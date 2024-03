– Jeg skal bo i Norge

For tre år siden hadde han ikke trodd at Sverige skulle bli medlem av NATO. Torsdag ble det svenske flagget heist utenfor NATOs hovedkvarter i Brussel.

– Nei, jeg hadde ikke det. Jeg var helt trygg på at Sverige ville forbli et nøytralt land. Det har vært det siden Napoleonskrigenes tid. Sist de var i krig var det faktisk mot Norge i 1814. Jeg regnet det som helt usannsynlig at de ville søke, sier Stoltenberg i et intervju med TV 2.

– Hyggelig for en nordmann

Sverige søkte om medlemskap i NATO den 18.mai 2022. Knappe tre måneder etter invasjonen i Ukraina. Tyrkia og Ungarn har forsinket fullt medlemskap for Sverige til nå.



– Undervurderte du problemene med Tyrkia og nå til sist Ungarn?

– Det tok noe lengre tid enn forutsatt. På den andre siden er det helt vanlig at denne typen prosesser tar noe tid, svarer Stoltenberg.

Medlemskap i NATO må godkjennes av alle nasjonalforsamlingene i medlemslandene.

Stoltenberg kaller dagen i dag for historisk.

– Hva betyr det for deg personlig å ha tatt Sverige inn i NATO?

– Det er først og fremst viktig for Sverige at de blir tryggere med NATO-medlemskapet. At NATO blir sterkere med Sverige som medlem. Men det er også hyggelig for en nordmann å få være med den dagen de heiser det svenske flagget på NATO-hovedkvarteret.

Bak lukkede dører spøkte Stoltenberg i dag med at han hadde forlenget sin periode som generalsekretær for å få Sverige inn i NATO.

– Ja, det var selvfølgelig en spøk. Men en konsekvens av at jeg nå ble her et ekstra år etter at jeg skulle gått av, var at jeg også fikk gleden av å få Sverige som medlem.

KONGELIG: Jens Stoltenberg, kronprinsesse Victoria og Sveriges forsvarssjef Micael bydén under seremonien ved NATOs hovedvarter. Foto: Henrik Montgomery/TT/NTB

Sverige bidrar, i motsetning til Norge, med over to prosent av sitt BNP til forsvar.

Landet har avanserte ubåter og en veltrent og velutstyrt hær, trekker Stoltenberg frem.

– Øker ikke også spenningen i nord med to nye medlemmer?



– Først og fremst øker det NATOs evne til å avskrekke angrep mot et NATO-land, også i nord. Så det er jo ikke minst bra for Norge at to nære partnere, Sverige og Finland, nå er fullverdige medlemmer, sier han.

Han legger til at NATO har hindret krig i 75 år og at alliansens formål ikke er å utkjempe en krig, men å forhindre krig.

Alvorlig i Ukraina

Russland har rustet opp i Arktis, nært til den norske grensen, også med atomdrevne ubåter og taktiske atomvåpen. I Ukraina er Russland på offensiven.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Mennesker drepes. Det er krig. Det er lidelse og russerne presser hardt. Dels fordi de har fått opp våpenproduksjonen sin. De tar imot store mengder ammunisjon og våpen fra Iran, fra Nord-Korea.

Han refser også sine egne medlemmer.

– Fordi NATO-land, spesielt USA, ikke gir så mye som de bør. Derfor er mitt hovedprosjekt nå å mobilisere enda mer støtte.

Han sier det er helt avgjørende at Kongressen i USA gjør vedtak om en militær støttepakke til Ukraina.

– Er det da riktig å utelukke at man kan sende bakkestyrker til Ukraina en gang i fremtiden?



– NATO er ikke part i denne konflikten. Det er heller ikke NATO-land. Vi må huske hva dette er. Dette er en russisk folkerettsstridig invasjon av et naboland. Det å angripe et annet land er forbudt i henhold til folkeretten. Selvforsvar er tillatt. Det står i FN-traktaten, og det er det Ukraina driver med. Og vi har rett til å hjelpe dem. Støtte dem i deres selvforsvar.

Letter på sløret om fremtiden

Han har snart vært generalsekretær i ti år. Med fire forlengelser av tiden i NATO. Han er den nest lengst sittende generalsekretæren i NATO. Siste dagen i september går han av.

HJEM TIL OSLO: Stoltenberg er helt klar på at han skal bo i Norge i årene fremover. Her på fest på Slottet i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Han har utelukket et comeback i norsk politik. Nå utelukker han også andre muligheter.

– Jeg skal ikke ha en ny internasjonal toppjobb, i den forstand at jeg skal bo i Norge.



Han sier han ikke vet hva han skal gjøre når han flytter hjem til Oslo.

– Det er på en måte en form for frihet, at det er åpent. Det er helt sikkert mye spennende jeg kan drive med derfra.