttalelsene, sier USA-eksperten.

Bergesen peker på at Trump flere ganger i sist valgkamp sa at han ikke ville anerkjenne et valgnederlag. Få tok det seriøst, men det var akkurat det som skjedde.

Trump nektet å erkjenne valgnederlag, egget tilhengerne sine til å marsjere mot Kongressen og ville at visepresident Mike Pence skulle sette valget til side, og han la press på valgmedarbeidere i Georgia for å «finne» de nødvendige stemmene.

– Vil gjøre alt for å bli sittende

Skulle Trump vinne i november, er det lite som tilsier at Trump ikke vil gjøre hva som helst for å bli sittende med makten utover det som ifølge loven er hans siste presidentperiode.

– Når presidentperioden er over, vet han at det ligger en rekke rettsprosesser og venter på ham. Trump vil nok gjøre alt han kan for å bli sittende som president utover sine to perioder, mener Bergesen.

I tillegg tror ikke Bergesen at faren er over hvis Trump taper valget.

– Det er nesten vanskelig å se for seg at Trump ikke da også vil oppfordre til opptøyer, og at en del av tilhengerne hans vil ty til vold, sier han.