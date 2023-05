Janet (46) visste ikke at maskaraen gradvis drepte henne

DØDE BRÅTT: Janet Overton falt om og døde i sin egen oppkjørsel. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Søndag 24. januar 1988 er Janet Overton (46) og hennes 16 år gamle sønn Eric på vei ut av familiehjemmet i Dana Point, California, for å dra på hvalsafari.

På vei til bilen i sin egen oppkjørsel, segner plutselig Janet om og faller bevisstløs i bakken. Sønnen løper inn i huset for å hente sin far, Richard Overton. De ringer nødnummeret, og ambulansen frakter Janet til akutten.

Pupillene hennes er utvidede og sentrerte, og hun sliter med å puste. Og så stanser hjertet hennes å slå. Innen ambulansen ankommer sykehuset, er Janet død.

MYSTISK DØDSFALL: Det tok lang tid før dødsårsaken til Janet Overton var klar. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Under obduksjonen klarer ikke rettslegen å fastslå noen dødsårsak. Helsedokumentene hennes sier ingenting om sjeldne eller kroniske sykdommer. Dødsfallet er intet mindre enn et mysterium.

I de påfølgende dagene ringer Janets enkemann Richard til rettslegen hver eneste dag for å høre om de har kommet videre med å finne dødsårsaken.

Intervjuer venner og familie for å finne svar

Politiet kobles inn i saken om det mystiske dødsfallet, og de konsentrerer seg om å intervjue Janets familie og venner i håp om at det vil komme informasjon som kan gi svar.

En nær venninne av Janet kommer med den mest interessante informasjonen.

Venninnen forteller at Janet hadde slitt de siste årene med trøtthet, utmattelse og merkelige – og veldig smertefulle – sår på føttene og hendene. Janet hadde ikke klart å forklare hvorfor sårene dukket opp, og heller ikke legen hennes fant årsaken. På et tidspunkt ble hun lagt inn på akutten fordi sårene hadde begynt å angripe indre organer.

ÅREVIS MED SMERTER: Janet Overton hadde slitt i flere år med utmattelse og uforklarlige sår på hendene og føttene. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet begynner å se på livet til Janet, for å se om det kan føre til en oppklaring.

Janet var leder for den lokale skolens styre, og hennes progressive stil – deriblant at elevene burde ha undervisning om seksualitet og homofili – sto i sterk kontrast til den konservative byen, og ga henne mange uvenner.



Hun ble også utsatt for en svertekampanje. Kort tid før hun døde hadde flygeblader blitt lagt på samtlige bilvinduer på skoleparkeringsplassen. Flygebladenes budskap var at Janet hadde en affære med en ikke-navngitt kollega.

Politietterforskerne oppdager at flygebladenes påstand viser seg å være sann: Janet hadde et forhold til kollegaen Bill Dawson, og det var Bill som skulle ta med Janet og sønnen Eric på hvalsafari dagen Janet døde.

UTRO: Janet Overton hadde en affære med Bill Dawson. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Mottar avgjørende tips fra Richards ekskone

Et halvt år etter dødsfallet mottar politiet en telefon fra Dorothy Boyer. Hun er nysgjerrig på om de har lykkes med å fastslå dødsårsaken til Janet. Når Dorothy blir fortalt at dødsårsaken fremdeles er et mysterium, ber hun dem lete etter gift i kroppen hennes.

Dorothy er nemlig Richards første kone, og har en god grunn til å be politiet om å ta giftprøver.

På slutten av 60-tallet slet Dorothy med de samme symptomene Janet hadde: Sår på hender og føtter, slapphet og ofte oppkastsyk. Hver gang hun drakk vin, kaffe eller te – all type drikke som barna deres ikke drakk – ble hun dårlig.

Hun mistenkte ektemannen for å forgifte henne, og leverte en kaffeboks til politiet slik at de kunne sjekke om den var forgiftet.

VARSLET POLITIET: Richard Overtons ekskone Dorothy Boyer tipset politiet om å sjekke om Janet Overton ble forgiftet. Det ble avgjørende for etterforskningen. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Kaffen i boksen ble analysert, og det viste seg at den var tilsatt en konsentrert dose av selen.

Selen er en av naturens kraftigste antioksidanter og er sunt i mindre mengder – men hvis kroppen får for mye selen, er det giftig.

Richard tilsto da Dorothy konfronterte ham med det. Av hensyn til familien, ønsket ikke Dorothy at Richard skulle i fengsel. Så fremfor å anmelde ham, valgte hun å advare mot å gjøre det igjen. Richard sa seg enig i dette, og oppsøkte terapi kort tid senere.

I 1969 endte ekteskapet deres.

Har tilgang til cyanid

Politiet fascineres av Dorothys historie, og anser dette for å være en viktig ledetråd. De undersøker alle prøver som ble gjort av Janet, og finner det ekstremt giftige stoffet cyanid i mageprøven. Det er også spor av selen i blodet.

Cyanid er ikke et stoff man kan kjøpe i nærbutikken eller på apoteket. Tvert imot, det er strenge regler for hvem som kan være i besittelse av cyanid.

Den intelligente Richard er professor og Mensa-medlem, og har en sidegeskjeft med gullutvinning. Han har derfor tilgang til cyanid og andre metallurgiske stoffer.

I en samtale med politiet beskriver Richard ekteskapet med Janet som lykkelig, og han blånekter for at han har tilgang til cyanid.

Men når politiet utfordrer ham og spør om Janets affære – samt anklagen om at han forgiftet sin første kone – avbryter han intervjuet brått og forlater politistasjonen.

Finner oppsiktsvekkende informasjon i dagbøker

Politiet har nok til å få en ransakelsesordre. Mens de endevender huset til Richard, finner de to utklipte avisartikler om selen. En stor mengde matvarer beslaglegges og sendes til analyse. Det samme gjør de med sminken til Janet.

De tar også med seg en datamaskin og et titalls dagbøker – skrevet av Richard, som hadde ført dagbok siden 1952.

I dagbøkene er det flere setninger og avsnitt som er «slettet» med korrekturlakk. Politiet bruker derfor en laser for å tyde skriften under korrekturlakken.

Datamaskinen sendes til en ekspert som klarer å gjennopprette alt som har vært slettet fra maskinen. Her finner de en rekke digitale dagbøker, skrevet av Richard.

Konklusjonen på alt innholdet er at Richard og Janet hadde ikke et lykkelig ekteskap – og samtlige av funnene står i sterk kontrast med hva Richard fortalte til politiet.

LØY FOR POLITIET: Richard Overton fortalte politiet at han og Janet hadde et lykkelig ekteskap, men dagbøkene hans beskrev det tvert motsatte. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Det viser seg også at flygebladene som ble lagt i bilrutene på skoleparkeringsplassen – som avslørte forholdet mellom Janet og kollegaen Bill – var hans verk. Originalfilen til flygebladet blir nemlig funnet på harddisken hans. Det betyr at Richard visste at kona Janet var utro.

Når laboratoriet er ferdig med å undersøke matvarene og sminken fra familiehjemmet, viser det seg at maskaraen til Janet hadde en konsentrert mengde selen i seg.

Når Janet tok på øyesminken i sin morgenrutine, ble selen absorbert gjennom huden i såpass små mengder at de ikke kunne oppdages umiddelbart – det hopet seg opp i kroppen hennes.

Cyaniden ble funnet i appelsinjuicen Janet drakk et glass av, rett før hun skulle på hvalsafari med sønnen og elskeren.

Med andre ord: Hun ble kronisk forgiftet av selen i maskaraen, men akutt forgiftet av cyaniden i appelsinjuicen. Dødsårsaken var omsider klar.

Livstid i fengsel

1. oktober 1991 arresteres Richard for drapet på kona. Åtte måneder senere starter rettssaken – med mye mediedekning.

Straffesaken mot Richard Overton ble avbrutt fordi Richard hevdet han fikk et hjerteinfarkt. Her fraktes han inn i ambulansen utenfor rettslokalet. Ingen leger klarte å finne noe tegn til hjerteinfarkt. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Før rettssaken rekker å begynne ordentlig, påstår Richard at han har et hjerteinfarkt. Han hastes i ambulanse til akuttavdelingen, men legene finner ingen tegn til at han har hjerteproblemer.

Hendelsen fører uansett til at dommeren ser seg nødt til å frita juryen og avbryte rettssaken.

Noen måneder senere er det klart for en ny rettssak. Richard forholder rolig og stille i rettssalen mens delstatsadvokaten beskriver en sjalu ektemann, og går dagbøkene i sømmene.

Richard – som nekter for alt – klarer ikke overbevise juryen, og finnes skyldig i overlagt drap og dømmes til livstid i fengsel.

LIVSTID: Richard Overton ble dømt til livstid i fengsel for drapet på kona Janet Overton. Han døde i fengsel i 2009, 81 år gammel. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

True crime-serien «The Real Murders of Orange County» er tilgjengelig på TV 2 Play.