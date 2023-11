Dette er historien om en mann med et ekstraordinært liv. Eller en ekstraordinær løgner.

Denne uken kan republikaneren George Santos bli kastet ut av Kongressen, som den sjette representanten gjennom historien.

Det er oppsiktsvekkende, særlig om man tar 35-åringens imponerende CV i betraktning:

Da han i 2020 gikk inn i politikken, hadde han en privat formue på elleve millioner dollar, bare 32 år gammel.

Han drev en veldedig organisasjon kalt «Friends of Pets United», som reddet 2500 hunder og katter mellom 2013 og 2018.



På bare et halvt år som prosjektleder i Goldman Sachs, sørget han for å doble omsetningen fra 300 til 600 millioner dollar i 2017.

I tillegg til sin lynkarriere i den tøffe finansverdenen i New York, hvor han også en periode jobbet for Citigroup, tok Santos oppdrag som fotomodell.

Han gikk på prestisjetunge Horace Mann videregående skole og ærverdige Baruch College i New York, hvor han kom inn på stipend takket være sitt talent som volleyballspiller. Santos vant også en stor volleyballturnering med universitetets skolelag.

Han takket deretter nei til å gå på Harvard.

Hvis du tenker at dette virker for godt til å være sant, er du på rett spor.



Telefonselger og mangemillionær

George Santos har påstått alt dette, men amerikanske medier finner ingenting som tyder på at noe av det er sant. Heller ikke personer som kjente Santos før han entret politikken, har tiltro til 35-åringens mange påstander:



– Jeg sammenlikner ham med Tindersvindleren. Han er en bedrager, sier Kristilynn Russo til CBS.

Hun er hundefrisør og var i en periode venn med Santos. De ble kjent gjennom Santos sitt arbeid i en veldedig organisasjon, som skulle hjelpe hjemløse hunder. Ifølge Russo endte alle donasjonene rett i lomma på Santos.

– Jeg vet at han er en løgner. Man kan ikke stole på ham, sier Russo.



En annen tidligere venn, Barbara Hurdas, forteller CBS at hun jobbet sammen med George Santos i en dårlig betalt telefonselgerjobb på et callsenter i New York.

Hun mener Santos sin fortelling om hvordan han hadde en formue på mangfoldige millioner stemmer dårlig overens med hans valg av arbeidsplass.

– Det gir ikke mening at en rik mann i 20-årene skal jobbe for et selskap med en timelønn på 12 dollar, sier Hurdas.

Nektet å tape

I 2020 siktet George Santos seg inn på et nytt felt: Politikk.

Ung og ukjent stilte han til valg for republikanerne i New Yorks tredje valgdistrikt.

Området på den liberale østkysten er blant USAs aller mest velstående, og nykommeren manglet både valgkampmidler og status til å ha noen reell sjans til å vinne.

Det gjorde han heller ikke.

Noen måneder senere fulgte han i fotsporene til tusenvis av andre republikanere som nettopp hadde opplevd et valgnederlag: Santos reiste til Washington, D.C. for å demonstrere – men også for å promotere seg selv.

Den 5. januar 2021, dagen før en illsint mobb stormet Kongressen, sto Santos på scenen i hovedstaden.

STJÅLET: Med Burberry-skjerf rundt halsen hevdet George Santos at demokratene hadde stjålet valgseieren fra ham. 35-åringens tidligere romkamerat hevder på sin side at Santos stjal Burberry-skjerfet hans. Foto: WSMV-TV Nashville

Foran tilreisende Trump-tilhengere valgte han å lyve:

– Jeg ble utsatt for det samme som Donald Trump: De stjal valgseieren fra meg, sa Santos til øredøvende jubel fra publikum.



11. september og Holocaust

Å alliere seg med Trump-tilhengere, skulle bli første steg i Santos sin omfattende plan for å revansjere valgnederlaget.

I 2022 stilte han igjen til valg i det velstående tredje valgdistriktet i New York, men denne gangen ønsket han ikke å bli oppfattet som en ung og ukjent lettvekter.

Santos kjente velgerbasen sin: De var rike, velstående og relativt liberale til republikanere å være.

Derfor hevdet Santos å være god for mangfoldige millioner, og passet på å snakke høyt om dyre vaner og eksklusive merkeklær. At Santos var åpent homofil, gjorde ham også svært populær blant de relativt liberale republikanerne på østkysten.

Valgkretsen har også en solid andel jøder, og Santos visste nøyaktig hvordan han kunne få enda flere velgere til å identifisere seg med ham.

Selv om Santos kommer fra en katolsk familie, hevdet han i et intervju at besteforeldrene hans hadde overlevd Holocaust.

I SØKELYSET: Den politiske karrieren til George Santos kan være over om kort tid. Her kikker han ut vinduet fra sitt kontor i Longworth-bygningen i Kongressen i Washington. Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

Som om ikke det var nok, kunne Santos i et nytt intervju avsløre at også moren hans var utsatt for en tragisk skjebne:

– Moren min overlevde terrorangrepene 11. september. Hun var i et av tårnene som ble truffet, og hun kom seg ut. Hun ble fanget i askeskyen og kjempet mot kreften frem til hun døde, hevdet Santos.

Ante ingenting

Verken Holocaust- eller 11. september-historien har rot i virkeligheten, men det hadde ikke partiledelsen den minste aning om.

– Vi mistenkte ikke noe som helst, erkjenner Joseph Cairo. Han er leder for lokallaget til Republikanerne i Nassau County, hvor Santos stilte til valg.

Heller ikke velgerne ante ugler i mosen, og virket å omfavne det nye imaget til den velutdannede, volleyballspillende, rike, jødiske, homofile George Santos.

VALGKAMP: Santos i samtale med en velger utenfor en butikk i Glen Cove i New York 22. september. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

Donasjonene strømmet inn og plutselig hadde valgkampen til Santos mottatt tre millioner dollar fra 40 ulike delstater. Hvor disse pengene faktisk kom fra og hva de faktisk ble brukt til, etterforskes nå av amerikanske myndigheter.

– Jeg har aldri sett noe slikt før, og jeg håper jeg aldri ser det igjen, sier Cairo til CBS.



Selv med penger i banken og en høy stjerne blant lokale republikanere, hadde Santos en tøff oppgave foran seg.



New Yorks tredje valgdistrikt er tradisjonelt mørkeblått, og enhver republikaner vil i utgangspunktet ha store problemer med å vinne. Derfor var også Santos den eneste republikaneren som i det hele tatt gadd å stille til kongressvalget i 2022.

Så skjedde det noe som endret alt.

DRØMMEKANDIDAT: Dager etter valgseieren talte George Santos på konferansen til Republican Jewish Coalition. Santos er ikke jødisk. Foto: John Locher/AP Photo

Seks måneder før valgdagen i november, ble valgdistriktene tegnet opp på nytt. Plutselig besto ikke det tredje valgdistriktet lenger av en overvekt av demokratiske velgere, men republikanske. Med Santos som eneste republikanske kandidat, slo han demokraten Robert Zimmerman i et valgskred.

Dermed bidro han også til at republikanerne sikret seg et knappest mulig flertall i Representantenes hus.

Ba Santos trekke seg

Det som først ble hyllet som en valgsensasjon fra partiet, endret seg imidlertid raskt i takt med at medias fokus på sensasjonsmannen Santos økte.

I desember i fjor gikk The New York Times til det uvanlige skritt å publisere en artikkel om alle løgnene hans. Avisen baserte artikkelen på offentlige dokumenter, inkludert fra rettsvesenet i både USA og Brasil.

Der kom det frem at verken Citigroup eller Goldman Sachs kjenner til Santos. Heller ikke Baruch College finner dokumentasjon på at han har vært hos dem.

Samme uke som Santos ble sverget inn i Kongressen, kom sentralstyret til republikanerne i Nassau County med et tydelig krav til sin nyvalgte representant:

– George Santos' valgkamp var full av bedrag, løgner og fabrikkerte utsagn. På vegne av det republikanske partiet i Nassau ber jeg om at han umiddelbart trekker seg fra Kongressen, sa Cairo den gang.



ALENE: På den første dagen for USAs 118. kongress, var skepsisen til Santos tydelig hos de andre republikanerne i Huset. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

«Drag queen» i Brasil

Da Santos startet oppdraget som folkevalgt i Kongressen, dukket det opp en rekke påstander om hans fortid, den ene mer oppsiktsvekkende enn den andre. For 15 år siden skal republikaneren blant annet ha konkurrert som «drag queen» i Brasil.

En brasiliansk dragartist ved navn Eula Rochard sier at hun var venn med Santos da han kledde seg ut for en Pride-parade i Rio de Janeiro i 2005. Tre år senere konkurrerte Santos i en dragkonkurranse under artistnavnet «Kitara Ravache», ifølge Rochard.

Reuters snakket med en annen venn av kongressmannen, som fortalte at Santos den gang drømte om å bli Miss Homofil Rio de Janeiro. Santos vant imidlertid ikke.

Selv benekter George Santos disse påstandene.

– Dette er ikke sant. Media fortsetter å legge frem elleville påstander om livet mitt, mens jeg jobber for å levere resultater. Jeg vil ikke la meg distrahere av dette, tvitret han ifølge CNN.

Til tross for at han er åpent homofil, har Santos støttet Floridas «Don't Say Gay»-lov, som forbyr skoler å diskutere seksuell legning og kjønnsidentitet.

Kan bli utvist

Nå, nesten et år senere, har Santos gjentatte ganger avvist at han vil trekke seg. Denne uken kan han bli tvunget til å forlate Kongressen, enten han vil eller ikke.

Fem av republikanerne i Huset, alle fra New York, har fremmet forslag om å utvise George Santos. Hvis minst to tredjedeler av de 433 medlemmene i Huset stemmer for å utvise ham, er han ferdig.

Kun fem ganger tidligere har en folkevalgt blitt utvist fra Huset.

Avstemningen kan komme allerede denne uka.

Santos blir også etterforsket av etikkomiteen i Huset. Komiteen har vært i kontakt med rundt 40 vitner, sendt ut 37 stevninger og gjennomgått 170.000 sider med dokumenter.

Komiteen etterforsker Santos for brudd på valgkamplovene og forsikringssvindel, samt for seksuell trakassering mot en person som søkte jobb ved hans kongresskontor. Neste oppdatering fra etikkomiteen er ventet 17. november.

Dette er likevel ikke hans største bekymring nå.

Tiltalt for 23 lovbrudd

Santos er nemlig tiltalt for 23 lovbrudd, inkludert identitetstyveri og bedrageri. Han skal blant annet ha belastet kredittkortene til noen av sine valgkampdonorer med flere titalls tusen dollar.

Han har erklært seg ikke skyldig på samtlige punkter, men påtalemyndigheten har minst ett sentralt vitne på sin side:

TILSTÅR: Nancy Marks på vei ut av retten 5. oktober. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

Nancy Marks, som var økonomisjef for valgkampen hans, har tilstått bedrageri og konspirasjon mens hun jobbet for Santos.

Hun har fortalt domstolen at hun sendte falske dokumenter til Valgdirektoratet for å få ham til å fremstå rikere enn han er, blant annet ved å dikte opp et lån på 500.000 dollar fra Santos' private konto til valgkampen.

En foreløpig dato for rettsbehandlingen er satt til 9. september 2024.

Mannen som bløffet seg til toppen av amerikansk politikk, risikerer nå opptil 20 år i fengsel.