– Jeg blir trist når bøflene våre dør

BØNDER: 13 år gamle Mustafa Ahmed ble tatt ut av skolen for å hjelpe faren med dyrene deres. Faren er nå bekymret for fremtidsutsiktene. Foto: Alaa Al-Marjani / Reuters

I generasjoner har familien drevet oppdrett av dyr. Sønnene ble selv tatt ut av skolen for å hjelpe til, men nå angrer faren.

En flokk med vannbøfler tråkker gjennom et uttørket område i Al-Mishkab-distriktet i Irak.

13 år gamle Mustafa Ahmed går rundt dyrene og klapper dem.

Faren, Ahmed Abdul Hussein, løfter sønnen sin opp på ryggen til en av dem. Gutten smiler mens han klatrer rundt på den uanfektede vannbøffelen.

VANNBØFFEL: 13-åringen er lei seg for at faren må selge dyrene deres. Foto: Alaa Al-Marjani / Reuters

Sønnen forteller at han elsker dyrene sine. Familien mistet nylig en to måneder gammel kalv.

– Det gjør vondt at en av dem døde, hun betydde mye for meg, sier Ahmed til journalistene fra Reuters.

I fjor hadde familien 20 vannbøfler. Nå har de ni igjen.

Irak er en del av «Den fruktbare halvmåne», som strekker seg fra Middelhavet til Persiabukta.

I tusenvis av år har landskapet blitt dyrket av bønder og gjetere som har livnært seg på landbruket.



Ahmed forer dyrene og forteller at det nå er vanskelige tider.

– Vi pleide å gi dem tre, fire poser med fôr. Nå gir vi dem én pose og litt til. Hvordan kan de bli mette av bare det? spør han.

ARBEID: Mustafa Ahmed varmer opp melk i en gryte ved siden av familiens bøffelflokk. Han hjelper faren med arbeidet. Foto: Alaa Al-Marjani / Reuters

Tørke og tiår med konflikt

Nyhetsbyrået Reuters møtte familien til Ahmed, og snakket med seks gjeterfamilier i Najaf-provinsen.

Alle familiene sier de har måttet selge dyr eller har opplevd at husdyr har dødd de siste månedene.

Landskapet er ødelagt av demninger i elvene Tigris og Eufrat, mindre nedbør og tiår med konflikt.

Mangelen på vann gjør det vanskelig for familien å opprettholde livsstilen.

VANNHULL: Mustafa Ahmed passer på bøflene mens de vader i et vannhull. Mangelen på vann gjør det vanskelig for dyrene. Foto: Alaa Al-Marjani / Reuters

Advocacy-leder i Flyktninghjelpen, Imrul Islam, sier til TV 2 at det ekstreme klimaet har ført til dramatiske endringer i Irak.

For tre år siden startet organisasjonen å rapportere årlig om tørken i landet. Islam forteller at de var overrasket av tallene.

– Vi fant blant annet ut av vannstanden i deler av landet hadde sunket med opptil 90 prosent. Folk spiste mindre, og noen ble tvunget til å flytte.

I fjor rapporterte organisasjonen at tørken akutt hadde rammet hveteproduksjonen, noe som førte til at flere slet med matmangel.

– I myrene sør i landet mistet bøffelgjetere nesten en fjerdedel av dyrene sine, sier Islam.



MELK: Bøffelen produserer ikke melk når den ikke spiser, forteller Ahmed Abdul Hussein. Han sliter med å ha råd til å kjøpe fôr. Foto: Alaa Al-Marjani / Reuters

– Når vannstanden faller så drastisk, blir det gjenværende vannet så salt at det nesten ikke kan brukes til noe.

Islam legger til at Irak står i en annen posisjon enn flere andre land som rammes av hetebølger og tørke.

KREVES TILPASNINGER: Tilgang på vann kan ikke tas for gitt, mener Imrul Islam i Flyktningehjelpen. Foto: Ingebjørg Kårstad / NRC

– Nesten to tiår med konflikt har ført til utbombede landsbyer og 1,2 millioner mennesker er internt fordrevet, forklarer han.

Islam avslutter med å si at mennesker tar tilgang på vann for gitt, men at det nå kreves tilpasninger.

– Tilpasning til klimaet er en stor del av både vårt og flere andre organisasjoners arbeid i Irak. Mye av dette må skaleres opp.

ELV: Vannet tørker ut i Al-Shallal-elven i utkanten av Najaf. Foto: Alaa Al-Marjani / Reuters

– Jeg angrer på det mer enn noe annet



For flere år siden tok Abdul Hussein sønnene sine ut av skolen slik at de kunne hjelpe til med dyrene.

– Vi får melken deres, så tar jeg den med til fôrselgeren. Du ser det foran øynene dine, i hvilken tilstand dyrene er i nå, sier sønnen, Ahmed.

SKOLE: 13-åringen vil nå tilbake til skolen og faren er bekymret for fremtiden deres.

Han forteller at de selger ett dyr, for så å kunne kjøpe mat til et annet. Slik fortsetter det.

Det er dyrenes tilstand som gjør at gutten vil tilbake på skolebenken.

– Jeg tok dem ut av skolen. Jeg angrer på det mer enn noe annet, det gir meg grått hår, forteller Abdul Hussein.

Ahmed kan verken lese eller skrive, og faren er bekymret for fremtiden hans.

Fordrevet på grunn av tørke

Før kunne gjetere som Abdul Hussein dyrke små jordområder på egen hånd, eller skaffe billig fôr fra risbønder.



Vannmangel, nedgang i produksjon av avlinger og en økning i prisen på fôr gjør at flere er nødt til å flytte.

KOKER TE: Familien til Mustafa Ahmed er omringet av bøffelflokken deres i mørket, mens de koker te for kvelden. Foto: Alaa Al-Marjani

Over 83.000 mennesker har blitt fordrevet som følge av klimaendringer i Irak, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon. 15.000 av dem er fra de siste to månedene.

Mange flytter da til byer, hvor også er høy arbeidsledighet.



MÅ FLYTTE: Abdul Hussein sier at det eneste alternativet er å flytte til utkanten av Najaf, der resten av familien hans er, for å få tilgang til drikkevann. Foto: Alaa Al-Marjani / Reuters

– Hvis vi drar til byen, skal jeg jobbe som bygningsarbeider? Jeg vet ikke hvordan man gjør det! Noen fra landsbygda som kommer til byen? spør Abdul Hussein.



Faren forteller videre at fremtiden deres er usikker. Han vet ikke hva som nå ligger fremfor dem.