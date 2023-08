– Jeg skal gjøre disse kjerringene til slaver

Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate ble pågrepet i nærheten av den rumenske hovedstaden Bucuresti i slutten av desember i fjor, sammen med broren Tristan.

Han hevder saken er en politisk konspirasjon for å kneble ham, og har sagt påtalemyndigheten ikke har noen beviser mot ham.



BBC har nå fått innsyn i sakspapirene som inneholder noen av bevisene mot Tate, og hvor det kommer frem detaljer om vold, tvang og seksuelle overgrep.

FENOMEN: Den tidligere kickbokseren har blitt et internettfenomen, kjent sine kvinnefiendtlige uttalelser.

Påtalemyndigheten i Romania har tiltalt 36-åringen for menneskesmugling og voldtekt. Brødrene er også tiltalt for å ha dannet et kriminelt forbund i den hensikt å utnytte kvinner seksuelt.



Tate, som har bodd i Romania siden 2017, har hele tiden avvist alle anklager mot seg.

Vold og trusler

I sakspapirene er det blant annet vitnemål fra flere kvinner som bodde i et hus i nærheten av Tate-brødrenes bolig utenfor Bucuresti.

Kvinnene hevder at inntektene fra deres pornografiske innhold som ble lagt ut på nettet, samt kontoene og passordene til nettsidene, ble kontrollert av de tiltalte.

Ifølge aktoratet ble tilgangen til OnlyFans-siden kontrollert av en av de rumenske medtiltalte i saken.

For innhold som ble lagt ut på TikTok, forteller kvinnene at de tiltalte tok minst 50 prosent av inntekten.

Kvinnene sier at de fikk både timeplan og retningslinjer på hvilket innhold de skulle produsere, og at det var klare trusler om hva som ville skje om de ikke leverte.

I sakspapirene blir det referert til tekstmeldinger der jentene får beskjed om at de vil «knekke tennene deres» og at de ville «ende opp på likhuset».

HUSARREST: Brødrene Andrew og Tristan Tate ble satt i husarrest etter tiltalen, men ble løslatt i starten av august. Foto: DANIEL MIHAILESCU

Det er også transkripsjoner av lydmeldinger i sakspapirene, der Tristan Tate sier han ikke vil at kvinnene skal ha tilgang til kontoene sine på OnlyFans og PornHub.

Dette er noen av uttalelsene:

«Jeg vil ikke at de skal ha passordene, jeg vil ikke at de skal ha noe.»

«Jeg vil ikke fortelle dem at de har OnlyFans, jeg vil at de pengene skal bli brukt av meg og deg. Drit i dem …»



«Jeg skal gjøre slaver av disse kjerringene [ …] Jeg skal få dem til å jobbe enda flere timer og timer og timer … Jeg skal drive disse kjerringene som slaver. [ …] SLAVEARBEID. Minimum 10 eller 12 timer daglig.»



Når det gjelder bevis mot Andrew Tate, viser sakspapirene en tekstmelding fra et av de angivelige ofrene, der hun spør ham om han er den som styrer jentenes kontoer.

Da svarer Tate at det er Tristan og G som gjør det, men under hans ledelse. G skal referere til en av de medtiltalte.

– Hold kjeft, din hore

I en annen tekstmelding mellom et angivelig offer og Andrew Tate, sier kvinnen at hun ikke vil ha gruppesex:

«Jeg vil ikke ha sex med jenter. Jeg kommer ikke til å gjøre dette.»



Og videre:

«Baby, jeg må drikke for å gjøre dette. Jeg kan ikke gjøre det uten å drikke.»



Svaret til Tate skal være:

«Ikke vær kjedelig. [ …] Jeg vil se at du underkaster deg meg [ …] Hold kjeft, din hore, du skal gjøre som jeg sier.»



Påtalemyndigheten har også detaljerte vitnebeskrivelser av hvordan Tate utøvde vold mot kvinner.

I en av anklagene sies det at en kvinne har fått skader på øyet og brystet.

Kvinnene fikk også bøter dersom de tok for lang pause, om de begynte å gråte når de var med på en direktesending på nettet eller tørket nesen sin, ifølge et vitne.

En av kvinnene endte derfor opp med å skylde 4000 euro.

Rumensk politi opplyser å ha identifisert sju ofre i overgrepssaken.



Samtidig sier to av kvinnene, som er klassifisert som ofre av påtalemyndigheten, at de ikke delte inntektene sine med noen. Begge kvinnene har offentlig uttrykt sin støtte til Tate-brødrene.

Silvia Tabusca, som er ekspert på saker som omhandler trafficking-saker, sier til BBC at for å vinne frem med saken sin, må aktoratet vise at de tiltalte har lurt ofrene sine når det gjelder motivasjonen for forholdet deres.

Selv om kvinnene selv har samtykket, kan det være snakk om trafficking, sier hun.

Advokatene til Tate-brødrene er ventet å utfordre påtalemyndighetens beviser i en høring senere denne måneden.