Ivanka Trumps tur i retten: – Ikke svart på ett eneste spørsmål

Ivanka Trump er onsdag det fjerde og siste medlemmet av Trump-familien som vitner i det omfattende søksmålet mot Trump Organization i New York.

For to uker siden ble Ivanka Trump avbildet i Kim Kardashians bursdagsfeiring i Beverly Hills. Onsdag fulgte kameralinsene henne om mulig enda tettere, da 42-åringen ankom rettssalen på Manhattan i New York.

Hun vitner i statsadvokaten massive søksmål mot Donald, Eric og Donald Jr. Trump, hvor de anklages for å stå bak omfattende bedrageri for å skaffe familiebedriften skattefordeler og gunstige lånebetingelser.

Dette skal blant annet ha skjedd ved at Trump Organization blåste opp formuen sin med to milliarder dollar, gjennom blant annet å overestimere verdien på en rekke eiendommer.



Var saksøkt

Ivanka Trump var i utgangspunktet saksøkt på lik linje med sin far og sine brødre, men dette ble anket da hun aldri har hatt en ledende rolle i Trump Organization.

Donald Trump er til vanlig styreleder, mens Ivankas brødre fungerte som stedfortredere under Trumps periode i Det hvite hus.

VITNER: Donald Trump synes det er «trist» at datteren må vitne. Foto: Jane Rosenberg/Reuters

Dommeren i saken, Arthur F. Engoron, har allerede funnet Trump-familien skyldig i bedrageri. Det som gjenstår er å utmåle straffen, som i verste fall kan ende i en bot på over 300 millioner dollar og forbud mot å drive forretningsvirksomhet i delstaten New York.

Selv om hun ikke lenger er saksøkt, er Ivanka Trump likevel nødt til å vitne. Donald Trump reagerer kraftig på at datteren må vitne, og omtaler det hele som «trist!» i sosiale medier.

Husker ikke

Ivanka Trump var styremedlem i Trump Organization fra 2011 til 2017. I den perioden sikret hun blant annet Trump Organization lån på flere hundre millioner dollar fra Deutche Bank.

Ettersom Donald Trump sto som privat garantist for disse lånene, var hans private ligning og formue svært viktig for at lånet skulle innvilges. Statsadvokaten mener denne ble kraftig oppblåst med viten og vilje.

– Jeg var aldri involvert i å utforme ligningen til faren min, sa Ivanka Trump fra vitnebenken.



Statsadvokaten viste til flere konkrete dokumenter knyttet til verdivurderingen av Trumps formue og lånebetingelser, men Ivanka Trump sa hun ikke husket noen av dem.

GLEMSK: Ivanka Trump sliter med å huske detaljer fra seksårsperioden som styremedlem i Trump Organization Foto: Adam Gray

– Ikke som jeg kan huske, svarte hun gjentatte ganger på statsadvokatens mange spørsmål, noe som førte til frustrasjon i rettssalen.

Statsadvokaten påpekte at 42-åringen husker spesifikk informasjon om Trumps hoteller, men har glemt svarene på alt hun blir spurt om i retten.

– Hun har ikke svart på ett eneste spørsmål, sa en oppgitt aktor Lou Solomon.

Velkjent strategi

Hun kunne heller ikke huske å ha deltatt i verdivurderinger av eiendom for de ulike ligningene, eller å ha gjennomgått ligningene før de ble sendt av gårde.

– Hun vil forsøke å distansere seg selv fra selskapet, men dessverre vil bevisene avsløre at hun i høyeste grad var involvert, sa statsadvokat Leitita James før rettssaken startet.

Både Donald Trump og hans to sønner benyttet seg av samme strategi da de vitnet tidligere denne måneden. Donald Jr. og Eric la ansvaret over på selskapets regnskapsførere, og sier de stolte på at hva som sto i selskapets regnskap stemte.

INVOLVERT: Statsadvokat Letitia James mener Ivanka Trump spilte en sentral rolle i selskapets ulovlige forretningsvirksomhet. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Påvirker ikke populariteten

Donald Trump erkjente på sin side at enkelte av verdivurderingene av eiendommene hans var feilaktige, men understreket at dette ikke utgjorde noen forskjell for låneavtalene han inngikk med ulike banker.



– Alt jeg gjorde var å godkjenne og gi folk hva enn de trengte for at regnskapsførerne skulle gjøre jobben sin, sa Donald Trump da han vitnet mandag.

Trump brukte også store deler av sitt vitnemål på å anklage både dommeren og statsadvokaten for «valgpåvirkning».

– Denne rettssaken er en skam, sa Trump fra vitnebenken.

I tillegg til det sivile søksmålet i New York, er Trump samtidig tiltalt i fire ulike straffesaker. Dette har derimot liten innvirkning på meningsmålingene, hvor republikaneren har en solid ledelse over Joe Biden i en rekke nøkkelstater.