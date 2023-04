VALGLØGNER: Tidligere president Donald Trump hevder fremdeles at han vant valget i 2020, noe han definitivt ikke gjorde. Rundt 60 søksmål og rettsbehandlinger har konstatert at det ikke fantes juks i relevant omfang. Fox News har imidlertid bidratt til å fremme påstander om juks. Foto: Ron Johnson / AP / NTB

I august i fjor svarte Sean Hannity på spørsmål fra advokater i sju timer. De var spesielt interessert i Fox News-profilens sending 30. november 2020.

Hannitys program var da det mest sette nyhetstalkshowet i USA.



Internt i Fox News hadde han sagt at kanalen ­«må eie Dominion-saken», for seertallenes skyld.



FOX-STJERNE: Sean Hannity er en av de mest profilerte programlederne i Fox News og har sitt eget politiske talkshow. Foto: Evan Agostini / AP / NTB

I sendingen tre uker etter at Donald Trump tapte for Joe Biden i presidentvalget, lot Hannity Trumps tidligere advokat Sidney Powell påstå at stemmemaskinene til Dominion «kjørte algoritmer som fjerner stemmer fra Trump og gir dem til Biden».

Overfor Trumps advokat, under ed, hadde han et svært annet syn.

– Jeg tror ikke ett sekund på det, sa Hannity til advokatene.

Krever 17 milliarder

I USA er det straffbart å lyve for retten, men det er ikke straffbart å lyve eller fremme løgner på TV.

Søksmålet mot Fox News kan rokke ved akkurat det.

Dominion krever rundt 17 milliarder kroner i oppreising fra Fox Corporation, for at deres nyhetskanal Fox News fremmet grunnløse og omdømmeskadende påstander som kanalen visste var usanne.

Fox News forsøker å få saken til å handle om ytringsfrihet, i stedet for hva som er sant og hva som er løgn.



Dominion har fått tilgang til e-poster og tekstmeldinger fra ansatte i Fox News, som tydelig viser at de selv ikke trodde på valgløgnene som Trump og hans team serverte.

Tucker Carlson, kanalens mest populære programleder i dag, skrev i en SMS til sin produsent at Powell løy og at hun er «en psykopat».

Han skrev også i en melding til Trump-advokat Jenna Ellis 21. november 2020 at «sjokkerende uvørent» å anklage Dominion for juks.

Likevel gikk Carlson på luften to dager senere og sa dette:

«Dette er en alvorlig sak, uansett hvem som tar den opp eller forsøker å avfeie den som en konspirasjonsteori». Påstanden ligger også ute som kronikk på nettsidene deres, under tittelen «Ja, valget ble fikset til fordel for Joe Biden».

EIER FOX: Rupert Murdoch er styreleder i Fox News og eier Fox Corporation. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

Selv Rupert Murdoch, eieren, har i sitt vitnemål erkjent at Fox News-profilene gikk for langt.

– Noen av kommentatorene våre støtte dem (valgløgnene, red.anm.). De støttet dem, innrømte Murdoch ifølge CNBC.

Ytringsfrihet

Fox News mener at kanalen er beskyttet av ytringsfriheten.

– Jo mer tale du slipper til, jo større sjanse har folk til å faktisk få muligheten til å peke på hva som er rett og galt. Det er derfor vi ikke undertrykket ytringsfriheten, selv når vi ikke tror det er riktig, sier advokat Erin Murphy hos Fox til NPR.

Fox argumenterer for at en seier for Dominion vil være et tap for journalistikken.

– Til sjuende og sist vil det være til hindre for selve hensikten med første grunnlovstillegg, nemlig å komme frem til sannheten, argumenterer Murphy.

Rettsprosessen har pågått i snart et år. Begge parter har fått anledning til å samle inn bevis, avhøre relevante personer og legge frem sin sak for dommer Eric Davis i Delaware.

DØMMER: Eric Davis er dommer i Delaware Superior Court og har ansvaret for søksmålet til Dominion mot Fox Corportation. Rettssaken ble mandag utsatt i ett døgn, for å gi partene enda en sjanse til å inngå et forlik. Foto: Elizabeth Williams / AP / NTB

Dommeren konkluderte med at søksmålet har et saklig grunnlag og at det bør behandles foran en jury.

Flere nederlag allerede

Underveis i prosessen har Fox støtt på en rekke nederlag:

Fox News hevdet at Rupert Murdoch ikke har et offisielt verv hos kanalen, men det ble avslørt at han faktisk er styreleder. «Dette er et problem. Jeg må kunne stole på at det dere sier til meg er sant», sa dommer Eric Davis. (Kilde: CNBC)

Fox News er blitt tatt i å holde bevis skjult for motparten. (CNBC)

Dominion har fått dokumentert at Fox-styremedlem Paul Ryan, tidligere speaker i Huset, har fortalt både Rupert Murdoch og Lachlan Murdoch at «Fox News ikke burde spre konspirasjonsteorier». (CNBC)

Fox forsøkte å sensurere åpenbart relevante uttalelser fra sine ansatte da selskapet leverte flere tusen sider med dokumenter til retten, noe Dominion protesterte på og fikk medhold i fra dommeren. (NBC News)

Dommeren har allerede konkludert med at det er bevist at Dominion er påført skade. Det betyr at juryen står fritt til å bestemme beløp, dersom den finner i favør Dominion. (NBC News)

Dommer Davis har besluttet at Fox ikke får lov til å argumentere med at Dominon-påstandene var nyhetsverdige. (New York Times)

Davis har også gitt Dominion medhold i at de kan referere til angrepet på Kongressen 6. januar 2021, som skjedde etter at mange av Trumps tilhengere var sinte fordi de trodde at han ble frastjålet valgseieren. (New York Times)

– En farlig vei å gå



Til tross for alt dette, er utfallet i denne saken høyst uvisst.

Medier taper sjelden denne type søksmål i USA. En dom fra Høyesterett i 1964 fastslår at saksøker ikke bare må bevise at påstandene om dem var feil og at de skadet omdømmet deres, men også at de ble fremmet selv om man visste at de var feil.

Medieeksperter i USA kommer derfor til å følge denne rettssaken med stor interesse.

– Uansett hvor mye jeg kanskje personlig avskyr det Fox anklages for å ha gjort, er jeg mest bekymret for den langsiktige konsekvensen, sier professor Jane Kirtley ved jusavdelingen til universitetet i Minnesota til NPR.org.

Kirtley var tidligere daglig leder i Reporters Committee for Freedom of the Press.

– Å si at Fox er en gjeng løgnere som ikke burde slippe unna med dette, at deres ville spekulasjoner ikke bør publiseres og ikke bør beskyttes, er en farlig vei å gå, mener hun.

Hun er redd for at et nederlag for Fox på sikt vil ramme alle nyhetsorganisasjoner, fordi det åpner døra for flere søksmål.