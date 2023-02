– Jeg vil vite om dine mest personlige lyster

Er du en av dem som aldri i livet kunne snakket med andre om hva du tenner på, fantaserer om eller liker ved sex? Vel, nå oppfordrer skuespiller Gillian Anderson deg til å gjøre det strake motsatte.

Skuespilleren ber nå kvinner fra hele verden om å dele hva de fantaserer om rundt sex.

Mange kjenner henne kanskje best fra Netflix-serien «Sex Education». Der spiller hun rollen som den ærlige og åpne sexterapeuten Jean Milburn.

I serien møter vi også tenåringssønnen Otis Milburn. Som i de fleste relasjoner mellom mor og sønn, kunne ikke Otis tenke seg noe verre enn at mor skulle blande seg inn i sexlivet hans.

FLAU SØNN: Asa Butterfield spiller rollen som Otis Milburn i serien Sex Education på Netflix. Foto: Sam Taylor/Netflix

Serien gikk derfor ut på at mamma Jean skulle forberede Otis på hva som ville møte ham i voksenlivet. Målet var at som var flaut, det være seg runking, kjønnshår eller et første kyss, skulle omgjøres til noe normalt, fint og ufarlig.

Gjør som sin egen karakter

Ifølge hennes nyeste innlegg på Instagram, skal Gillian Anderson nå ha blitt inspirert av sin egen karakter i serien.

Nå skriver hun bok, og den kan du bli en del av.

– Som kvinner vet vi at sex handler om mer enn bare sex, men mange av oss snakker aldri om det, sier Anderson i videoen.

ÅPEN OG ÆRLIG: Gillian Anderson spiller rollen som sexterapeut og mor Jean Milburn. Foto: Sam Taylor/Netflix

Skuespilleren forteller at svært mange kvinner ender opp med å holde tanker og fantasier for seg selv, og at det trengs et vidunder til for å få dem åpnet opp.

– Vel, her er nøkkelen din. Jeg skriver nå en bok basert på anonyme innsenderes brev; en bok som undersøker hva kvinner tenker om sex, for sex handler om kvinnelighet og morskap, utroskap og utnyttelse, samtykke og respekt, rettferdighet og likhet, kjærlighet og hat, nytelse og smerte.

Alle er med

Skuespilleren understreker at det ikke har noe å si om du er 18 eller 80 år, eller om du har sex med menn, kvinner, ikke-binære eller ingen som helst.

– Jeg vil vite om dine mest personlige lyster. La oss åpne opp dette temaet sammen og skape noe revolusjonerende, fortsetter hun.

Det eneste kravet er at innsendere skal starte brevet sitt med å skrive «Dear Gillian».

Og skal vi tro skuespillerens eget kommentarfelt på Instagram, kan dette love godt.

– Denne boken kommer til å selge flere utgaver enn bibelen, skriver en av følgerene hennes humoristisk.