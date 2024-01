– Jeg forsøker å lage støy

I OSLO: Skuespiller Lucas Bravo vil at folk skal vite hva Stortinget skal vedta tirsdag. I over ett år har han kjempet mot åpning for omstridt gruvedrift etter mineraler på havbunnen i nord. Foto: Privat

Norge har alltid vært et forbilde for skuespiller Lucas Bravo (35), kjent fra «Emily in Paris»-serien. – Jeg vil at alle skal føle seg bekymret. Jeg er i Oslo for å bruke min lille berømmelse for det, sier han.

Kulda er ikke det største problemet til skuespiller og modell Lucas Bravo, etter at han kom til Norge søndag kveld.



– Kulda føles bra. Den får blodet til å sirkulere, sier Lucas Bravo.

Han vil at alle skal være bekymret over det Stortinget skal vedta tirsdag. Mandag ruslet skuespilleren rundt på Rådhus-kaia i Oslo etter et travelt film-år.

Om to uker starter opptak til sesong 4 av seer-suksessen «Emily in Paris» på Netflix. I serien spiller han mot Lily Collins. I fjor spilte han også i fire filmer.

– Tror politikerne vet



Mellom jobbingen har han brukt tid for å kjempe mot et omstridt forslag fra den norske regjeringen. Nå har han kommet til Norge for å protestere foran Stortinget.

– Hvis de har samvittighet for denne planeten, for barna sine og for fremtiden vår, vet de hva som er bra eller ikke. Forslaget deres er kortsiktig tenkning. Det er det som skremmer meg. Jeg skal sammen med andre lage så mye støy som mulig. For innerst inne tror jeg politikerne vet, sier Bravo.



GABRIEL: Lucas Bravo spiller rollen som restaurant-eier og «chef» i serien «Emily in Paris». Foto: Netflix

I over ett år har han jobbet mot gruvedrift på havbunnen i Arktis. Et forslag Norge står ganske alene om.

Han har vært i Europaparlamentet, fulgt internasjonale forhandlinger på Jamaica og brukt Instagram-kontoen sin med over 2 millioner følgere.

NEDTELLING: På sin Instagram-konto har han lagt ut nedtelling for behandlingen i Stortinget Foto: Instagram

Lucas Bravo er en stor Norges-venn. Tidligere har han reist fra Svalbard til Nordpolen. Han har også besøkt Norge sammen med andre miljøaktivister. Nå har forholdet kjølnet betraktelig.

– For meg har Norge alltid vært et forbilde for demokrati og kvinners stilling. Norge er bildet på et avansert land. Et land med innovasjon, med mye natur og hav. Også et forbilde med tanke på elbiler. Du kan ikke være i Norge uten å se Teslaer overalt.



Tirsdag skal Stortinget behandle forslaget om å åpne opp for gruvedrift etter mineraler. Høyre og Frp kommer til å sikre flertall for forslaget.

– Det finnes allerede vitenskap, som beviser at det ikke er bærekraftig å drive gruvedrift på havbunnen. Men fortsatt ønsker tilhengerne å sende maskiner, skrape opp havbunnen og forstyrre øko-systemer.



Mener det vil utløse klima-bombe

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere sagt til TV 2 at disse mineralene er helt nødvendige, blant annet for å produsere batterier.

– Men mange bilprodusenter har allerede trukket tilbake ønsket om å bruke mineraler, som utvinnes på havbunnen. Så det er egentlig ingen etterspørsel etter disse mineralene, sier miljøaktivisten og skuespilleren Lucas Bravo.

– Den norske regjeringen sier disse mineralene trengs til batterier, solcellepaneler osv. Er du ikke enig i det?

– Det bør tas med en klype salt. Du ser at Tesla allerede begynner å lage kjøretøy, som ikke trenger mineralene som skal utvinnes i Arktis. Det er mange, mange bilprodusenter, som har valgt bort dette.

Kritikken mot gruvedriften er også at klima-konsekvensene kan bli store.

– Gruvedrift på havbunnen er en klimabombe i støpeskjeen, siden det fortsatt er havbunnen som binder det meste av karbonet vi slipper ut. Og produserer det meste av oksygenet vi puster inn, sier han.

Inspirert av moren

Kulde og ekspedisjoner er ikke fremmed for ham. Han har blant annet besøkt tundraen ved Mount Denali i Alaska, for å lete etter bussen fra boka “Into the Wild”. Boka ble filmatisert av Sean Penn i 2007.

KLARE FOR DEMO: Lucas Bravo har kommet til Oslo sammen med andre internasjonale aktivister før avstemmingen i Stortinget. Til v. Camille Etienne og til høyre Anne Sophie Roux. Foto: Privat

– For meg er kulda noe jeg virkelig liker. Jeg elsker å dra på ekspedisjoner alene.



Miljø-engasjementet ble vekket av moren Eva Bravo. Hun var artist og TV-programleder da han vokste opp. Faren Daniel var en kjent fotballspiller i Frankrike. Før Lucas var fjorten hadde han allerede bodd i Nice, Lyon, Monaco, Marseille og Parma i Italia.

– Moren min har alltid vært en aktivist og en stor feminist. Hun oppdro meg sånn. Med respekt for kvinner og likestilling. Til å være i kontakt med sin sårbarhet, sin femininitet. Og så er hun en flott veganer, sier han.



Han planlegger å ta det litt roligere framover etter et hektisk år.

– Jeg vil gjerne ta en pust i bakken, kanskje dra til Japan. Jeg innser at for å fortelle historier om mennesker, må du også ta deg tid til å observere dem.

Han bruker naturen for å ha det godt i livet.

– Å ha sol på huden, høre vinden ruske i bladene på trærne. Dette er ting som helbreder. Det er som å gå langs havet. Når du ikke har det bra, så hjelper det å komme seg ut, sier han.

Fakta om gruvedrift på havbunnen Regeringen har åpnet et område på 281.200 kvadratkilometer for gruvedrift.

I Barentshavet og Grønlandshavet, utenfor Nordland og opp mot Finnmark. Planen er å skille ut mindre områder. Disse skal lyses ut for leting for kommersielle selskap. Mer enn 700 vitenskaplige eksperter fra 44 land advarer mot gruvedriften Det internasjonale havpanelet som Støre leder er også skeptisk. Pluss en rekke bedrifter som Volvo og BMW Gruvedriften kan gi 180 milliarder kroner i inntekter hvert år Den kan også gi 21.000 arbeidsplasser 24 land har undertegnet et «moratorium» om å sette gruvedrift til havs på pause. Blant dem Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Regjeringen sikrer flertall med støtte fra Høyre og Frp. Saken skal stemmes over i Stortinget tirsdag 9.januar. Kilde: Regjeringen/FN/Rystad Energy/Stortinget