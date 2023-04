Italienske Matteo (35) døde i snøskredet i Lyngen

Det har vært i alt fire alvorlige skredhendelser i Troms fredag ettermiddag og kveld. Fire personer er bekreftet døde.

* Klokken 14.46 fikk politiet melding om det første skredet, i Kvalvikdalen i Lyngen. Det var fem personer med utenlandsk opprinnelse i turfølget som var på stedet. En person ble funnet omkommet, mens en annen person har kritiske skader. De gjenværende er evakuert fra området. Politiet jobber fortsatt med identifisering og varsling av pårørende.



* Klokken 15.10 fikk politiet melding om et nytt skred der et hus og fjøs ble tatt og ført på sjøen ved Grøtnesdalen på Reinøya i Karlsøy. Politiet kunne senere bekrefte at to personer var funnet omkommet. De pårørende er varslet. På grunn av ekstremt stor skredfare i området er alle boliger og fritidsboliger fra Sæterelva og inn til Grøtneselva besluttet evakuert.

* Kl. 17.57 fikk politiet melding om et nytt snøskred, dette ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa der en person senere ble bekreftet omkommet. Vedkommende var en del av et større utenlandsk reisefølge. En annen person i turfølget som var på stedet lokaliserte vedkommende og varslet nødetatene.

* I tillegg har det vært en skredhendelse i Manndalen i Kåfjord kommune, der dyr er antatt skadd. I alt er det snakk om rundt 100 kyr som skal ha vært på stedet, ifølge politiet. Mattilsynet er varslet og følger opp saken med kommunen.

Kilde: NTB