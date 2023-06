Jack Teixeira tiltalt for å ha lekket graderte dokumenter

Det amerikanske justisdepartementet opplyser om at Teixera nå er tiltalt for seks tilfeller av samme lovbrudd. Bidens granskning av hvorfor 21-åringen hadde en slikt tilgang pågår fortsatt.

Jack Teixeira, 21-åringen som skal ha lekket amerikanske militære hemmeligheter på nettet, har blitt tiltalt for å ha «lekket klassifisert etterretningsinformasjon», melder nyhetsbyrået Reuters. Han er tiltalt for seks punkter av oppbevaring og overføring av klassifisert informasjon.

Tiltalt for seks tilfeller

Ett tilfelle av uautorisert tilegnelse og deling av sikkerhetsgradert informasjon om nasjonens forsvar kan gi opp til ti års fengsel etterfulgt av opp til tre år med overvåket løslatelse, i tillegg til en bot på 250 000 dollar (litt over 2,6 millioner norske kroner).

TILTALT: Lekkasjene rystet verden, og da 21-åringen ble pågrepet ble mange overrasket over at han kunne være kilden til så sensitiv informasjon.

Teixeira er tiltalt for seks tilfeller. I det amerikanske rettsvesenet kan fengselsstraffen akkumuleres, slik at den maksimale straffen rent teoretisk kan bli opp til 60 år. Det er likevel vanlig at flere hensyn tas i betraktning i beregningen av straffeutmålingen, og når en person dømmes for flere forhold kan deler av soningen slås sammen eller straffene kan sones etter hverandre. De kan også kombinere måter å regne ut straff på. Retten vil i alle tilfeller utøve skjønn i denne saken, siden den er såpass unik. Det har ikke skjedd tidligere at en så ung person har fått så omfattende tilgang til statshemmeligheter, som de deretter har lekket systematisk over tid.

Teixeiras forsvarer har foreløpig ikke kommentert tiltalen, skriver The New York Times.

Det er også mulig at forsvareren råder Teixeira til å frasi seg muligheten til å forsvare seg i retten mot at han erkjenner straffskyld og inngår en avtale med aktoratet. Det er kjent som en «Plea deal» i amerikansk rett. Det er ikke kjent om aktoratet og forsvarer er i kommunikasjon om en slik ordning, eller om det vil la seg gjøre i denne saken.

Tiltalen kommer to måneder etter at Teixeira ble pågrepet i sitt hjem i North Dighton i Massachusets den 13. april.

Adgang til våpen

Teixeira har blitt holdt varetektsfengslet etter at påtalemyndighetene la frem bevis på at han tidligere har kommet med trusler om vold og rasisme. Han hadde også adgang til flere våpen, og de anførte at det var en risiko for at han delte sensitiv informasjon med fremmede makter.

FBI: Under pågripelsen den 13. april voktet FBI innkjørselen til Jack Teixeiras hjem i Massachusetts. Foto: Jennifer McDermott / AP / NTB

– Individer som gis tilgang til gradert informasjon har en grunnleggende plikt til å beskytte informasjonen for å verne om rikets sikkerhet, våre aktive tjenestepersoner og våre allierte, sa Joshua S. Levy, som representerer Massachusetts påtalemyndigheter i saken.



Og saken har særlig rystet USAs allierte. For hvordan kunne dette skje?

Biden beordret etterforskning

Lekkasjen er ett av de mest alvorlige sikkerhetsbruddene i USAs historie. Blant annet inneholdt dokumentene sikkerhetsgradert informasjon om USAs allierte og motstandere. USAs president Joe Biden har beordret en etterforskning av hvorfor 21-åringen de antar har lekket dette hadde tilgang til denne sensitive informasjonen.

DISCORD: I en gruppe med online-venner delte han stadig mer informasjon. Plattformen brukes i stor grad til dataspill-grupper og chat, men hvem som helst kan lage en lukket gruppe og dele informasjon med hverandre. Foto: Stefani Reynolds / AP / NTB

Flere eksperter påpekte at det var oppsiktsvekkende at en så ung og uerfaren soldat med så lav grad hadde tilgang til denne informasjonen.

