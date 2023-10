– Jeg ga politiet alt jeg visste

SKULLE SE FOTBALL: Tre svensker var på vei til å se EM-kvalifiseringskampen mellom Belgia og Sverige, da de ble ofre for en drapsmann. Han ville drepe svensker som hevn for brenning av Koranen. Foto: HATIM KAGHAT

BRUSSEL (TV 2): Yasmina får bare gode ord av alle vi møter i nabolaget. Selv sier hun at hun nesten ikke klarer å snakke om det ektemannen gjorde.

Kona til mannen som drepte to svensker:

– Jeg samarbeidet fullt ut med politiet og ga dem all informasjon jeg kunne, men jeg visste ikke hvor han var, sier Yasmina til avisen Het Laatste Nieuws.



Yasmina snakker om mannen sin. Hun var gift med Adessalem Lassoeud (45), tunisieren, som ble drept av politiet i distriktet Schaerbeek i går morges. Etter at han brutalt drepte to svenske fotballsupportere med et automatvåpen. På åpen gate midt i Brussel.

BLE DREPT: Etter en natt på flukt ble Adessalem Lassoeud drept av belgisk politi. Foto: Privat

Avisen har intervjuet henne anonymt. Yasmina er ikke hennes virkelige navn. Etter drapet på to svensker mandag kveld satt hun 16 timer i avhør.

TV 2 kjenner hennes virkelige navn. Naboer og venner vi møter utenfor arbeidsplassen hennes har bare gode ting å si om kvinnen. Hun jobbet i en frisørsalong, forbeholdt kvinner.

Kan ikke snakke

– Jeg klarer nesten ikke snakke om det han har gjort, sier Yasmina.

Utenfor den gule mursteinsbygningen, noen meter lenger ned i samme gate som frisørsalongen, forteller folk om hvordan hun har samarbeidet med politiet.

Adessalem Lassoeud (bildet) oppholdt seg ulovlig i Belgia.



- Stopp Koranbrenningen !

Paret bodde sammen i en leilighet i huset. Venner og kunder av Yasmina sier at barna er hennes, og at de ikke har noen barn sammen.

I 16 timer ble hun avhørt etter de brutale drapene på åpen gate midt i Brussel. Målet var svenske fotballsupportere. Årsaken var koranbrenning i Sverige. To menn ble drept. En er alvorlig skadd på sykehus, men er utenfor livsfare. Tilstanden til drosjesjåføren, som kjørte de tre svenskene, er ikke kjent.

STOPP: Elena og Thomas Brandtner oppfordrer til å stoppe å brenne Koranen for å provosere. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Vi møter ekteparet Brandtner utenfor huset, hvor Adessalem Lassoeud og Yasmina bodde. Paret har bodd i samme område i distriktet Schaerbeek i over 20 år.

– Disse stakkars svenske fotballsupporterne som måtte bøte med livet, bare fordi noen absolutt må brenne Koranen, sier Thomas Brandtner i frustrasjon.

Bydelen har områder med mange flotte gamle hus. Men også belastede kvartaler, med en stor innvandrerbefolkning. Distriktet huser fortsatt islamistiske samfunn.

– Det er ikke første gang folk her...gjør noe som ligner veldig på dette, sier Elena Brandtner, tydelig preget.

I 2016 ble Belgia rammet av terror mot både en T-banestasjon og flyplassen. Flere av terroristene fra den tiden bodde i samme distrikt.

– Du må slutte å brenne Koranen, sier Thomas oppgitt.

Fordømmer terror i islams navn

FRYKT: Aischa vil ikke vise ansiktet sitt. Vi møter henne ved frisørsalongen som drapsmannens ektefelle jobber i. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Det er ikke lett å få folk til å snakke i disse kvartalene, som Aischa som ikke vil vise ansiktet sitt. Frykt ligger under overflaten i Schaerbeek.

– Hvis vi er redde, gir vi mer makt til disse menneskene, og de kan gjøre hva de vil mot oss. Nei, jeg fortsetter å leve livet mitt som jeg alltid har gjort, sier hun.

IKKE MIN RELIGION: Saloua Souissi reagerer kraftig på at drapsmannen bruker religion for å begå vold. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Saloua rusler rundt med søsteren sin. Begge er muslimer. Hun tar sterkt avstand fra terror i religionens navn.

– Vi er alle imot dette! Hva gjør denne mannen? Det er ikke vår religion, ikke vår islam. Det er ikke det.

For Yasmina og barna er livet snudd fullstendig på hodet.

- Han er død. Jeg vil bare hjem til meg selv og barna mine, sier Yasmina, enken etter ektemannen, som sverget troskap til IS.