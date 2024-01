– Jeg tror ikke folk flest forstår situasjonen

AVGJØRENDE VALG: I helgen går innbyggerne i Taiwan til valgurnene for å stemme på ny president. Valget kan få store konsekvenser for både verdenspolitikken og den globale økonomien. Foto: Foto: Bent Skjærstad / TV 2

TAIPEI/OSLO/BERGEN (TV 2): Tusenvis av taiwanesere reiser hjem for å avlegge stemme. Valget kan bli avgjørende for forholdet til Kina.

Småpraten og latteren sitter løst når en gruppe eldre kvinner er på fotokurs rundt i Taipeis gater. Her går livet sin vante gang. Bekymringsløst – på overflaten.

I Vesten hører vi ofte om den kinesiske invasjonstrusselen. Et scenario som kan ha enorme ringvirkninger. En utvikling som potensielt kan trekke USA inn i en krig mot Kina, og med enorme konsekvenser for global økonomi.

I Taiwan er det delte meninger om hvor reell denne trusselen egentlig er. Men spørsmålet er med på å farge ordskiftet i valgkampen fram mot valget lørdag.

– Folk i Taiwan er mer rasjonelle, og ikke så nervøse som utlendinger, smiler professor i fotografi, George Hong (66), til TV 2.

FOTOGRAF: George Hong holder fotokurs for eldre taiwanesere som ønsker å lære å ta bilder med mobiltelefonen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Hong mener spenningen mellom Kina og Taiwan kommer av noen politikeres personlige interesser, og søken etter politisk makt. Men han tror det er både i Kina og i Taiwans interesse å bevare freden.

– Jeg bekymrer meg selvfølgelig for at det kan eskalere, for det vil ikke være bra for noen parter, sier han.

Denne dagen er Hong ute med en gruppe eldre damer som vil lære seg å fotografere med mobiltelefonene sine. Alle han underviser er i 70-, 80- eller 90-årene.

En av dem er Lisa Tu.

BEKYMRET: Lisa Tu med sin bakgrunn i internasjonal økonomi, innser at det vil det få store geopolitiske og økonomiske konsekvenser hvis Kina skulle gå inn med militærmakt i Taiwan. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Kvinnen i 70-årene er pensjonert professor i internasjonal økonomi. Hun er adskillig mer engstelig for situasjonen enn fotolæreren sin.

– Jeg tror ikke folk flest forstår den politiske situasjonen. Det er et problem. Jeg er redd for krig, sier Tu.

Hun sier at alt vil legges i ruiner i en krig med Kina. Også det økonomiske systemet.

– Jeg reiste mye i jobben min som økonom, og kjenner godt til systemet i Taiwan, Kina og regionen for øvrig. Jeg forstår hvilken påvirkning en krig vil ha, men det er mange som ikke gjør det, sier hun.

TV 2 I TAIWAN: Her blir utenriksjournalist Bent Skjærstad portrettert av fotografiprofessoren. Foto: George Hong

– Kina er alltid der

Valget lørdag er svært viktig. Hvilket parti som kommer seirende ut kan være avgjørende for relasjonen videre med Kina.

Kina regner Taiwan som en del av sitt territorium. De aller fleste land i verden, deriblant Norge, forholder seg til «ett Kina-prinsippet» og anser dermed ikke Taiwan som et eget land. Men i Taiwan er den nasjonale identiteten sterk. Spesielt blant de unge.



– Det blir spennende å se, og det er veldig usikkert hvem som kommer til å vinne. Målingene er innenfor feilmarginene, sier førsteamanuensis i Kina-studier ved Universitetet i Oslo, Koen Wellens, til TV 2.

– Kina er alltid der. Det henger en skygge fra Kina over de politiske forhold, sier han.



FORSKER: Koen Wellens skal til Taiwan blant annet for å følge valget valgnatta. Han har Taiwan som et av sine ekspertfelt. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Det er ikke mulig å stemme fra utlandet, og flere tusen har derfor reist hjem til øya i Sørkinahavet og Østkinahavet for å legge sin stemme i urnen.



Best an ligger Det demokratiske progressive parti (DPP).



Fakta om tre viktigste kandidatene Det demokratiske progressive parti (DPP): Lai Ching-te, visepresident for det sittende regjeringspartiet, er favoritt i valget. Partiet har styrt landet i åtte år, og søker sterkere samarbeid med andre land heller enn med Kina. I utgangspunktet er de for taiwansk uavhengighet. Kina mener Lai og DPP er separatister. Kuomintang (KMT): Tidligere politimann Hou You-ji stiller for det gamle nasjonalistpartiet stiftet av Chiang Kai-shek. Partiet har lenge hatt rykte på seg for å være elitistisk. Hou er derimot en kandidat med røtter i arbeiderklassen. Partiet ønsker økt handel og dialog med Kina, men ingen umiddelbar gjenforening.. Folkepartiet (TPP): Ko Wen-je er valgets outsider, og stiller med det nye Folkepartiet. Han er tidligere kirurg og har vært borgermester i Taipei. Ko hevder hans partiet ligger mellom KMT og DPP – men i enkelte spørsmål ligger han nærmere nasjonalistpartiet. Jevnt løp? Både KMTs presidentkandidat Hou Yu-ih og DPPs Lai ser ut til å få en oppslutning på 30 prosent eller mer. En tredje kandidat, tidligere Taipei-ordfører Ko Wen-je fra Taiwans folkeparti, ligger et stykke nede på 20-tallet. I valget på ny nasjonalforsamling har meningsmålingene vist at det kan ende med at ingen av partiene får over 50 prosent. Blir dette resultatet, vil fløyene være nødt til å samarbeide for å få vedtatt nye lover.

– DPP står offisielt for taiwansk uavhengighet. I dette valget nedtoner de dette aspektet ved sin politikk. De vil helst ikke snakke for mye om trusselen fra Kina, sier Kina-forskeren ved UiO.



Leder for DPP, William Lai, sier uken før valget at han søker status quo, og at døren hans alltid er åpen for å snakke med Kina.

VALGKAMP: Kina misliker DPP og kaller dem separatister. De har avvist samtaler med dem flere ganger. Partiets presidentkandidat er nåværende visepresident Lai Ching-te, aka William Lai. Det er han som har en liten ledelse på meningsmålingene. . Foto: ChiangYing-ying / AP

Det største opposisjonspartiet Kuomintang (KMT) tegner valget opp som et valg mellom krig eller fred. Det gjør også Beijing.



Forholdet til fastlands-Kina og Xi Jinpings kommunistparti er det temaet som veier tyngst i valgkampen generelt.



Kraftig press

Parallelt med valgkampen har Kina økt presset mot øya, både retorisk og militært. Kina har sendt krigsfly og marinefartøy til Taiwanstredet nærmest daglig og anklaget Taiwan for å bryte handelsavtalen som Kina og Taiwan inngikk i 2010.

KINA: En kvinne poserer på en strand i Xiamen, Kina. I bakgrunnen ser vi den taiwanske øya Kinmen Island. Foto: Greg Baker / AFP / NTB

Et drømmescenario for Kina vil være å få politisk og økonomisk innflytelse over Taiwan med fredelige midler, noe Beijing etter alt å dømme håper vil bli enklere med et maktskifte.

– Forsøker Kina å påvirke valget?

– Oh yes. Det gjør de, svarer Wellens kontant.

– Det skjer gjennom desinformasjon i sosiale medier, gjennom forsøk på å påvirke taiwanske nyhetsorganisasjoner og andre i andre former for media, utdyper han.



DEEPFAKE: På sosiale medier florerer det med falske videoer og misinformasjon om valget og kandidatene. Foto: I-Hwa CHENG / AFP / NTB

Kina maler et bilde av USA som en upålitelig og farlig partner for Taiwan, og stiller spørsmål ved hva som kan skje hvis Donald Trump blir valgt til president i valget i november.

– Avhengig av økonomisk vekst

Wellens mener det ikke er noen stor sannsynlighet for at Kina vil gå inn i en militær konflikt med Taiwan, om lørdagens valgresultat skulle være et de er misfornøyd med.

– Kommunistpartiets legitimitet ligger i å skape vekst og økonomisk velstand for kinesere. Hvis man begynner å tenke hva det vil bety – også for Kina – er det vanskelig å se for seg en full krig med Taiwan, sier han.

– Et interessant aspekt er at de fleste kinesere er oppdratt nasjonalistisk til å mene at Taiwan er del av Kina. I teorien stemmer nok dette, men skulle det bety krig, mener noen at støtte til krigen forsvinne ganske fort når familier begynner å miste sine eneste barn som soldater, fortsetter Wellens.

Taiwan har fungert som et eget land siden kommunistene vant borgerkrigen på det kinesiske fastlandet i 1949, og Taiwan har også et eget forsvar med sterk amerikansk militærstøtte i ryggen.

USAs president Joe Biden har flere ganger sagt at han er villig til å bruke amerikanske soldater for å forsvare Taiwan mot en kinesisk invasjon.