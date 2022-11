Jennifer (31) ble nektet å stemme

Da medisinstudenten Jennifer Jones møtte opp for å forhåndsstemme i Atlanta, fikk hun sjokk.

Valgfunksjonærene fortalte henne at hun var blitt slettet fra manntallet, fordi noen hadde reist tvil ved om hun hadde stemmerett.

– Det var rett og slett umulig for meg å stemme. Jeg vet ikke hvem som påklaget stemmeretten min, eller hvorfor, forteller Jones til TV 2.

Ressurssterk

Jones kommer fra en ressurssterk familie, som har kjempet for svartes rettigheter i generasjoner. Hennes bestemor deltok blant annet under Martin Luther Kings demonstrasjoner i Georgia på 1960-tallet.

SØKTE HJELP: Jennifer Jones søkte hjelp hos en av organisasjonene som kjemper for velger-rettigheter i Georgia, da hun ble forhindret fra å avlegge stemme. Foto: Frode Hoff / TV 2

I stedet for å gi opp, tok derfor 31-åringen kontakt med en av organisasjonene som nå kjemper for velgernes rettigheter i Georgia, og i løpet av noen dager, var stemmeretten hennes på plass igjen.

Hun er likevel forarget over det hun opplevde og frykter at mange andre ikke vil få avlagt stemme under Kongressvalget 8. november.

– Jeg føler det nesten som vi er tilbake i tiden før svarte hadde stemmerett i dette landet, sier Jones.

Nye lover

De nye valgreglene i Georgia, kommer som et resultat av Donald Trumps påstander om at presidentvalet i 2020 var preget av juks.

Republikanerne i minst 19 amerikanske delstater har så langt gjort det vanskeligere for folk å stemme. Blant annet ved at færre valglokaler er tilgjengelig, at anledningen til å forhåndsstemme er blitt begrenset, eller som i Georgia at alle og enhver kan bestride manntallet.

Borgerrettighetsveteranen Helen Butler, som hjalp Jones med å få stemt, er sterkt kritisk til innskrenkingene.

VETERAN: Helen Butler har vært aktiv i borgerrettighetsarbeidet i Georgia i over 50 år og leder i dag organisasjonen Georgia Coalition for the Peoples' Agenda. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Den egentlige grunnen til at politikerne gjør dette er å få marginene på sin side, slik at de kan vinne. De skreller vekk nok velgere til at de kan sikre seg seier, sier Butler til TV 2.

Diskriminerer svarte

James Williams, som er fagforeningsleder for rundt 60. 000 arbeidere i Atlanta, mener det nå pågår en organisert innsats fra republikanerne for å slette velgere fra manntallet.

KAMP OM RETTIGHETER. Nye lover har gjort det vanskeligere for mange å stemme i Georgia. Foto: Jonathan Ernst/NTB.

– De ser seg ut fylker der demokratene står sterkt og går inn for å slette så mange velgere som de kan. Bare for å gjøre det vanskelig å stemme, sier Williams til TV 2.

Afroamerikanere, som er langt mer tilbøyelig til å stemme på demokratene, føler seg med dette ekstra utsatt.

– Jeg føler at vi er på vei tilbake i tiden. Det er uheldig at denne stygge siden ved Amerika nå kommer til overflaten igjen. Men det er også bra at den kommer til syne, slik at folk kan se hva som skjer, sier Jennifer Jones.

Trump på krigsstien

Ted Terry er viseformann i Det demokratiske partiet i Georgia. Han er i likhet med mange andre svært bekymret for hva som skjer i dagene rundt valget.

BEKYMRET: Viseformann i det demokratiske partiet i Georgia, Ted Terry, er bekymret for hva som kan skje rundt valget. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han har fått tips om at Trumps advokater og eks-presidentens støttespiller Steve Bannon har konkrete planer om bestride valgresultatet i Atlanta.

– En av Trumps advokater har gått ut og bedt om frivillige som kan dra til DeKalb fylke og hindre at mennesker uten statsborgerskap stemmer. De oppfordres til å påklage adressene til folk i manntallet og signaturene på stemmesedlene, sier Terry til TV 2.

Terry har vært med på å organisere flere valg i egenskap av borgermester i i forstaden Clarkston og sier det er helt utenkelig at folk som ikke er statsborgere får avlegge stemme.

SPENT: Mange forventer at det kan bli konflikter når stemmetellingen for kongressvalget i USA tar til. Foto: Frode Hoff / TV 2

Situasjonen før Kongressvalget er spent og mange forventer at det blir konflikter når stemmene etterpå skal telles opp.

Jones mener det likevel er viktig at så mange som mulig møter opp og bruker stemmeretten sin.

– Det rådet jeg gir til folk, er at de ikke må føle seg truet av dem som forsøker å hindre dem fra å stemme. For det er det de egentlig vil - å gjøre oss redde og usikre.