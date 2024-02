– Jeg våknet opp med håndjern festet til sykehussengen. Da hadde jeg lagt i koma i en uke, forteller Abdelrahman Zaghal til Reuters.

Zaghal var kritisk skadet, med skuddskader både mot hodet og underlivet.

Men det var ingen trøstende ord 14-åringen våknet til.

Mens familien ble nektet adgang, stod to israelske politibetjenter vakt på hver sin side av sengen hans.

– Jeg var på sykehuset i 16 dager og så i fengsel i 14 dager, men ingen snakket til meg. De bare snakket stygt om meg.

En av de yngste

Mens Zaghal fremdeles mottok intensivbehandling, ble han in absentia dømt i en israelsk domstol. Ingen representerte ham.

Den israelske domstolen dømte Zaghal for forsøk på å kaste en bensinbombe mot en israelsk bosetter på Vestbredden.

Den israelske bosetteren fikk medhold i sin anklage om å ha handlet i selvforsvar, da han rettet våpen mot 14-åringen og skjøt gjentatte ganger.

SKUTT: Abdelrahman ble skutt i underlivet og i hodet. Foto: Sinan Abu Mayzer / Reuters

Det er en anklage Zaghal og hans familie tilbakeviser på det sterkeste.

– Jeg skulle bare, begynner Zaghal å forklare, men gråten kveler stemmen hans.

Heller ikke under rettssaken kom Zaghals versjon frem. 14-åringen kremter. Med tårevåte øyne, presser han frem ordene:

– Jeg skulle bare kjøpe brød.

Over 10.000 barn fengslet

Abdelrahaman Zaghal er en av de yngste palestinske fangene som ble løslatt fra israelske fengsler i november, som del av den midlertidige våpenhvilen og fangeutvekslingen mellom Hamas og Israel.

Av de rundt 150 palestinske fangene som ble løslatt, satt over halvparten av dem fengslet uten å være tiltalt for noe, viser israelske myndigheters egne dokumenter.

104 av de løslatte, var i likhet med Zaghal under 18 år.

STEIN: Et israelsk barn ofrsøker å kaste stein mot et militærkjøretøy i 2015. Foto: Jafaar Ashtiyeh / AFP

– For barn som er tiltalt for noe, er den vanligste anklagen å ha kastet stein. I de tilfeller barna faktisk har kastet stein, er det som regel mot israelske tanks, sier utlandsjef i Redd Barna, Nora Ingdal, og understreker skjevheten i maktforholdet:

– For det risikerer barn opp mot 20 års fengsel.

Redd Barna står bak en omfattende rapport om palestinske barn i israelske fengsler, og har dokumentert hvordan israelske myndigheter systematisk arresterer, fengsler og mishandler palestinske barn.

Redd Barnas rapport: Redd Barnas rapport består av intervjuer fra 228 palestinske barn, som ble arrestert og fengslet mellom 2020 og 2023. Barna var i alderen 12 til 17 år da de ble arrestert, og 97 prosent av dem var gutter. Her følger noen nøkkelfunn: Under arrestasjon ble 42 prosent av barna påført skader, inkludert skuddskader og brukne ben.

69 prosent av barna ble kledd naken under avhør. Noen av barna rapporterte om seksuell vold, inkludert det å bli befølt og slått på kjønnsorganene.

60 prosent av barna ble satt i isolat. Enkelte så lenge som 48 dager.

Barn ble nektet tilstrekkelig mat og helsehjelp. 70 prosent kjente på sult, og 68 prosent mottok ikke helsehjelp.

58 prosent av barna ble nektet besøk, eller kommunikasjon med sin familie.

Den enorme fysiske, psykiske og emosjonelle belastningen på barna, vedvarte etter løslatelse. 62 prosent følte på et sinne som ikke forsvant. 73 prosent utviklet søvnvansker, eller insomnia, og 53 prosent hadde mareritt. Også barnas familie ble sterkt påvirket. Les rapporten i sin helhet her: Redd Barnas rapport fra 2023.

– De siste 20 årene har Israel arrestert og fengslet over 10.000 palestinske barn, helt ned i fem års alder, fra Gazastripen og Vestbredden. Det i seg selv er kraftige brudd på Barnekonvensjonen som Israel har ratifisert, sier Ingdal og poengterer:

– Det er et tankekors at israelske myndigheter mener Barnekonvensjonen gjelder for israelske barn, men ikke for palestinske barn.

STEIN: En israelsk soldat arresterer en palestinsk gutt, som ble anklaget for å ha kastet stein i 2010. Foto: Hae, Bader / AFP

Misbrukes

I Redd Barnas rapport, er det særlig vitnesbyrd om misbruk under arrestasjon, avhør og i fengsel som bekymrer Ingdal.

Hisham, 14 år:

«Jeg ble bundet til en stol, med hendene bundet bakpå ryggen. Slagene tok aldri slutt. De tok bind foran øynene mine, så jeg ikke kunne se pinnen de slo meg med, eller når det neste slaget ville komme.»

Lath, 16 år:

«Avhøret varte fra klokken 06.00 til 15.00. Vi fikk ikke mat, vann eller sove, og jeg satt i håndjern. De forsøkte å lure oss til å innrømme ting vi ikke hadde gjort.»

Yousef, 13 år:

«De slo meg med knyttnever og rifler, over alt. Spesielt mot underlivet.»

– Det er nesten ikke til å begripe, sier Ingdal og viser til omfanget rapporten har avdekket:

– Flertallet av barna ble utsatt for mishandling. Hele 86 prosent fortalte at de ble slått, og 69 prosent av barna fortalte at de ble kledd nakne og kroppsvisitert. Noen av barna fortalte også at de hadde blitt utsatt for seksuell vold.

BLE ANHOLDT: Gjetergutten Az (12) ble anholdt av væpnede israelske bosettere, da geitene hans kom for nær den israelske bosettingen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2 Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hun reagerer også sterkt på rapportens funn om Israels utstrakte bruk av å holde barn i langvarig varetekt og administrativ forvaring, med det resultat at barn soner måneder og år uten tiltale. Ofte i isolat.

– Vi er svært bekymret for langvarige fysiske og psykiske skader som disse barna blir påført, konstaterer Ingdal.

TILTAK: – I vår rapport krever vi umiddelbar stans av den systematiske fengslingen av barn, sier utlandsjef i Redd Barna, Nora Ingdal. Hun har selv bodd på Gazastripen. Foto: Redd Barna

Stilles for militære domstoler

Redd Barna og Leger Uten Grenser har lenge gitt psykologisk førstehjelp til palestinske barn på Gazastripen og Vestbredden, men nå opplever Leger Uten Grenser å bli sabotert av israelske soldater.

Nora Ingdal er også klar på at Redd Barnas muligheter for å hjelpe, er sterkt begrenset av Israels maktbruk:

– Av barna som stilles for en domstol, nektes de ofte advokat og kontakt med familie. Israel er også det eneste landet i verden som stiller barn for militære domstoler.

HINDRES: En israelsk soldat retter våpen mot en ambulanse fra palestinske Røde halvmåne, i Jenin på Vestbredden. Foto: Foto: Jafaar Ashtiyeh / AFP

– En parodi av en rettssak

Kristin Eskeland og Geir Kjell Andersland fra den norske organisasjonen Palestinske barn i israelske fengsler (PIM), har selv vært til stede når israelske barn har blitt ført for israelske militærdomstoler.

De er klinkende klare på hva de mener en slik seanse egentlig er:

– En tragisk parodi av en rettssak og rettssikkerhet!

Både Eskeland og Andersland minnes rettsprosessen som absurd, og et tydelig eksempel på forhåndsdømming.

– De var tre tenåringer, hvor han ene bare var 14 år. De ble ført inn i rettssalen med fotlenker på, hvor alt foregikk på hebraisk. Et språk de ikke forstår. Det hele var over på fem minutter; dommen ble gitt og de ble ført videre i lenker, forteller Andersland.

– De palestinske barna ble behandlet som voksne terrorister, mener Eskeland og deler sin teori om hvorfor:

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at Israel angriper barn og ungdom for å pasifisere hele det palestinske samfunnet. For hvis du ødelegger ungdom, da har du ødelagt hele kulturen og fremtiden.

Men også israelsk ungdom tar skade, påpeker Eskeland.

– De israelske soldatene blir også ødelagt av dette. Vi i PIM har dokumentert hvordan unge israelere tvangsrekrutteres til forsvaret, hvor de får opplæring i å være helt jævlige mot palestinere. Israelere som nekter militærtjeneste, blir straffet med fengsel.

Krever at Norge gjøre mer

PIM ble stiftet i 2013 som en reaksjon på Unicef sin rapport om palestinske barn som fengsles.

Unicef-rapporten fra 2013 vekket internasjonal harme og bekymring, og ble fulgt opp med en rekke lignende rapporter.

Rapporter som er viet oppmerksomhet i FN-organet, hvor FNs generalsekretær António Guterres har rettet kritikk mot Israel, poengterer Geir Kjell Andersland.

– Men det holder ikke med bekymring. Det må mer handling og krav til. Fra både organisasjoner som FN og land. Det er ufattelig at ikke verdenssamfunnet gjør mer, og det forer Israels arroganse til å fortsette akkurat som før, sier Andersland.

FORFERDET: Jurist Geir Kjell Andersland er medlem av PIM og leder den norske avdelingen av Barnerettsutvalget til International Commission of Jurists ( ICJ). Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I ti år har PIM jobbet tett opp mot norske politikere, med en klar oppfordring om at Norge må gjøre mer. Det gjentar Andersland enda sterkere nå, i lys av krigen.

– Om Norge skal opprettholde sin troverdighet som pådriver for menneskerettigheter for alle, må vi bli enda tydeligere i kritikken av Israel, sier juristen og meddeler sine to største krav:

1. Norge må kreve at Israel slutter med å plassere barn i isolerte eneceller eller underkaste dem administrativ forvaring, som innebærer fengsel på ukjent grunnlag og varighet – uten mulighet til å forsvare seg.

2. Norge må videre ta initiativ til at Israel blir listeført for grove brudd på barns rettigheter i årsrapporten til FNs generalsekretær, om behandlingen av barn under væpnede konflikter.

– Dette har jeg tatt opp med både utenriksministeren og UD ved flere anledninger, konstaterer Andersland og understreker viktigheten av Norges handlekraft nå:

– Siden krigen mellom Hamas og Israel startet 7. oktober, har Israel trappet opp sine arrestasjoner av palestinske barn. Disse barna er ingen trussel mot Israel.



Palestinske myndigheter melder at over 6200 palestinere er arrestert på Vestbredden, siden 7. oktober. Blant dem over 200 barn.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) svarer TV 2 Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) ble forelagt krtikken og kravet om at Norge bør og må gjøre mer. I en e-post til TV 2, svarer han følgende: «Jeg er svært bekymret for den humanitære krisen i Gaza og urolighetene på Vestbredden. Det gjør spesielt inntrykk hvordan barn rammes av konflikten. Krigen har minnet oss om at det ikke finnes noe alternativ til en fredsprosess og tostatsløsning. Israels praksis med bruk av administrativ forvaring mot barn er et spørsmål som Norge har vært særlig opptatt i lang tid og vi har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for vår dype bekymring for denne praksisen. Vi har vært tydelige ovenfor Israel om å respektere innsattes rettigheter, minimere bruk av administrativ forvaring av barn slik Barnekonvensjonen krever og å respektere internasjonale menneskerettighetsstandarder. Vi tok for eksempel opp dette under landhøringen av Israel i FNs menneskerettighetsrådet i mai. Norge har i en årrekke støttet sivilsamfunnsorganisasjoner som overvåker og dokumenterer menneskerettighetsbrudd begått mot palestinere, inkludert barn.»

Hva skjer med Zaghal?

Selv om Abdelrahman Zaghal nå er hjemme igjen hos sin mor, er ikke marerittet helt over.

Israel nekter ham fremdeles å vende tilbake til skolen på Vestbredden.

14-åringen må også gjennomgå ytterligere operasjoner for skuddskadene han ble påført, som også resulterte i skader på hjernen.

Heller ikke redselen har sluppet taket. De israelske soldatene og politibetjentenes ertende stemmer, kommer tidvis til overflaten som ubedte minner.

Men når tårene presser på, er mamma Najahs klemmer en etterlengtet trøst.

– Jeg husker jeg hoppet av glede den dagen jeg fikk vite at jeg skulle bli løslatt. At jeg skulle få komme hjem, sier Abdelrahman og gir sin mor et kyss på pannen.