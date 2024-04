– I 1979 tjenestegjorde jeg i den norske hæren. Hvis det var en krig, ville vi vært ved frontlinjen, men jeg var ikke redd. For jeg visste at vi ikke var alene. Vi hadde Nato-alliansens makt bak oss, sa Stoltenberg til Natos utenriksministere.

På denne tiden var Stoltenberg motstander av norsk Nato-medlemskap. Først etter at han ble leder av AUF i 1985, startet han å jobbe for å forandre AUFs nei til Nato. Det lyktes han med.

– I dag er Nato større, sterkere og mer samlet enn noen gang. I starten hadde vi tolv medlemmer. I dag er vi 32. Så noe må vi gjøre riktig, understreket Stoltenberg.

Så delte han opp jubileumskaken i sjokolade med Natos symbol i blått, hvitt og svart.

– Liker at den er kort



HOVEDPERSON: Stoltenberg beundrer Washington-traktaten sammen med flere utenriksministere. Foto: Utenriksdepartementet

Først første gang er Washington-traktaten fraktet over Atlanterhavet – dokumentet som ble signert for 49 år siden. Under streng bevoktning.

Traktaten stod i sentrum av markeringen. For 75 år siden forpliktet tolv land fra Europa og Nord-Amerika seg. De vil stille opp for hverandre, ved et militært angrep.

– Jeg liker Washington-traktaten. Ikke minst fordi den er veldig kort. Bare 14 avsnitt over noen få sider. Aldri har et eneste dokument med så få ord, betydd så mye for så mange mennesker. Så mye sikkerhet, så mye velstand, og så mye fred.

MUSIKK OG TALER: Jens Stoltenberg snakket om samholdet i Nato og tryggheten militæralliansen gir til sine 32 land, i sin tale under 75-års-markeringen. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

Stoltenberg understreket at alt er på grunn av løftet om landene står sammen, for å beskytte hverandre.

Utenriksminister Espen Barth Eide kom rett til feiringen fra påskeferie på Påskeøya i Stillehavet, utenfor kysten av Chile.

Han sier Nato-medlemskapet har vært ekstremt viktig for Norges sikkerhet.

– Jeg tror livet til nordmenn flest har vært mye bedre, mye tryggere, fordi vi meldte oss inn i Nato. Og tok det kloke valget tilbake i Einar Gerhardsens tid.

Norge var et av de tolv landene som var med å grunnlegge Nato i 1949.

Nye utfordringer

Ukraina er øverst på dagsorden i Nato i 2024. Nato-sjef Stoltenberg fikk onsdag grønt lys av alle land for å legge om organiseringen av våpenstøtten til Ukraina. Fra invasjonen er støtten samordet av en USA-ledet gruppe, utenfor Nato. Av sikkerhetsmessige årsaker.

Utenriksminister Eide mener et nytt Ukraina-fond på rundt 1200 milliarder norske kroner og ny organisering av støtten er en god ide.

– Risikerer ikke Nato å bli trukket mer direkte med i krigen da?



– Det er i Natos interesse at Ukraina kommer godt ut av dette. At Ukraina forblir en selvstendig, suveren nasjon som kan ta sine egne valg. Alternativet, nemlig at Russland vinner, vil altså bare bekrefte at den type oppførsel som Putin har gjennomført, er akseptabel i dagens Europa. Det kan ikke Nato tillate, sier utenriksministeren.

MARKERING: Utenriksminister Espen Barth Eide flankert av politisk rådgiver Milla Skaug Ødegaard og Norges NATO-ambassadør Anita Nergaard. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

På en dag med festtaler var det få negative ord. For eksempel at Taliban er tilbake ved makten i Afghanistan, etter en kaotisk tilbaketrekking av styrker etter tjue år.

– Hva vil du si har gått dårlig for Nato?

– Nato er aller best på det som Nato, ble opprettet for å gjøre. Nemlig for å ivareta sikkerheten i det euro-atlantiske området. Det har vært Natos kjerneoppgave. Så var det en periode etter den kalde krigen hvor vi lette etter litt nye ting å gjøre for alliansen. Noe av det ble bra, noe ble litt mindre vellykket.

Han sier at alliansen i dag er «hentet hjem» og står foran nye trusler.

– I tillegg til tradisjonelle militære utfordringer som kommer over land og sjø, så ser vi cybertrusler, kunstig intelligens og fake news. Vi ser et helt nytt sikkerhetsbilde, som Nato også må ta tak i.