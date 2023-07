– Jeg ble voldtatt 43.200 ganger

– Jeg forelsket meg i en mann som var 10 år eldre enn meg.

Slik beskriver mexicanske Karla Jacinto det som så ut til å utvikle seg til drømmelivet hennes.

– Han tok meg med til en by som heter Zacatelco, hvor han svøpte meg i luksus, og ga meg et liv jeg aldri hadde opplevd.



ZACATELCO: Mannen tok Karla med til denne mexicanske byen. Foto: MParedes / Wikimedia Commons

I tre måneder følte Karla at hun levde som en prinsesse. Alle drømmene hennes gikk i oppfyllelse.

Men det var et problem – Karla var bare 12 år gammel.

Det var ikke et drømmeliv. Dette var starten på det som skulle bli et liv fylt med overgrep, utnyttelse og tragedier.

Flyktet fra giftig hjem

I så ung alder ble Karla betatt av en 22 år gammel mann. Han lovet henne luksus, penger, og et komfortabelt liv.

Hva gjør at en 12 år gammel jente lar seg lokke av en voksen mann?

UNG: Dette bildet ble tatt like før Karla dro med den ti år eldre mannen. Foto: Privat

Dette var nemlig ikke Karlas første møte med eldre personer som lovet henne trygghet – og misbrukte tilliten hennes.

I barndommen opplevde Karla mange typer overgrep, og det eneste hun ville var å forlate hjemmet sitt.

Hun beskriver et giftig miljø i hjemmet, og forklarer at hun ble seksuelt misbrukt av en slektning.

– Jeg drømte alltid om en annen familie, hvor det ikke ville være juling eller mishandling eller seksuelle overgrep, forteller hun til TV 2.

KRIMINELT MILJØ: Politi i gatene av Zacatelco i 2012. En by kjent for mye hallikvirksomhet. Foto: J. Guadalupe Pérez / AP Photo

Det var derfor hun ble med den 22 år gamle mannen til Zacatelco, og i starten virket alt perfekt.

– Han overøste meg med kjærlighet og hengivenhet den første tiden, beskriver hun.



Men det skulle ikke gå mer enn tre måneder før den 12 år gamle jenta ble tvunget inn i et nettverk av prostitusjon og menneskehandel.

Verdensdagen mot menneskehandel

Historien hennes er dessverre ikke unik, og fremhever de brutale realitetene rundt menneskehandel, en industri som har ødelagt livene til titusenvis av jenter som Karla.

Menneskehandel har de siste årene blitt en industri som er så lukrativ og utbredt, at den tilsynelatende ikke kjenner noen grenser.

Minst 25 millioner mennesker er utsatt for ulike typer menneskehandel hvert år, ifølge organisasjonen Disrupt Human Trafficking.

Organisasjonen anslår at industrien omsetter mer enn 150 milliarder dollar i året.

Menneskehandel innebærer blant annet utnyttelse av arbeidskraft, seksuelle overgrep, kjøp og salg av mennesker, og flere beskriver det som en form for moderne slaveri.

TV 2 har snakket med Karla i forbindelse med FNs årlige markering mot menneskehandel, som siden 2014 markeres hvert år den 30. juli.

PROTEST: En boliviansk kvinne under en demonstrasjon mot menneskehandel, 30. juli i fjor. På plakaten står det «stopp» på spansk. Foto: Juan Karita / AP Photo

Voldtatt titusenvis av ganger

Hun forteller TV 2 om tallet som alltid vil være med henne – 43.200.

Etter hennes eget anslag er 43.200 antall ganger hun ble voldtatt etter å ha falt i hendene på menneskesmuglere.

Hun sier det var opptil 30 kunder om dagen, sju dager i uken, fra hun var 12 til 16 år – totalt 43.200 ganger.

Første gang hun ble tvunget til å jobbe som prostituert ble hun brakt til Guadalajara, en av Mexicos største byer.

STORBY MED KRIMINALITET: Guadalajara er en av Mexicos største byer, som er rammet av mye kriminalitet. Foto: Ulises Ruiz / AFP

– Jeg startet klokken 10 og var ferdig ved midnatt. Vi var i Guadalajara i en uke, forteller Karla.

Hun måtte lukke øynene for at hun ikke skulle se hva de gjorde med henne, slik at hun ikke skulle kjenne noe.

Etter Guadalajara ble hun sendt rundt over hele Mexico. Bordeller, moteller, byer kjent for prostitusjon, og private hjem.

BORDELL: Karla ble sendt til flere ulike mexicanske bordeller. Foto: Jens Schlueter / AFP

Det var ingen helligdager eller fridager.

Karla forteller til TV 2 hvordan hun ble angrepet av menneskehandleren sin etter at en kunde ga henne en sugemerke på halsen.

– Han begynte å slå meg med en lenke på hele kroppen. Han slo meg med nevene, sparket meg, trakk meg i håret, spyttet meg i ansiktet, og han brant meg også med et strykejern.

Menneskehandleren hennes anklaget henne for å ha forelsket seg i en kunde, og mente at hun «likte å være en hore».

Ble mor som 15-åring

En dag, da hun jobbet på et hotell kjent for prostitusjon, dukket politiet opp.

De kastet ut alle kundene, og stengte hotellet. Hun trodde det var hennes lykkedag – en politiaksjon for å redde henne og de andre jentene.

POLITIAKSJON: Flere politimenn stormet hotellet. Bildet viser ikke hendelsen. Foto: Hugo Cervantes / Reuters

Lettelsen ble raskt til redsel da politimennene tok jentene med til ulike rom og begynte å filme dem i kompromitterende posisjoner.

Jentene ble fortalt at videoene ville bli sendt til familiene deres hvis de ikke gjorde alt de ba om.

– Jeg syntes de var ekle. De visste at vi var mindreårige. Vi var ikke engang ferdig utviklet. Vi hadde triste ansikter. Det var jenter som bare var 10 år, forteller hun.

Hun var selv 13 år den gangen. To år senere skulle det som for mange er det fineste av alt, ødelegge henne enda mer.

Karla fødte en jente som 15-åring. Menneskehandleren hennes var faren, og han brukte barnet til å stramme løkken ytterligere rundt halsen hennes.

– Hvis jeg ikke oppfylte alle hans ønsker, ville han enten skade eller drepe datteren min.

Han tok babyen fra henne en måned etter at babyen ble født. Hun fikk ikke se datteren før hun ble reddet, ett år senere.

Møtte paven

Etter fire år med helvete, skulle en av Karlas kunder vise seg å være redningen hennes.

– En 62 år gammel kunde, som egentlig var mer en venn, så uskylden og skjønnheten i en 13, 14, og 15 år gammel jente. Han så at jeg ikke ville være der.

Mannen tok henne med til et krisesenter, der Karla fikk all hjelpen hun trengte – og fikk se datteren igjen.

KRISESENTER: Karla ble tatt med til et krisesenter. Bildet viser ikke det aktuelle krisesenteret eller Karla. Foto: Jose Luiz Gonzales / Reuters

TV 2 har vært i kontakt med en representant for krisesenteret, som kan bekrefte historien hennes. Krisesenteret og representanten holdes anonymt for å beskytte ofre som befinner seg der.

– Takket være alle de menneskene har jeg det veldig bra i dag.

I dag er Karla 30 år gammel, er en aktivist for ofre av menneskehandel, og driver organisasjonen Fundación Reintegra, som fokuserer på å få ofrene tilbake i samfunnet.

I DAG: Karla jobber nå for å hjelpe ofre av menneskehandel. Foto: Privat

– Jeg holder nasjonale og internasjonale foredrag om menneskehandel, måten å hjelpe mennesker er forebygging og ikke tie om denne kriminaliteten

Hun fortalte historien sin til pave Frans i Vatikanet i 2015. Samme år sto hun foran den amerikanske kongressen med en appell.

PAVEN: I 2015 møtte Karla Paven, og fortalte historien sin sammen med andre ofre av menneskehandel. Foto: Tony Gentle / Reuters

Hennes vitnesbyrd ble brukt som bevis til støtte for HR 515, eller Megan's Law, som pålegger amerikanske myndigheter å dele informasjon om amerikanske sexforbrytere når de forsøker å reise utenlands.

Hennes budskap er at menneskehandel og tvangsprostitusjon fortsatt skjer, og er et økende problem i hele verden.

– Å ikke gjøre noe setter utallige jenter i fare for å bli handlet i årevis og voldtatt titusenvis av ganger, akkurat som jeg ble, avslutter hun.