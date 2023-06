Japanere går på smilekurs

Koronapandemien har satt sine spor verden over. Millioner av mennesker har dødd, vaner er endret og den hygieniske bevisstheten har økt.

I Japan har den hyppige bruken av munnbind etterlatt seg en merkelig tendens, skriver Reuters.

MASKER: Mindre bruk av munnbind har bydd på problemer for japanere. . Foto: Joan Mateu / AP

Japanere smiler mindre enn før, og noen smiler ikke i det hele tatt, mener «smile-instruktør» Keiko Kawano. Hun er en av mange som nå har tatt på seg ansvaret med å gjøre japanerne blidere.

Kurset hennes koster opp mot 600 norske kroner for én time. Instruktøren mener etterspørselen har firedoblet seg etter pandemien, skriver Sky News.

Det er derimot ikke kun pandemien som har skyld i smileproblemet. Mer om det senere.

«Hollywood-teknikk»



Da myndighetene i Japan opphevet anbefalingen om bruk av munnbindet i mars 2023, skal flere ha oppdaget et problem.

For Himawari Yoshida (20) var problemet så stort at hun har sett seg nødt til å søke hjelp. Hun er en av flere som ikke vet hvordan hun skal klare seg uten det kjære, trygge munnbindet.

ØVER SEG: En av elevene øver seg på å smile «riktig». Foto: Kim Kyong-Hoon / Reuters

– Jeg har så vidt brukt musklene i fjeset under pandemien, sier hun

20-åringen har derfor begynt å gå på smilekurs. Målet er å lære seg «Hollywood-teknikken». Ifølge instruktøren, skal denne teknikken gi deg snillere høyne, runde kinn og et bredt, naturlig smil.

SLIK SMILER MAN: Instruktør Keiko Kawano viser elevene hvordan man skal smile riktig. Det er ikke alltid enkelt. Foto: Kim Kyong-Hoon / Reuters

Under kurset får deltakerne utdelt et lite speil. Elevene får også prøve ut en app som kan gi dem poeng for hvor godt smilet er.

Eleven Yoshida tror at et godt smil kan gjøre veien inn på jobbmarkedet lettere.

Derfor smiles det mindre

Instruktør Keiko Kawano mener at mangelen på smil blant japanerne har to klare årsaker.

For det første har bruken av munnbind under pandemien ført til at mange slapper mer av i ansiktet sitt. En har ikke behov for å smile til andre folk når de uansett ikke kan se det, mener hun.

TURISTENE KOMMER: Smile-instruktøren mener japanerne må bli flinkere til å smile for å holde på turistene. Foto: Philip Fong / AFP

For det andre mener hun at japanere ikke er like vant til å smile som den vestlige befolkningen. Dette skal ifølge henne henge sammen med at Japan er et øyland, og at befolkningen derfor føler seg trygg.

Trussel kan, ironisk nok, oppmuntre til mer smil, sier hun til Reuters.

Nå som turistene er på vei tilbake til Japan, må befolkningen lære seg å kommunisere med mer enn bare øynene, legger hun til.