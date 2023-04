Forsvarsaliansen bekreftet til TV 2 at Stoltenberg er i Kyiv. De vil foreløpig ikke si mer om besøket, men sier det vil komme mer informasjon så fort som mulig.

Det er første gang Stoltenberg er i landet siden Russlands invasjon 24. februar i fjor.



Det var den ukrainske avisen The Kyiv Independent som først delte bilder av Stoltenberg i Kyiv, mens han hilse på ukrainske tjenestepersoner, omringet av et stort sikkerhetsapparat i hovedstaden.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



Bildene ble lagt ut på Twitter og viser Stoltenberg omgitt av livvakter der han står med bøyd hode foran en krans og en rekke av uniformerte soldater.



Flere medier, blant dem Reuters, var også til stede og bekrefter Stoltenbergs besøk i den ukrainske hovedstaden. Der ble han også vist ødelagt russisk militærmateriell før han forsvant i en bil.



Stoltenberg deltok i en markering for falne soldater på St. Mikaels plass i sentrum av Kyiv. Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

– Viktig

Generalsekretær Berit Lindeman i Helsingforskomiteen sier besøket i Kyiv er veldig viktig.

– Ukraina vil helt sannsynlig sette veldig stor pris på det. Det er en viktig måte å vise at Nato-land støtter Ukraina, sier hun til TV 2.

Hun sier det er gode muligheter for at også russerne bruker besøket for det det er vært.

– De kan for eksempel hevde at det er en provokasjon. De kan hevde at det er en opptrapping, hvis det er opportunt å melde det akkurat nå, sier Lindemam, som selv har bodd både i Ukraina og Russland

– De kan også ignorere det, hvis det er mest hensiktsmessig. Eller de kan hevde at det er en opptrapping.

Ikke varslet

Besøket var ikke varslet på forhånd, skriver NTB. Ifølge Stoltenbergs program skulle han torsdag ta imot Tsjekkias nye president Petr Pavel i Nato-hovedkvarteret, men dette besøket fant sted onsdag.

Det antas at han skal ha et møte med president Volodymyr Zelenskyj, ifølge NTB.

Lindeman tror Nato har gjort grundige sikkerhetsvurderinger før møtet.

– Han er åpenbart et viktig mål for russerne. Samtidig har mange mål vært på besøk i Ukraina og sånn sett var det på tide at Stoltenberg også besøkte.

Hun understreker at Nato per se ikke er involvert i krigen.

– Nato har en koordinerende rolle i den militære støtten, men er ikke involvert, og sånn sett er det riktig at statsledere besøker Ukraina før Nato, sier Lindeman.

Stoltenberg ble vist en utstilling av ødelagt russisk millitærkjøretøy Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

Fredag skal Nato-sjefen etter planen delta på et møte i den såkalte kontaktgruppen for Ukraina, som samler utsendinger fra et 50-tall land som bistår landet med militærhjelp.

Møtet finner sted på den amerikanske Ramstein-basen utenfor Kaiserslautern i Tyskland og ledes av USAs forsvarsminister Lloyd Austin.