«Jeg vil ikke snakke»

FIKK HJELP: For tre måneder siden ble familien til Omar (4) drept i et israelsk angrep på Gazastripen. Foto: Peter K. Afriyie/AP

Omar Abu Kuwaik er langt unna alt han kjenner til. Huset han bodde i er lagt i ruiner.

Mamma, pappa, besteforeldre, en to år eldre søster, tanter og søskenbarn er borte for alltid.

De ble drept i et israelsk angrep. Fireåringen ble dratt levende ut fra ruinene, men han mistet nedre del av venstre arm.

GRAVER ETTER LIV: Huset til Omars besteforeldre i Nuseirat på Gazastripen ble truffet i et israelsk angrep 6. januar. Fireåringen var eneste overlevende. Foto: Maha Abu Kuwaik via AP

Likevel er han en av de heldige.

En enorm innsats av gjenlevende familie og fremmede fikk Omar på et fly til USA. Her får han behandling i trygge rammer på et sykehus som drives på veldedighet.

Tanten hans, Maha Abu Kuwaik, er sammen med ham. Hun anser ham nå som sin egen.

At de endte opp i USA er et lykketreff som nesten er uvirkelig. Tusenvis av barn er lemlestet for livet, og hjelpen de får er svært begrenset. Legene på Gazastripen må ta tøffe valg med minimalt med ressurser.

Tankene til tanten går hele tiden til alle de som fremdeles er fanget der inne.

FAMILIEN: Her er familien samlet. Omar, storesøster, mamma og pappa. Foto: Maha Abu Kuwaik via AP

Måtte reise fra barna

Å reise med nevøen til USA innebar at hun måtte forlate ektemannen og tre tenåringsbarn i den enorme teltleiren i Rafah helt sør på Gazastripen. Kuwaik vet ikke om hun noen gang vil få se familien igjen.

ANKOM USA: Omar Abu Kuwaik og tanten Maha Abu Kuwaik blir eskortert gjennom John F. Kennedy International Airport i New York 17. januar. Foto: Peter K. Afriyie

– Barna mine er så glad i Omar. De sa at de ikke var barn lenger, og at jeg måtte reise sammen med ham. At det var hans siste sjanse, sier Kuwaik til nyhetsbyrået AP.

Omar pleide å være en glad og utadvendt gutt. Han ville bli ingeniør som sin far.

Nå er han innesluttet og bryter ofte ut i gråt. Han lurer på hvorfor de ikke har noe hjem slik som barna han ser på Youtube har.

Når man stiller ham et spørsmål, dekker han til ørene sine og sier: «Jeg vil ikke snakke».

UNDERSØKES: Ortopedisk kirurg, Scott Kozin, på Shriners barnesykehus i Philadelphia undersøker armstumpen til Omar. Foto: Peter K. Afriyie

Han forteller likevel litt. Han sier at han hadde det gøy i barnehagen. Han hadde kun gått på skolen i noen uker da krigen brøt ut i oktober.

Nå vil han ikke gå på skolen mer, og blir redd hver gang tanten ikke er sammen med ham.

Men flyturen til New York ga ham en ny drøm.

– Når jeg blir stor, vil jeg bli pilot, sier han.

– Da kan jeg fly folk steder.



Hjelper skadde barn

Omar var det første palestinske barnet som ble tatt inn hos Global Medical Relief Fund. Grunnleggeren, Elissa Montanti, har de siste 25 årene brakt hundrevis av krigsskadde barn til USA for å få tilpasset proteser.

REDD: Omar er hele tiden redd for å forlate tantens side. Foto: Peter K. Afriyie

Montani anser alle barna som sin utvidede familie. Alle får komme tilbake til USA for å få nye proteser etter hvert som de vokser opp.

Krigen i Gaza byr på utfordringer de ikke har møtt før.

– Hvordan skal jeg få barna hit når de ikke engang får forlate Gaza, sier hun til AP.

KOMPISER: Omar fikk en ny venn på sykehuset. Luis Gomez er fra Guatemala og har også fått hjelp fra organisasjonen Global Medical Relief Fund. Foto: Peter K. Afriyie

80 prosent av befolkningen i Gaza har blitt kastet ut i nød. På fem måneder har 2,3 millioner mennesker flyktet fra hjemmene sine. Befolkningen står ovenfor en akutt sultkatastrofe.

30.000 palestinere er drept, og 70.000 skadet, ifølge de Hamas-styrte helsemyndighetene. Satellittbilder viser de enorme ødeleggelsene stadige israelske luftangrep har ført med seg.

SNØGLEDE: Omar får oppleve snø for første gang. Her har de akkurat ankommet Staten Island, New York. Foto: Peter K. Afriyie

To uker etter krigens begynnelse slapp Omar og familien så vidt unna. De evakuerte leiligheten sin i Gaza by bare minutter før et israelsk angrep.

Leiligheten var kjøpt noen måneder tidligere. Nå var den bombet til støv.

Uten noen eiendeler eller steder å bo måtte familien dele seg og bo hos familie og venner ulike steder.

Familien på fire søkte tilflukt hos besteforeldrene til Omar i Nuseirat flyktningeleir.



Innesperret i ruinene

6. desember rammet tragedien igjen. Huset ble bombet, og denne gang var det bare Omar som slapp unna med livet i behold.

Huden på halve ansiktet var skrelt bort, men verst gikk det ut over venstre arm. Den ble revet i stykker under albuen.

SKADET: Omar hadde store brannskader i ansikt og på et bein. I tillegg hadde han flere dypere splintskader. Armen var det ikke mulig å redde. Foto: Maha Abu Kuwaik

Omar lå innesperret i ruinene. Redningsarbeidere gravde ham fram med bare hendene. Da de nådde fram til den lille kroppen var han fremdeles varm. Forbauset over at han var i live, klarte de å få ham ut og i sikkerhet.

På sykehuset på Gazastripen ble armen bandasjert. Sårene i ansiktet og rundt på kroppen fikk kun et minimum av behandling.

Den fire år gamle gutten forestilte seg at armen hans skulle gro ut igjen.

Det var den amerikanske hjelpeorganisasjonen, Rahma Worldide, som tok initiativ til å skaffe hjelp til Omar.

NY ARM: Omar lærer seg å gripe med sin nye protese. Foto: Peter K. Afriyie

Det krevde mye arbeid. Både Israel og Egypt begrenser hvor mange som får reise ut fra Gazastripen. Stort sett er det bare de med doble statsborgerskap som får passere grensen.

WHO opplyser at 2293 pasienter har fått reise fra Gaza for å få behandling i utlandet. Nesten 8000 står i kø for å bli fraktet ut.

IKKE LETT: Det er ikke bare lett å venne seg til en ny kunstig arm. Her er Omar litt frustrert. Foto: Peter K. Afriyie

Da alt så ut til å ordne seg for Kuwaik og Omar, var det ikke full jubel. Omar gråt og gråt, og tryglet om å få dra hjem til søskenbarna i leiren.

En lang reise

Men de kom seg ut. En egyptisk ambulanse kjørte dem over grensen og over Sinai-ørkenen.

Første stopp var et militært sykehus. Der måtte de bli i flere uker før alle papirer var i orden for å dra videre til USA. Da fikk de endelig grønt lys, og Omar og tanten fikk fly til New York 17. januar.

Selv om sårene til Omar gror fint, er gutten dypt traumatisert.

Men en ting fikk ham til å smile et lurt lite smil. Synet av protesen som var laget til ham.

FORNØYD: Omar er traumatisert og gråter mye. Men han klarer å uttrykke glede over den nye armen sin. Foto: Peter K. Afriyie

– Armen min er fin, sier han.

Dagen etter at Omar fikk sin nye arm, satte han og tanten seg på flyet tilbake til Egypt. Der skal de bo hos en slektning i Kairo inntil de finner et nytt permanent bosted.

– Jeg sover ikke. Jeg tenker på Omar og på mine egne barn og hvordan de har det i teltleiren, sier Kuwaik.

Hun ser ikke at noen av dem har en framtid i Gaza.

– Jeg kan ikke forestille meg å dra tilbake. Det er ikke et liv. Det er ingen framtid, sier hun.