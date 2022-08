Japans politisjef går av som følge av attentatet på Shinzo Abe

Den nasjonale politisjefen i Japan går av for å påta seg ansvaret for attentatet på tidligere statsminister Shinzo Abe, som ble skutt og drept i forrige måned.

Abe ble skutt og drept fredag 8. juli da han holdt en valgkamptale i en by i Nara-regionen.

41 år gamle Tetsuya Yamagami ble pågrepet og har fortalt politiet at motivet for drapet var at Abe var tilknyttet en organisasjon han mislikte.

