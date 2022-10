Italiensk storavis: – Ingen har oppnådd flere fordeler av Putins invasjon enn Norge

KRITIKK: Norge får kritikk for deres inntjening grunnet Putins krigføring. Foto: Marit Hommedal/NTB

– I denne forferdelige europeiske krisen har Norge nå en posisjon som er formelt uangripelig og kontraktsmessig utenfor enhver form for kritikk, skriver den italienske storavisen Corriere della Sera i en analyse.

Artikkelen ble publisert dagen før det russiske gasselskapet Gazprom strupte gassleveransen via kabelen Trans Austria Gas Pipeline (TAG) til Italia. Det er usikkert hvor lenge forsyningen vil være nede.

Med det føyer avisen seg inn i en famøs gruppe, med blant annet avisen The Economist og Polens statsminister, som kritiserer Norge for å indirekte tjene på Russlands krig mot Ukraina.

Ingen har oppnådd flere fordeler

Etter at Russland stengte gasskranen til Europa er nå Norge den største eksportøren av gass til kontinentet.

Og ifølge avisen finnes det ikke noen annen nasjon i Nato som har oppnådd flere fordeler av Putins invasjon av Ukraina og økonomiske krigføring mot EU enn nettopp Norge.

– Like fullt, fra et politisk og til dels også etisk ståsted, er det nokså oppsiktsvekkende og problematisk, heter det i analysen til avisen.

Professor Atle Midttun ved BI mener derimot at EU-landene først og fremst bør fokusere på egne rekker.

– Store deler av energiselskapene i Europa er nå «krigsprofitører» etter Corriere della Seras definisjon. Hvert land bør ta skritt for å inndra ressurser for å støtte opp om utsatte grupper i egne land, slik også Norge gjør, sier Midttun.

Putin-bonus

Avisen mener at de mest Nato-vennlige nasjonene i verden har endt opp med å tjene enormt økonomisk på destabiliseringen Putins regime skaper.

– Norge ender opp med å kunne innkassere en «Putin-bonus» som kan ende opp med en inntjening som tilsvarer hele 5 prosent av bruttonasjonalproduktet, dersom prisnivået holder seg, skrives det.

Videre tas det opp at dersom dette skulle fordeles direkte til befolkningen, ville det innebære en sjekk på 4000 euro, over 40 000 kroner, per innbygger bare i år.

Tidobbel vekst

– Før krisen tjente Equinor rundt 200 millioner euro i måneden. Veksten i inntjening er så godt som tidoblet nå, skriver avisen, og viser til egen analyse.

Ifølge avisens egne regnestykke, tjente selskapet 2,2 milliarder euro i april i innbetaling fra europeiske land. Nær ti ganger mer enn de tjente samme måned to år tidligere.

Nordea Markets har anslått at «petroleumsinntektene kan tilsvare 1.500 milliarder kroner» for 2022, ifølge E24.

Putins krigshandlinger og strategier er blant årsakene til at energiprisene i Europa har bykset i været.

– Norge, uten selv å verken ha ønsket eller påvirket situasjonen, tjener nå objektivt sett enormt økonomisk på denne spente situasjonen, står det videre.

«Stadig mer pinlig for nordmennene»

Videre står det at verken Norges regjering eller selskapet Equinor har spekulert eller planlagt noe av dette. Den enorme økningen i inntjening er basert på kontrakter som ble underskrevet lenge før invasjonen av Ukraina.

– Men paradokset av «Putin-bonus» blir stadig mer pinlig for nordmennene, som vokser seg stadig rikere takket være vanskelighetene resten av Europa gjennomgår grunnet Putins utpressing og krigføring, står det.

Avisen mener Norge har vært taus om situasjonen. Videre peker de på at Norge ikke har vist tegn til å gi en eventuell solidarisk gest eller finansiell støtte til resten av Europa.

Den italienske avisen er også kritisk til effekten av makspris på russisk gass. De hevder at det ikke vil tjene EU, fordi fortjenesten uansett bare vil havne i lomma til Norge, «mens Tyskland og Italia risikerer å stupe ned i full resesjon», avslutter Corriere della Sera.

15 EU-land krever nå makspris på blant annet norsk gass, noe den norske regjeringen er kritisk til.

Reagerer på artikkelen

Den italienske storavisens tirade, som peker på Norge som krigsprofitør, høster ikke gunst hos alle og en hver.

Atle Midttun, professor ved BI, reagerer på den moralske pekefingeren som nå rettes mot Norges gassgevinst.

Han påpeker at samtlige energiselskaper som driver kjernekraft, kullkraft, vindkraft, solcellekraft og vannkraft i Europa tjener nå stort på krigen i Ukraina.

– Det skyldes at elprisene ofte settes etter gasspriskriterier, forklarer Midttun.

Her bør Norge være i tet

– Mange utenlandske aktører, alt fra næringsliv til byråkrater, krever et pristak på også norsk gass. Dette har du tatt avstand til, hvorfor?

– At Norge, som det eneste landet i verden, skal ha pristak på gass solgt i internasjonale markeder virker underlig, svarer han, og spør retorisk:

– Hva i så fall med Algerie, Aserbajdsjan eller USA?

Professoren tar heller til orde for et støttefond til krigsherjede Ukraina.

– Norge bør sette av noe av energifortjenesten til støtte til Ukraina, og her bør Norge være i tet, blant de som gir mest.

– Selskapene selger gass, ikke jeg

Lørdag fulgte TV 2 statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte plattformen Sleipner, som følge av den skjerpede sikkerheten rundt norsk energiinfrastruktur.

Da ble statsministeren blant annet spurt om det er aktuelt å dele pengene Norge nå tjener med resten av Europa.

– Det viktigste bidraget Norge nå gir er at vi er stabile leverandører. Vi har økt leveransen av gass med ti prosent takket være de som jobber her. Så skal Norge være med å ta sitt ansvar.

Samtidig påpeker han at det ikke regjerningen som selger gass.

– Selskapene selger gass, det er det ikke jeg som gjør, og Europa må finne gode systemer for det, svarte Støre.

Frykter for Norges omdømme

I et intervju med TV 2 forrige uke sa konserndirektør i Yara og presidenten i styret til Næringslivets hovedorganisasjon, Svein Tore Holsether, at Norges omdømme står på spill.

Han frykter at dersom alle pengene går rett inn i Oljefondet, i stedet for å dele overskuddet med Europa, kan Norge bli oppfattet som en krigsprofitør.

– Jeg må si at det er bekymringsfullt å oppleve hvordan Norge nå blir omtalt ute, som følge av de enorme ekstrainntektene som vi har på eksport av blant annet olje og gass, som et resultat av krigen i Ukraina og krisen i energimarkedet akkurat nå, sa Holsether til TV 2.