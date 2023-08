Jevgenij Prigozjin er død etter flystyrt i Russland

FLYSTYRT: Bildet skal angivelig vise privatflyet som har styrtet i Tver-regionen nord for Moskva. Foto: Telegram / AFP / NTB

Leder Jevgenij Prigozjin og grunnlegger Dmitrij Utkin av den russiske leiesoldatgruppen Wagner er døde.

Det bekrefter Wagner-gruppen på Telegram med henvisning til den prorussiske embetsmannen Vladimir Rogov i Zaporizjzja-regionen.

Begge var om bord i et privatfly som styrtet i Tver-regionen nord for Moskva onsdag kveld.

Totalt er ti personer omkommet – syv passasjerer og tre besetningsmedlemmer.

Russiske luftfartsmyndigheter opplyste at Prigozjin er oppført på passasjerlisten til flyet like etter at hendelsen ble kjent.

OM BORD: Jevgenij Prigozjin skal ha vært om bord i et fly som har styrtet nord for Moskva. Foto: PMC WAGNER / Reuters / NTB

Angivelige dobbeltgjengere

Nyhetsbyråene AFP og DPA melder også at Prigozjin er et av ofrene i ulykken, med henvisning til opplysninger fra russiske nyhetsbyråer.



Det er ikke bekreftet fra andre kilder om Wagner-sjefen faktisk gikk om bord på flyet før avgang, skriver Reuters og AP.

Ifølge BBCs russiskspråklige byrå, har både Prigozjin og hans høyre hånd Utkin rekruttert det de omtaler som «tvillinger».

Disse har hatt samme fødselsdato som de to Wagner-toppene, og i tillegg endret navn til «Jevgenij Viktorovitsj Prigozjin» og «Dmitrij Valerievitsj Utkin».

Kilder i den amerikanske forsvarsledelsen i Pentagon har tidligere opplyst til The New York Times at Prigozjin har skjult sine bevegelser ved å bruke dobbeltgjengere med matchende navn.



Spekulerer i ny fase

Privatflyet var på vei til St. Petersburg fra Moskva da det styrtet. Foreløpig er åtte av de ti personene som var om bord funnet ved ulykkesstedet, skriver Ria Novosti.

Russiske luftfartsmyndigheter har startet etterforskning av hendelsen.

Den Wagner-tilknyttede Telegram-kanalen Grey Zone hevder at flyet er skutt ned av russisk luftvern. Disse påstandene er ikke bekreftet fra noe annet hold.



Den tidligere svenske statsministeren og diplomaten Carl Bildt beskriver styrten som «slutten på denne fasen av Prigozjin-historien».



– Med Wagner-kilder som hinter om at flyet ble skutt ned, kan det hende at en ny fase starter, sier Bildt.



USAs president, Joe Biden, er orientert om flystyrten, skriver Reuters.

Opprør mot Kreml

Leiesoldatgruppen Wagner har tidligere spilt en viktig rolle i den russiske krigføringen i Ukraina.

I juli sto Prigozjin og Wagner bak et mislykket opprør mot den russiske forsvarsledelsen.



I etterkant av opprøret ble Prigozjin omtalt som en forræder av Russlands president Vladimir Putin.

Likevel ble det inngått en avtale der Prigozjin og Wagner-soldatene fikk lov til å reise til Belarus.

Etter opprøret har det svirret en rekke rykter om rollen til den militære lederen.



FLYSTYRT: En skjermdump fra Flighradar viser flyet før det forsvant fra radaren. Foto: Reuters / NTB

– Spørsmål om tid

Førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole mener dødsfallet til Wagner-sjefen var ventet.

– Det kommer ikke overraskende. Det blir interessant å høre retorikken fra Russland, som trolig kommer til å klandre ukrainske aktør, sier han til TV 2.



– Det var vel spørsmål om tid, hvor lenge han kom til å leve etter hans militære opprør. Nå vet vi ikke hvem som står bak dette. Jeg tviler på at Ukraina har skutt ned et passasjerfly, fordi jeg tviler på at de har kapasitet og vilje til det.



Røseth mener at Ukraina kan vinne på at han dør.

– Selvfølgelig er Prigozjin et viktig mål for dem, men uten at jeg vet detaljene, går de første tankene mot Kreml og fornærmelsene Prigozjin har gjort mot Putin. Det han gjorde, regnes som forræderi, så det kan være det mest sannsynlige, sier eksperten.