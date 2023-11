– Jeg kan ikke feire mens folket mitt dør

BLIR HJEMME: Khalid Quzmar, daglig leder i Defence for Children International - Palestine (DCIP), kommer ikke til Norge for å motta Raftoprisen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

RAMALLAH (TV 2): I kveld skulle Khaled Quzmar ha blitt hyllet i Norge. Men det har krigen på Gazastripen satt en stopper for.

De grå fotavtrykkene etter soldatstøvler er fremdeles godt synlige på en dør i en blokkoppgang i Ramallah.



Khaled Quzmar peker og viser oss hvordan den israelske hæren har sveiset igjen dørene til en annen organisasjon de deler bygningen med.

– De raidet alle kontorene her, bortsett fra mitt, forteller lederen for menneskerettsorganisasjonen Defence for Children International Palestine, DCIP.

BODPLASS: Khalid Quzmar viser oss én av mange oppbevaringsplasser for saksmapper de har samlet opp over årenes løp. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

For Israel er mildt sagt svært lite begeistret over arbeidet til Quzmar og DCIP.

I detalj dokumenterer organisasjonen hver gang israelske bosettere, politi eller soldater skader, dreper eller fengsler palestinske barn.

Det har blitt mange mapper gjennom åra.

Terrorstemplet av Israel

Organisasjonen har sin bakgrunn fra FNs barneår i 1979, og skal beskytte og fremme barns rettigheter.

Med omstridte antiterrorlover i ryggen har Israel svartelistet DCIP, sammen med en rekke andre palestinske organisasjoner.

Ni EU-land og FNs menneskerettighetsorganisasjon har avvist Israels anklager om terrorvirksomhet.

Ingen bevis på ulovligheter er heller lagt fram, og gjennom dokumentasjonsarbeidet fortsetter DCIP å være en torn i øyet på Israels myndigheter.

PERM PÅ PERM: Defence for Children International-Palestine samler alle sakene de etterforsker i permer. – Vi lagrer dem digitalt også, for sikkerhets skyld, sier Khalid Quzmar. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hva gjorde soldaten bak skilleveggen?

For to år siden sprengte israelske soldater opp døren og tok seg inn i kontorene til DCIP.

De tok med seg en rekke permer fra arkivet.

FANGET PÅ KAMERA: Soldatene kuttet til slutt ledningen til overvåkningskameraet, men da var de allerede filmet i over 40 minutter. Foto: Defence of Children International - Palestine

Quzmar forteller at han ikke aner hva de var ute etter, og at flere permer lå strødd på bakken utenfor bygningen.

– Dessuten har vi digitale kopier av alt på en sikker server utenfor landet, sier han.



Soldatene nappet også ledningen til overvåkingskameraet. Men til liten nytte.

Videoen som alt var tatt opp viser blant annet en soldat som, delvis skjult bak en skillevegg, i lengre tid jobber på en laptop.

SKJULT: Hva gjorde soldaten bak veggen? Khalid Quzmar vet ikke, og ikke bryr han seg heller. Foto: Defence of Children International - Palestine

– Jeg vet ikke hva han gjorde, og om han var en spion. Det vi jobber med her er det vi gjør hver eneste dag, sier advokaten og trekker på skuldrene.

Jeg bryr meg ikke. Vi har ingen ting å skjule, sier advokaten.

Khaled Quzmar jobbet selv som advokat for palestinske barn i det israelske militære systemet fra 1996 til 2006, før han tok over som leder av DCIP.

BARNESAKER: – Her er sakene om skadde barn, og her er sakene om drepte barn, forteller Khalid Quzmar mens han drar fingen over rad på rad med permer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han tror at historiene og dokumentasjonen de deler med politikere og organisasjoner verden over er problematisk for Israel.

De mange menneskerettsbruddene slår nemlig beina under Israels argumentet om at landet er den eneste demokratiske staten i Midtøsten.

Feil å bli hyllet i Bergen nå

Som 14 åring opplevde Quzmar å bli nektet å gi en klem til sin egen bror, som var fengslet av israelske styrker.

Det inspirerte ham til å bli advokat.

AVSKILTET: Khalid Quzmar har tatt ned organisasjons-skiltet over døren. – Kanskje hjelper det oss med å holde kontoret trygt, håper han. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I dag skulle han egentlig stått på Den Nationale Scene i Bergen for å motta årets Raftopris for organisasjonens over 30 år lange arbeid med å forsvare og fremme palestinske barns rettigheter.

Prisen fra Norge varmer, men den dramatiske situasjonen for palestinske barn på Gazastripen gjør det umulig for Khaled Quzmar å reise vekk.

– Jeg kan ikke være i Bergen å feire og kose meg samtidig som folk blir drept her.