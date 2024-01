– Jeg så armen min smelte

LIVET SNUDD PÅ HODET: Patricia Lefranc viser fram et bilde av seg selv før syreangrepet hun ble utsatt for i 2009. Bildet er del av en kampanje mot syreangrep på kvinner. Foto: McCann Health London/Rankin/Handout via REUTERS

Belgiske Patricia Lefranc blar gjennom gamle bilder. Hun viser fram et bilde fra 2009 – før hun ble utsatt for det brutale syreangrepet som endret henne for alltid.

Den gang var hun en flott kvinne i 40-årene. Som fraskilt trebarnsmor begynte hun å date en mann som bodde i samme boligblokk som henne.

Relasjonen ble kortvarig.

OVERLEVDE: Patricia Lefranc har store arr og skader på hele kroppen etter syreangrepet for 15 år siden. Foto: REUTERS/Yves Herman

Hun nektet å treffe ham mer etter at han begynte å snakke om voldelige filmer som viste tortur av kvinner.

Dette trigget mannen. Han begynte å oppføre seg så eiesyk at Lefranc måtte ringe politiet.

Kledde seg ut som bud

Fire dager etter hun hadde kontakt med politiet ringte det på døren. Det lignet et bud utenfor, men da hun åpnet så hun at det var eksen som hadde kledd seg ut.

Han sprayet en flytende væske over henne og stakk.

– Jeg ålte meg med armene. Jeg kunne ikke gå. Jeg så at armen min smeltet som en dispriltablett. Jeg sa til meg selv: «Du dør her», sier hun til Reuters.

Men hun døde ikke. Hun ble funnet og hastet til sykehus. Der lå hun i koma i tre måneder. Livet hennes ble trolig reddet av brystimplantater som hindret syren i å etse seg inn mot hjertet.

– Styggheten er meg

Skadene var omfattende. 15 år og over hundre operasjoner senere har 59-åringen gått mange runder med seg selv. Hun har følt seg som et monster, vært deprimert og bitter.

SYREOFFER: Bildet av Patricia Lefranc pryder forsiden av en bok utgitt i anledning kampanjen. Foto: MCCANN HEALTH LONDON

– Hadde jeg sett på dette gamle bildet for fem, seks år siden, ville jeg grått, sier Lefranc.

– Men jeg har lært meg å leve med denne styggheten. Det er meg, sier hun.

Nå fronter hun en kampanje i regi av organisasjonen Acid Survivors Trust International (ASTi). De ønsker å øke bevisstheten om effekten av syrevold.

Hvert år registreres 10.000 syreangrep på kvinner, men mørketallene er store.

Geografisk mønster

ASTi peker på korrelasjonen mellom syreangrep og bruk av etsende stoffer i tekstilindustrien. De jobber for å fjerne bruk av etsende kjemikalier i tekstilindustrien, slik at det ikke blir så lett tilgjengelig for de som ønsker å skade andre.

– I land som Bangladesh, Kambosja og Pakistan, ser man mange syreangrep i områdene som har en stor moteindustri, sier administrerende direktør, Jaf Shah til Reuters.

RETTSSAK: Mannen som angrep Lefrank ble dømt i 2012. Her er Lefranc utenfor retten den gang. Foto: Dries Luyten/Afp

Mannen som angrep Lefranc sitter fremdeles fengslet.

Lefrank bestemte seg på et tidspunkt å ikke la ham få gleden av å ha ødelagt livet hennes.

– Jeg sa til meg selv at det måtte være en grunn til at jeg overlevde. Selv før det som skjedde var jeg en fighter. Jeg har aldri ønsket å holde meg innelåst hjemme og gi ham den fornøyelsen, sier hun.