– Jeg er her for å beskytte døtrene mine. Og meg selv

Kvinnene er studenter, lærere og husmødre. Drevet ut av sine egne hjem, søker de det de ser på som sin siste sjanse: Våpentrening i Sudans væpnede styrker (SAF).

ANONYM: Sky News' korrespondent Yousra Elbagir intervjuer en sudansk kvinnelig soldat. Foto: Sky News

En av verdens største kriser

Borgerkrigen som har rast de siste ti månedene har drevet landet ut i en av verdens største humanitære kriser, ifølge FN.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor vanskelig den humanitære situasjonen er i Sudan nå, sier Liv Tønnessen, seniorforsker ved Chr. Michelsen Institutt i Bergen til TV 2.



Tønnessen har jobbet med og forsket på Sudan i en årrekke. Hun har blant annet sett mye på kvinners situasjon og humanitære utfordringer i landet.

FORTVILET: Liv Tønnessen ved CMI i Bergen sier situasjonen for befolkningen i Sudan er katastrofal. Foto: CMI

Åtte millioner mennesker er drevet på flukt. Mer enn halvparten av Sudans befolkning, rundt 25 millioner mennesker, trenger humanitær støtte. 700.000 barn står på trappene til hungersnød.

– Fremtidsutsiktene ser ikke lyse ut akkurat nå. 18 millioner mennesker vet ikke hva de skal spise til neste måltid, og likevel får de ikke på langt nær nok hjelp, sier Tønnessen.

– Ti måneder med konflikt har frarøvet befolkningen i Sudan nesten alt – deres sikkerhet, deres hjem og deres levebrød, sa FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths tidligere denne måneden.



Etter hvert som konflikten vokser, ser flere sivile seg nødt til å bevæpne seg. Også kvinner.

TRENER: Krigen har ført til enorme lidelser, og stadig flere kvinner tar til våpen. Foto: Sky News

Den britiske TV-kanalen Sky News har besøkt en militærleir for kvinner i en gammel skolegård i Port Sudan. Hver dag trener kvinnene på håndtering av automatgevær av typen AK47.

Vil beskytte døtrene mot voldtekter

Noen vil hevne sine falne menn og sønner. Andre er her for å beskytte døtrene sine mot et stadig økende antall voldtekter.



– Omfanget av voldtekter er uvirkelig. Flere av kvinnene her har blitt voldtatt, sier en av offiserene som trener kvinnene til Sky News.

NØD: Tusenvis er drept i krigen som føres av to rivaliserende generaler i landet. 18 millioner mennesker sulter, ifølge FN-eksperter. Foto: Sky News

– Jeg har tre jenter. Jeg er her for å forsvare dem og meg selv, sier en kvinne.

Alle de kvinnelige soldatene som blir intervjuet ønsker å være anonyme.



– Vi er her for å forsvare oss selv, barna våre og alt vi står for. Vi har sett så mye. Det er en sinnssyk tragedie. Jeg så nevøen min ble drept av RSF, og niesen min ble kidnappet, sier en annen kvinne med ild i blikket.

Dette er en av mange tilsvarende leirer som har blitt dannet etter at SAFs øverstkommanderende, Abdelfattah Burhan, oppfordret sivile til å ta til våpen.

Overgrep som våpen

Seksualisert vold, overgrep og voldtekter er ikke noe nytt i Sudan.

– Det har vært økende rapporter bruk av seksualisert vold i denne krigen. Det er ikke noe nytt dessverre, men det som er nytt er at det snakkes om nå. Det er interessant at SAF nå anerkjenner at voldtekt og overgrep brukes som våpen, sier Tønnessen.

Likevel er det ingen garanti for at situasjonen endres med det første.

TIL VÅPEN: Kvinnene trener på å skyte med maskingevær Foto: Sky News

– SAF bruker dette politisk, for å peke på hva fienden RSF har gjort, uten å anerkjenne egne lovbrudd og synder, sier Tønnessen.

Hun håper det at seksualisert vold nå snakkes om kan bidra når det en gang skal forhandles om fred.

– Det er ikke et fungerende helsevesen som evner å ta vare på kvinner som blir voldtatt. Voldtekter har svært alvorlige konsekvenser for kvinner i Sudan da det er knyttet til æreskultur og derfor medfører stor skam. Det at det nå anerkjennes som et våpen i krig og snakkes om mer åpent enn før, håper jeg er en mulighet for kvinner til å mobilisere for beskyttelse mot seksuell vold inn i fremtidige fredsprosesser, sier Tønnessen.

To rivaliserende generaler

I hovedsak har konflikten utspring i maktkampen mellom to generaler:

General Abdel Fattah al-Burhan, som er den reelle statslederen i landet og leder de sudanske væpnede styrkene (SAF).

General Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kjent som Hemedti. Han styrer den paramilitære gruppen kalt RSF (Rapid Support Forces).

Fakta om RSF * En paramilitær gruppe som ble stiftet i august 2013 og kjempet på vegne av Sudan i Darfur.

* Er anklaget for flere krigsforbrytelser i Darfur, blant annet drap og voldtekt av sivile samt brenning av sivile hus. Ifølge Human Rights Watch kvalifiserer RSFs handlinger i Darfur til stempelet forbrytelser mot menneskeheten. * Har vært en støttespiller til militærjuntaen som har kuppet makten i landet, og det pågikk forhandlinger om at gruppen skulle innlemmes i den regulære hæren. * Gruppens arabiske navn kan oversettes direkte til raske støttestyrker, eller som de kalles på engelsk: Rapid Support Forces (RSF). * Gruppen ledes av general Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemedti. * Gruppen har også kjempet i Libya og Jemen. * Hemedti er en av de rikeste personene i Sudan etter å ha tatt kontroll over gullgruver i Darfur, noe han er anklaget for å ha brukt RSF til å gjøre. Kilde: Wikipedia, HRW.

Begge generalene ble i sin tid utpekt av al-Bashir. Etter al-Bashir ble styrtet i et voldsomt opprør i 2019, ble al-Burhan øverste leder.

– Det er en krig om makt og penger, det er ingen tydelig ideologi som ligger bak. Samtidig er det også sterke geopolitiske krefter involvert, sier Tønnessen.

GENERALENE: Abdel Fattah al-Burhan (til venstre) er leder for den sudanske hæren. Mohamed Hamdan Daglo (til høyre) er bedre kjent som Hemedti og leder den paramilitære gruppen RSF. Foto: Ashraf Shazly

Under krigen har RSF tatt kontroll over sentrale deler av landet – inkludert store deler av Darfur og mesteparten av hovedstaden Khartoum. De kontrollerer også områder med stor matproduksjon.

Begge de stridende generalene er invitert til Genève for å diskutere hvordan sivile kan nås med nødhjelp. De har begge takket ja, men FN jobber fortsatt med å få et slikt møte på plass.



Krigen har krevd minst 13.000 liv. Meklingsforsøk har resultert i kortvarige våpenhviler, som begge parter anklages for å ha brutt.