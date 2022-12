Jente (13) ble kurert for uhelbredelig kreft med revolusjonerende metode

Britiske Alyssa er den første i verden som har blitt kurert for «uhelbredelig» kreft med ny behandlingsmetode. – Jeg vil kalle behandlingsmetoden for en revolusjon, sier norsk ekspert.

KREFTFRI: Seks måneder etter den nye behandlingsmetoden er Alyssa fri for den aggressive leukemien. Foto: Great Ormond Street Hospital for Children

Verken cellegift eller beinmargstransplantasjon klarte å holde den aggressive kreftsykdommen til Alyssa i sjakk.

13-åringen fra Leicester i Storbritannia, fikk akutt T-celle lymfoblastisk leukemi i mai 2021. Sykdommen påvirker immunforsvaret og kroppens T-celler, som normalt skal beskytte mot infeksjoner.

BEHANDLES: Lege og spesialist i beinmargstransplantasjoner, Robert Chiesa, har vært med på behandlingen av jenta. Foto: BBC via EBU

Historien er delt av London-sykehuset Great Ormond Street Hospital (GOSH) i en pressemelding.

Etter fånyttes og harde behandlinger med cellegift og beinmargstransplantasjon, var beskjeden knallhard. Sykdommen var uhelbredelig, og familien måtte forberede seg på at jenta skulle dø.

Robert Chiesa forklarer at man omprogrammerer immunsystemet til å bekjempe kreftcellene. Foto: BBC via EBU

Men legene ga familien et siste håp. De tilbød et forsøk med en helt ny metode hvor man tar immunceller fra en frisk donor og endrer på cellens genetiske kode, altså DNA, før den føres inn i pasienten.

– Det er ekstremt spennende og et helt nytt felt innen medisin som gjør at vi kan omprogrammere immunsystemet til å bekjempe kreft, sier lege og spesialist i beinmargstransplantasjoner, Robert Chiesa.

Professor Waseem Qasim ved Great Ormond Street Hospital er en av legene bak studien. Han mener behandlingsformen har enormt potesiale..

Teknologien som blir brukt går under navnet CRISPR, og beskrives som å «redigere» i DNA. Legene ved Great Ormond Street Hospital brukte metoden for å bygge en ny livbergende medisin spesielt tilpasset Alyssas krefttype.

Bare 28 dager etter den nye behandlingen var Alyssa i bedring, og kunne få en ny beinmargstransplantasjon. Nå, etter seks måneder, er det ingen spor etter kreften.

Legene presiserer at det er tidlig i prosessen, og at jenta kommer til å bli tett fulgt opp. Men både legene, Alyssa og familien hennes våger nå å tro på at hun er helbredet fra den antatt uhelbredelige kreften.

– En revolusjon

Sigrid Bratlie er molekylærbiolog og spesialrådgiver i Kreftforeningen. Hun har skrevet boka «Fremtidsmennesket», der CRISPR beskrives det kraftigste våpenet i den bioteknologiske revolusjonen vi er på vei inn i.

– Dette er utrolig spennende, og veldig imponerende av forskergruppen ved dette sykehuset, sier Bratlie til TV 2.

Hun var selv på besøk på sykehuset og fikk høre om forskningsprosjektet i høst.

Bratlie forklarer at genmodifisert immuncelleterapi er en ny gren innen immunterapi, der den såkalte CAR-T-celleterapien var først ut. CAR-T tar utgangspunkt i pasientens egne celler som genmodifiseres før den føres tilbake. Den nye metoden fra GOSH benytter seg av donorceller fra friske mennesker.

Sigrid Bratlie har skrevet bok om fremtidsmennesket sammen med Hallvard Kvale. Foto: Vidar Ruud

– Jeg vil kalle dette for en revolusjon, sier Bratlie begeistret.

– Vi kommer til å se mange store medisinske framskritt basert på dette i tiden framover sier hun.

Tidligere i høst fortalte TV 2 at staten, etter en fire års lang kamp, snudde og sa ja til CAR-T, for norske lymfekreftpasienter.

Selv om denne behandlingen fungerer for noen, virker den dårlig for de med lite immunforsvar. Den er også veldig dyr.

Fire store fordeler

Ifølge Bratlie har den nye metoden der man bruker CRISPR-redigerte donorceller fire store fordeler:

Man kan skreddersy immuncellene til å bli enda bedre til å angripe visse typer kreftceller.

Det vil være mye mer skånsomt for pasientene når man også kan «skru av» gener slik at immuncellene ikke angriper andre celler i kroppen.

Behandlingen gir håp om å kurere krefttyper som vi tidligere har ansett som uhelbredelige.

Hvis man kan lage universalceller fra donorceller kommer det på sikt til å bli mye billigere å behandle pasientene med denne metoden.

Hjemme i Leicester reflekterer Alyssa over sykdomstiden, og hva hun har vært med på med tanke på den nye behandlingen.

– Kan hjelpe andre barn

– Hele opplevelsen har ført meg mye nærmere familien, sier hun.

– Jeg vet at jeg kan ha hjulpet andre barn ved å være med i dette forskningsprosjektet.

SAMLET: Alyssa mener sykdomstiden har ført familien tettere sammen. Foto: BBC via EBU

Foreldrene sier sykdommen har vist hvor mye livsglede datteren deres har. Nå gleder hun seg over alt av hverdagslige ting:

– Jeg gleder meg definitivt til jul. Og til at tanten min skal gifte seg, for jeg skal være brudepike. Også gleder jeg meg til å sykle, gå på skolen og være med venner, sier Alyssa.

– Det å ha henne hjemme igjen er en gave i seg selv, sier Alyssas mor, Kiona.