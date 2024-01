– Jeg kutter i så fall av meg armen først

STEM: Innbyggere i delstaten New Hampshire flokket til valglokalene tirsdag for å avgi sin stemme i nominasjonsvalget. Foto: Tasos Katopodis / AFP / NTB

CONCORD, NEW HAMPSHIRE (TV 2): Rykende ferske velgere røper hvem de stemte på, hvem de hater og hvem de hadde kuttet av seg armen for.

Tirsdag kveld lokal tid gikk Jamie Stevenson inn i valglokalene i Concord i delstaten New Hampshire og la ned sin stemme.

På seddelen hennes stod det Nikki Haley.

Hun er langt ifra alene. Til tross for at Haley ikke gikk til topps i nominasjonsvalget i New Hampshire, er hun populær.

Natt til onsdag fikk hun nemlig hele 45 prosent av stemmene. Hennes kollega og motstander Donald Trump stakk av med seieren, og hadde til sammen 53 prosent av stemmene.

Til tross for at Haley og Trump er fra samme parti, er de helt forskjellige, mener Stevenson.

– Hun er gift, hun er mor og hun har virkelig hele pakken. Med så mye uro og sinne det er i USA nå, så trenger vi en ny type leder som kan gi oss håp for fremtiden, sier hun overfor TV 2 på valgvaken til Haley natt til onsdag.

JA TIL HALEY: Jamie Stevenson er svært begeistret for Nikki Haley. Det er hun ikke alene om. Her er hun på valgvaken til Haley natt til onsdag. Foto: Mathias Ask / TV 2

Også Ben Silverberg er begeistret over Haleys deltakelse. Men at hun tapte mot Trump i New Hampshire var ingen bombe, mener han.

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Jeg vet ikke om hun kommer til å klare å vinne i andre stater heller, sier Silverberg til TV 2 på Haleys valgvake.

STEMTE PÅ HALEY: Ben Silverberg er fan av Nikki Haley. Men har tror ikke hun har de beste sjansene mot Trump. Foto: Mathias Ask / TV 2

Han tror Trump er den som kommer til å stille som republikaneres presidentkandidat i november, men det skal ikke bli lett, sier Silverberg håpefullt.

– Jeg vil ikke at det skal være lett for ham. Jeg er glad for at Haley fortsetter. Hun prøver hvert fall. Det er bra for demokratiet.

Til tross for at han stemmer med røde sedler, kommer han ikke til å stemme på Trump dersom han blir den utvalgte kandidaten.

– Kommer over grensa og puttes på hotell

Mange amerikanere stemmer rødt slavisk, både om de liker Trump eller ei. Dyrere og mer urolige tider gjør David Collins skråsikker på at det kun er Trump som kan klare å rette opp i problemene.

– Alt går nedover. Du går på butikken for å handle deg noe, og du ser eldre folk som står mellom å velge mellom noen gram med kjøtt eller om de skal vente med å handle frem til neste lønning. Det blir helt feil, sier Collins til TV 2 like etter at han ga sin stemme i Concord i New Hampshire tirsdag kveld.

– De som kommer over grensa puttes på hotell. Det er helt katastrofe.

STEMTE PÅ TRUMP: David Collins er helt tydelig på at det kun er Trump som kan klare å få SUA på rett spor. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Det høres ut som du stemte på republikanerne?

– Det har du nok rett i.

For Mike Little er det ikke viktig akkurat hvem han stemte på. Han er dog klar på hvilket parti han mener kan klare å få USA «på beina» igjen.

– Jeg tror økonomien og prisen på varer har påvirket oss til hva vi gjør. Jeg vet ikke hvem av kandidatene som kan gjøre noe med dette, men noe må hvert fall gjøres.

– Vi har utplassert militæret vårt over hele verden, og det koster oss mye. Folk er frustrerte over hele greia.

STYRES AV PRIS: Mike Little velger ut ifra det som gir mest økonomisk vinning. Foto: Mathias Ask / TV 2

– I dette valget blir det interessant å se hvem som endelig klarer å ta en beslutning om hvor vi skal kjempe og hvor vi ikke skal det.

– Kutter av meg armen

Don Melander stemte på demokraten Dean Phillips. Ved forrige valg var han skråsikker på Biden, men nå har noe skjedd.

– Hva er det viktigste for deg i denne valgkampen?

– Å stemme imot Trump, sier Melander kort og konsist.

– Jeg stemte på Phillips fordi han har de samme politiske meningene som Joe Biden. Men, vi trenger yngre folk til å styre i det store kontoret, sier Melander.

Selv er han 83 år gammel, og sliter med å huske navnet på hvem det var han faktisk stemte på bare minutter tidligere.

– Da jeg var 65 år gammel var jeg visepresident for en institusjon, og allerede da var jeg sliten.

HATER TRUMP: Don Melander mener Donald Trump vil gjøre alt vondt verre. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Hva om de to kandidatene i november viser seg å være Biden og Trump, hvem stemmer du på da?

– Da stemmer jeg på Biden. Jeg ville aldri stemt på Trump. Jeg kutter i så fall av meg armen først. Han er en farlig mann, og vil ikke være president, men en diktator.