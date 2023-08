– Jeg var nær ved å bli drept

Da Russland startet sin storskala-invasjon av Ukraina 24. februar i fjor, satt Olav Moldestad hjemme i Ålesund og kjente sinnet vokse.

Etter lange forberedelser og innkjøp av utstyr er han nå på plass i krigsherjede og flomrammede Kherson. Målet hans er å hjelpe.

– Jeg føler meg hjemme her, selv om det er litt rart å si det.

– Og du gjør det for egen regning?



– Ja, jeg gjør det. Jeg er her for å hjelpe. Det er ingen som betaler meg. Vi får husly og mat da, så vi lever jo greit sånn sett. Men det koster å reise også, sier 42-åringen til TV 2.

Verdifull frivillighet

Det siste halvannet året har frivillige fra hele verden strømmet til Ukraina for å hjelpe til. Noen har trukket i uniform og kjemper i den såkalte Internasjonale legion. Andre, slik som Olav, ønsker å bistå sivilbefolkningen.

TRANSPORTHJELP: Mange frivillige tar med seg egne biler til Ukraina for å frakte utstyr og nødhjelp til opprydningsarbeidet i Kherson. Foto: Aage Aune / TV 2

Nå er han løst tilknyttet en gruppe bestående av ukrainere, tyskere, svensker og andre nasjonaliteter som gjør det de kan for å gjøre livet lettere for innbyggerne i Kherson.

– Arbeidet vi gjør her nede er så verdifullt og viktig. Vi ser virkelig verdien i det. Derfor er jeg ikke i tvil, selv om jeg har vært svært nær døden, sier Moldestad.



Slapp med skramme

Det han sikter til var en episode som skjedde 3. august i en park i Kherson.

Byen, som ble frigjort fra de russiske okkupantene 11. november i fjor, har helt siden da vært under konstant artilleribeskytning fra den andre siden av elva Dnipro, der russerne fortsatt har stillinger.

Olav og hans gruppe befant seg plutselig i et dødelig granatregn, og selv er han helt sikker på at russerne siktet på nettopp dem.

– Det var en drone som så oss tenker jeg. De visste eksakt koordinatene, selv om vi sprang taktisk, og skiftet retning jevnlig. Men de skjøt på oss. Seks artillerigranater kom inn. Og det var svært nære på. Nærmeste landet 20 meter unna.

SKADD: Olav Moldestad ble lettere skadet i et artilleriangrep i Kherson 3. august. Foto: Privat

Olav slapp unna med et kutt i hånden da han kastet seg i dekning. Han fikk senere behandling på et lokalt sykehus og nyheten om at en nordmann var skadd ble snart plukket opp av både ukrainske og norske medier.

GRANATSPLINT: Etter angrepet lå det store splinter igjen fra de russiske artillerigranatene. Foto: Privat

– Det var ikke noe superalvorlig. Men det ble mye hysteri og skriving om det at en nordmann var skadet. Alle som plukket det opp fikk det til å høres litt mer dramatisk ut enn det var. Men selve opplevelsen var dramatisk, forteller Olav til TV 2.



Flomopprydding

42-åringen fra Sykkylven har bakgrunn som sanitetsmann fra Forsvaret, og de ferdighetene får han ofte bruk for i Kherson.

I tillegg til bombing fra russerne, blir folk ofte skadet i forbindelse med det massive opprydningsarbeidet i kjølvannet av flodbølgen som oppsto da Kakhovka-demningen ble sprengt 6. juni.

Når TV 2 møter ham, er han satt i jobb med å kjøre ut varm mat til arbeiderne som hjelper med å reparere flomskadde boliger.

Bydelen Korabel er en øy midt ute i Dnipro-elva, som ligger bare noen hundre meter fra russernes stillinger.

OPPRYDNING: Korabel-bydelen i Kherson har fått massive skader som følge av flom og russisk artilleribeskytning. Foto: Aage Aune / TV 2

Olav og de andre hjelperne har derfor trukket i skuddsikre vester og hjelmer. På veien til bestemmelsesstedet hører vi russiske artillerigranater i lufta over oss.

– Dette er ikke noe for de som er skuddredd. Du må vite hva du går til. Det er ikke sånn som du ser på TV, sier sunnmøringen alvorlig.



– Vet ikke om jeg overlever

Bydelen fremstår som den er blitt rammet av jordskjelv. Det er sammenraste bygninger overalt, store hauger med vrakrester, og en stank av død henger i lufta.

Her møter vi 65 år gamle Nadezjda. Den lille eneboligen hennes står fortsatt, men flomvannet har rasert absolutt alt inventar. Veggene er brune av slam.

FLOMSKADET: De fleste husene i de lavtliggende delene av Kherson har store skader. Kjøleskapet til Nadezjda er dekket av mudder. Vannet har stått opp til taket. Foto: Aage Aune / TV 2

En gruppe røslige arbeidere er i gang med å spa ut trillebår etter trillebår med gjørme og skitt når Olav kommer med lunsjen deres.

Alle lyser opp når de ser at maten er på vei. Nadezjda er takknemlig for hjelpen hun får, men aner ennå ikke om hun noensinne kan flytte tilbake til huset sitt.

FLOMOFFER: 65-årige Nadezjda håper at huset kan bli beboelig igjen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg aner ikke om jeg lever lenge nok til å bli ferdig her. Min sønn er ufør. Mannen min er død. Jeg er helt alene og vet ikke om jeg rekker å bygge alt opp igjen i min tid, sier hun til TV 2.

Olav tar en runde inne i det som en gang var stua. Arbeidet som venter her er enormt. Det han ser gjør ham trist, men også sint.

YDMYK: Olav Moldestad møter mange sterke og triste sjebner i Kherson. Foto: Aage Aune / TV 2

– Du blir bare stille og ydmyk av hele greia, sier han til TV 2.

– Jeg har felt noen tårer og tenker det blir vanskelig å forholde seg til en russer, selv etter krigen. Det verste er at voksne mennesker hjemme i Norge også sitter og støtter det Putin driver med. Det gjør meg enda mer forbannet.