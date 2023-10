– Jeg våkner hver morgen og håper at det bare var en vond drøm

(SEOUL, TV 2): Det er 29. oktober 2022. Koronarestriksjoner har nettopp blitt opphevet, og Seouls befolkning ser fram til endelig å kunne feire Halloween etter to år med isolasjon og stengte dører.

Men det som for mange skulle bli starten på en normal tilværelse, ender som et av landets dødeligste hendelser.



Rundt 100.000 mennesker er samlet i et av byens mest populære utelivsdistrikter, Itaewon, for å feire.

Gatene er smale og trange, og rundt klokken 22.20 oppstår det en enorm trengsel.

En vegg av mennesker utløser en dominoeffekt som ender katastrofalt.



Totalt 159 mennesker omkom som følge av ulykken, ifølge koreanske myndigheter.



– Det er helt utenkelig. Det å bare gå på åpen gate, så skjer dette. Det er helt utenkelig, forteller Erik Evensen, far til Stine Roalkvam Evensen.

OMKOM: Stine Roaldkvam Evensen omkom under tragedien i Itaewon for ett år siden. Foto: Privat

Mistet norske Stine

27 av ofrene var av andre nasjonaliteter enn sørkoreansk.

En av dem var 20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes. Hun studerte språk ved Yonsei University i Seoul, og hadde kontakt med familien kun få timer før hun og vennene dro sammen til Itaewon.

– Vi ringte mens vi satt og spiste frokost i Norge og hun spiste middag i Sør-Korea, så sa vi ha det fordi hun skulle sminke seg og dra ut, forteller Susanne R. Roalkvam, mor til Stine.

Det var det siste familien hørte fra Stine.

Foreldrene forteller at datteren hadde vært ute med venner i et annet område i Seoul, men dro innom Itaewon for å sjekke stemningen.



– En venninne av Stine ringte og spurte om vi hadde fått tak i henne. Da visste vi ikke engang hva som hadde skjedd, sier Susanne R. Roalkvam og forteller hvordan de fikk vite at Stine hadde mistet livet.

LIK: Gatene i Itaewon er dekket av lik mens redningsaksjonen pågår. Foto: Yelim Lee / AFP

Mennesker ikledd kostymer ligger strødd på gata.

Sykehusene i området er allerede fulle, så flere blir kjørt i ambulanser lenger ut av byen. I løpet av morgenen dagen etter, blir Stine identifisert.



– Du kan tenke deg når vi får telefonsamtalen om at de har funnet henne på et likhus. Helt fryktelig.

Stine hadde bare tre uker igjen før hun skulle hjem igjen til Norge. Ett år etter er familien tilbake i Sør-Korea for å minnes datteren.

– Det har vært veldig tungt. Hver morgen håper jeg at det bare var en vond drøm, men så er det ikke det, sier far til Stine.

Myndighetene får kritikk



Flesteparten av ofrene var unge voksne i 20- og 30-årene.

Ulykken er den dødeligste landet har sett i etterkrigstid siden forliset av passasjerfergen MV Sewol i 2014, som tok 304 liv, flesteparten videregående-elever på klassetur. Myndighetene fikk sterk kritikk for håndteringen av ulykken.

Nok en gang får myndighetene kritikk for håndteringen både før og etter ulykken.

– Myndighetene har jo sviktet. Det har vært mye som ikke stemmer. Vi reiste ned med spørsmål, men vi har egentlig ikke fått svar på noen av dem, sier Evensen.

LIK SOM STINE: Foreldrene har tatt en lik tatovering av sommerfugler som Stine hadde på armen. Foto: Mathilde Jacobsen Oseberg / TV 2

Ingen er foreløpig dømt for tragedien, men flere politi, brannvesen og myndighetspersoner er under etterforskning for manglende innsats under hendelsen.

Det koreanske nyhetsbyrået Yonhap skriver at 87 nødsamtaler ble ignorert, og at ingen forebyggende tiltak ble iverksatt i forkant av hendelsen.

Forelesere ved flere universiteter i Seoul skal angivelig ha sendt ut e-poster, hvor de frarådet studenter å besøke Itaewon på Halloween.

FARVEL: Mange mistet flere av sine nære og kjære under ulykken i fjor. Foto: Albert Retief / AFP

Lee Jung-Min, representant for støttegruppen for de etterlatte, mistet sin 28 år gamle datter i ulykken.

– Ett år har allerede gått siden hendelsen, men ikke en eneste sannhet har kommet fram og ingen har blitt straffet, sier Lee til Yonhap.

MINNEMARKERING: «Håper det går bra med alle i dag som husker den kvelden» er gjengitt på 14 språk som representerer de ulike nasjonalitetene som omkom. Foto: Mathilde Jacobsen Oseberg / TV 2

I dagene før ettårsdagen har det vært flere minnemarkeringer i byen.

På lørdag tok flere til gatene i Seoul for både å minnes de omkomne, men også kreve rettferdighet for dem.

Det er planlagt minnemarkeringer på søndag som strekker seg fra Seoul City Hall, sentralt i byen, til hendelsesstedet Itaewon, cirka en time unna til fots.

FAMLIEN SAMLET: Familien Roaldkvam Evensen er samlet i Seoul ett år etter ulykken. Fra venstre Holger Støle (Katrinas kjæreste), Katrina S. Evensen, Susanne R.Roalkvam og Erik Evensen. Foto: Mathilde Jacobsen Oseberg / TV 2

For mange av de etterlatte vil ikke marerittet være over før de har fått svar, men familien Roalkvam Evensen har innsett at dette ikke er en vond drøm de kan våkne fra.

– Når det skjer så langt unna, på andre siden av verden, så følte jeg at Stine fremdeles var i Seoul, men at vi bare ikke fikk tak i henne. Så det er tungt å komme ned nå, da blir det liksom virkelig, sier søster Katrina S. Evensen.

MYE KONTAKT: Susanne Roalkvam hadde ofte kontakt med datteren, selv om hun var langt unna. Foto: Mathilde Jacobsen Oseberg / TV 2

Savnet

– Vi savner de hverdagslige tingene. Som å gå turer sammen og prate sammen, forteller mor Susanne Roalkvam.

Hun og datteren pleide å ringes nesten hver dag før hendelsen.



– Vi savner henne for den hun er. Den hun var.

Også søster Katrina S. Evensen forteller at hun hadde et nært forhold til Stine, og hvor sårt det er om planene som aldri ble noe av.

Dette er første gangen hun er i Korea.



– Det er fint å se plassen hvor Stine var. Da føler jeg at jeg er litt nærmere henne.