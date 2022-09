TIL DRONNINGEN: Lille Isme hadde skrevet et kort og kjøpt blomster til den avdøde dronningen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Like etter klokken 11, søndag formiddag, åpnet portene til slottet i Balmoral seg.

Ut kom en bilkortesje kjørende med kisten til dronning Elizabeth. Reisen vil gå gjennom Aberdeen og Dundee før ankomst ved Palace of Holyroodhouse i Edinburgh rundt klokken 17 søndag ettermiddag.

Allerede seks timer før kistens ankomst i Edinburgh var det flere som hadde møtt opp for å vise sin respekt for dronningen.

PÅ VEIEN: Kortesjen med dronningens kiste forlot Balmoral i Skottland like etter klokken 11, søndag. Foto: Russell Cheyne / Reuters

«Jeg elsker deg»

En av dem var den skotske kvinnen Heather. Hun hadde tatt med seg sine tre barn.

– Jeg vil at barna skal forstå hva dette handler om, sier hun til TV 2.

Heather sin yngste datter hadde også med seg en blomsterbukett, med et kort til dronningen.

«Jeg elsker deg, dronning Elizabeth. Du var den beste! Klem»

Heathers eldste sønn Oliver omtaler dronningen som godhjertet.

– Hun brydde seg om andre, sier han til TV 2.

– Stor overgang

Den skotske kvinnen sier at monarkiet er svært viktig for Skottland.

– Vi vet bare hvordan det er å ha en dronning, så det blir en stor overgang å gå over til en konge. Men jeg tror han kommer til å være snill, og se etter folket slik som moren hans gjorde, avslutter Heather.

– Har rørt alles hjerter

Leanne er opprinnelig fra New Zealand, men var tilfeldigvis på besøk i Storbritannia da dronningen døde.

Dronning Elizabeth var også monark i Leannes hjemland, og hun forteller til TV 2 at dødsfallet preger landet.

BETYDD MYE: Leanne og Rachel fra New Zealand mener dronning Elizabeth har betydd mye, også for New Zealand. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Dette har rørt alles hjerter. Hun har vært en del av vårt land i mange år, og dronning Elizabeth og resten av kongefamilien har spilt en stor rolle, sier hun til TV 2.

Datteren Rachel stemmer i.

– Dronningen er som alles bestemor. Etter å ha bodd i Storbritannia de siste årene har jeg bare blitt enda mer stolt over henne som en sterk, kvinnelig leder i verden. Det er veldig trist at hun er død, sier hun til TV 2.

Vil høre proklamasjonen

Ekteparet Margaret og Austin Tate står utenfor St. Giles-katedralen i Edinburgh og venter på at Charles skal proklameres som konge. Det skjer ett døgn etter London, i henhold til tradisjonen, fordi det i gamle dager tok et døgn for nyheter å nå opp til Skottland.

– Vi er fra Edinburgh. Vi har kommet hit fordi proklamasjonen om kong Charles skjer i dag, rett her borte. Vi ønsker også å vise vår aktelse for dronningen. Vi ble veldig lei oss da hun døde, sier Austin Tate (71).

Han innrømmer at han fikk en tåre i øyekroken da beskjeden om dronning Elizabeths bortgang kom torsdag.

– Det er en veldig historisk hendelse. Det er godt å være på plass for å bevitne det, istemmer Margaret (72), som så vidt har møtt dronning Elizabeth i forbindelse med et besøk på skolen hvor Margaret jobbet.

VENTER: Ekteparet Austin og Margaret Tate er klare for å ta imot dronning Elizabeth i Edinburgh. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Hva tenker dere om deres nye konge?

– Vel, jeg har ikke møtt prins Charles. Jeg møtte prins Philip. De er veldig hyggelige mennesker når du møter dem. Veldig avslappede. «Princess Royal» (prinsesse Anne, red.anm.) er faktisk æresdoktor ved universitetet i Edinburgh, hvor jeg jobber, så vi har møtt henne ved noen anledninger, sier Austin.

Begge håper at kong Charles vil ivareta den sterke forbindelsen til Skottland, slik dronningen gjorde.

– Jeg tror han blir flott. Han er veldig opptatt av miljøet og klimaet. For noen år siden ville det kanskje ha blitt sett på som litt sært, men det er definitivt ikke det nå. Jeg tror han blir en seriøs, engasjert person, kanskje mer i kulissene enn før, avslutter Austin Tate.